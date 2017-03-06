/Поглед.инфо/ Конфликтът между Брюксел и Москва в областта на газовите отношения може да приключи през 2017 г. До такова заключение стигат анализаторите на Словашкия Институт GLOBSEC. Според изготвеният от института доклад, през настоящата година може да очакваме разрешение на споровете по проекта "Южен поток-2", урегулиране на претенциите на Европейската комисия спрямо "Газпром" и приключване на съдебния арбитраж в Стокхолм по спора между "Нафтогаз" и руската компания.

Увеличаване делът на "Газпром" на европейския пазар не трябва да предизвиква паника, считат в GLOBSEC; подобно развитие произтича от нарастване на търсенето на пазара. Така например, на 11 януари т.г. "Газпром" постави рекорд в доставките, изнасяйки 624 милиона куб. м газ за един ден. Само чрез газопровода "Северен поток" са изнесени 167,4 милиона куб. м газ. Основен потребител е Германия: страната възглавява тройката на европейските вносители на руски газ с 49,8 милиарда куб. м; на второ и трето място са съответно Обединеното кралство (17,8 милиарда куб.м, повишение с 59.9%.) и Франция (11.5 милиарда куб.м, повишение с 18.1%.).

(рус.ез.)

Светлое газовое будущее: Россия и ЕС могут решить все энергетические споры до конца года

Конфликт между Брюсселем и Москвой в сфере газовых отношений может завершиться в течение 2017 года. К такому выводу пришли аналитики словацкого института GLOBSEC, которые подготовили соответствующий доклад. Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении RT, в этом году следует ждать решения по проекту «Северный поток — 2», урегулирования претензии Еврокомиссии к «Газпрому» и завершения судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по спорам «Нафтогаза» и российской компании.

«Не паниковать из-за «Газпрома»

Отношения «Газпрома» и ЕС постепенно приходят в норму после затяжных противоречий. Об этом говорится в докладе института GLOBSEC. Ситуация идёт на поправку из-за успешной либерализации рынка и интеграции в регионе, полагают аналитики института.

Политика в сфере энергетических отношений между Брюсселем и Москвой «порой была контрпродуктивной», замечает автор доклада: но несмотря на периодически раздающиеся провокационные заявления, в деле есть «устойчивый подход, обусловленный взаимозависимостью».

Согласно докладу, экспорт газа из России в Европу в 2016 году стал рекордным, потому что российский газ был самым доступным в Европе.

Увеличение доли «Газпрома» на европейском рынке не должно вызывать панику, подчёркивают в GLOBSEC: такое развитие событий — лишь подтверждение роста на рынке. В пользу утверждений аналитиков говорит статистика: 11 января «Газпром» установил рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье, достигнув показателя в 624 млн куб. м газа в день. При этом поставки через газопровод «Северный поток» составили 167,4 млн куб. м.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер тогда заявил, что за прошедший год экспорт компании в страны дальнего зарубежья достиг исторического максимума — чуть меньше 180 млрд кубометров газа.

Главным потребителем российского газа стала Германия. Страна возглавила тройку лидеров среди европейских импортёров, получив 49,8 млрд куб. м. На втором и третьем местах — Великобритания (17,8 млрд куб. м, +59,9%) и Франция (11,5 млрд куб. м, +18,1%).

Урегулируют претензии

Следующим шагом на пути к нормализации отношений станет урегулирование претензии Еврокомиссии к «Газпрому» в 2017 году, полагают аналитики GLOBSEC.

В 2015 году ЕК направила российской компании уведомление о претензиях по вопросам ограничения продаж транзитного газа, несправедливой ценовой политики и другим.

Споры компании «Нафтогаз Украина» и «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже также могут быть урегулированы в начале 2017 года, уверены эксперты. «Как и в случае с антимонопольным делом, важно, что решение суда внесёт ясность и позволит всем сторонам наконец оставить этот вопрос позади», — говорится в докладе.

Напомним, российская и украинская газовые компании судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предмет исков — контракты на поставку и транзит газа от 2009 года. «Нафтогаз Украины» сообщал, что общая сумма исковых требований к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже составляет $26,6 млрд. Исковые требования «Газпрома» к «Нафтогазу» оцениваются в $38,7 млрд.

«Поток» раздора для Германии и Польши

«Северный поток — 2» — проект «Газпрома», который пройдёт из России в Германию по дну Балтийского моря — породил новые противоречия между странами Восточной и Западной Европы. Как уточняют в институте GLOBSEC, речь идёт о Германии и Польше. Напряжённость в отношениях «победителей и проигравших» объясняется транзитом миллиардов евро из одного государства в другое на годы вперёд, поясняется в докладе.

Именно Польша в декабре 2016 года направила иск в суд ЕС по поводу решения Еврокомиссии об Opal, сообщается в докладе. 1 февраля российская монополия сократила прокачку газа по «Северному потоку» и его восточному отводу Opal в связи с судебным запретом, который был наложен по иску польской нефтегазовой компании PGNiG.

Ситуацию с российским трубопроводом ранее комментировал глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель говорила о выгоде, которую может получить Берлин в связи со строительством «Северного потока — 2». Однако, по его словам, «Меркель признала, что газопровод может иметь негативные последствия для некоторых стран, указав на Украину».

Отметим, что договор о транзите газа с Украиной истекает 31 декабря 2019 года, а «Газпром» в связи с периодическим отбором газа со стороны Украины движется в сторону стратегии полного обхода соседней республики.

ЕК против

Еврокомиссия оказывала противодействие любым проектам по поставкам газа на территорию Европейского союза в обход Украины, напомнил в беседе с RT ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Это очень важно для текущего состава Еврокомиссии, так как её полномочия истекают в 2019 году, поэтому они могли делать всё что угодно, чтобы тормозить развитие проектов поставок газа, так как отвечать за это пришлось бы будущему составу ЕК», — говорит Танкаев.

Впрочем, состояние газотранспортной системы Украины сейчас довольно плачевное, добавляет эксперт: если её финансирование не увеличится, она прекратит своё существование к 2020 году. Эксперты GLOBSEC упоминают в докладе решение Еврокомиссии по расширенному доступу российской компании к газопроводу Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Ранее в ЕК постановили, что «Газпром» может использовать 80% мощности трубопровода, которая ранее была ограничена до 50%.

По мнению Танкаева, «это была абсолютно вынужденная мера», на которую Брюссель пошёл ради увеличения объёмов поставок газа на территорию ЕС. Минувшим летом украинские хранилища газа были заполнены недостаточно, добавляет эксперт, что могло бы, в свою очередь, грозить отбором газа со стороны Украины:

«По расчётам, в марте 2017 года Украина должна была исчерпать запасы газа и начала бы отбирать газ из транзитного потока. Россия прекратила бы транзит газа через Украину, и в Европе бы возник дефицит, который привёл бы к росту цен».

Сейчас объём потребления газа в ЕС оценивается в 600-700 млрд куб. м, а по европейской концепции энергетической безопасности лишь треть поставок приходится на членов ЕС и треть — на Россию, объяснил Танкаев. В будущем доля России будет только расти, так как добыча газа в Европе падает, сообщил эксперт.

«Норвежцы надеялись на шельф в Баренцевом море, который после разграничения секторов отошёл Норвегии, но геологоразведочные работы последних лет показали, что крупных месторождений газа там нет», — поясняет Танкаев.

«Есть вынужденная прагматическая позиция в Европе, другого источника дешёвого газа, кроме России, нет, а для нормального развития европейской экономики нужны дешёвые энергоносители», — заключил эксперт.