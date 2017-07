/Поглед.инфо/ Това съобщава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на наскоро публикувани секретни документи от Националния архив. (https://www.davidicke.com/article/420119/sir-winston-churchill-tried-supress-secret-war-documents-detailing-nazi-plot-make-duke-windsor-king)

От тези документи става ясно, че Чърчил е попречил на публикуването на засекретени нацистки документи от периода на Втората световна война, в които подробно се описва нацисткият заговор, за крал на Великобритания да бъде поставен херцогът на Уиндзър, в случай на поражение Великобритания.

Друг британски вестник – The Guardian, публикува други неизвестни досега документи, как Великобритания многократно се е обръщала към Съветския съюз с искане да бъде освободен от затвора „Шпандау” в Берлин заместникът на Хитлер в нацистката партия Рудолф Хес. Първата такава молба датира от 1957 г. На 11-те британски и на 14-те съвместни (заедно с американски и френски) молби, включително обръщението на британския премиер Маргарет Тачър от 1982 г., Хес да бъде освободен "по хуманитарни причини, тъй като никой не заслужава такова отношение", Съветският съюз отговаря с отказ, като сочи такова искане за невъзможно, защото би представлявало оскърбление спрямо паметта на милионите съветски граждани, загинали през Великата отечествена война.

Черчилль оказался пособником нацистов

Об этом сегодня пишет британское издание, Телеграф, в котором опубликовано недавно обнародованные секретные документы из национального архива. В них, Черчилль пытался скрыть публикацию засекреченых документов нацистов Второй мировой войны, в которых подробно описывался нацистский заговор сделать из герцога Виндзорского короля Великобритании в случае поражения Британии.

Черчилль лично просил союзников Францию и США заблокировать публикацию перехваченной переписки между министром иностранных дел Риббентропом и немецкими послами в Мадриде и Лиссабоне, которая велась в течение лета 1940 года, опасаясь, что это может поставить под сомнение лояльность герцога Виндзорского.

Летом 1940 года, телеграммы между Риббентропом (МИД нацистской Германии) и немецкими послами в Мадриде и Лиссабоне были перехвачены в Германии в конце войны и держались в секрете.

12 августа 1953 года, Черчилль поставил на эти документы гриф "Совершенно Секретно" и предложил отложить обнародование на срок не менее десяти или двадцати лет.

Чуть позже, Эйзенхауэр, отвечая из Белого дома, сообщил, что документы были проанализированы в 1945 году и было вынесено заключение:

«В этих документах не было никакой ценности и что они были явно придуманы нацистской пропагандой, чтобы ослабить сопротивления Запада и сами документы порочили честь герцога Виндзора».

Также, как сообщает сегодня The Guardian, из ранее неизвестных документов, Великобритания неоднократно обращалась к СССР с предложением освободить заместителя Гитлера по делам нацистской партии Рудольфа Гесса из тюрьмы Шпандау в Берлине.

Главы британского МИД десятилетиями отправляли запросы в Москву - 11 самостоятельно и еще 14 совместно с властями Франции и США. Причем первый такой запрос датируется 1957 годом, т.е. с момента вынесенного в Нюрнберге нацистам приговора прошло немногим более 10 лет. Также есть черновик обращения 1982 года от имени премьера Маргарет Тетчер, в котором генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева просят освободить признанного виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности Гесса: "по гуманитарным причинам, так как никто не заслуживает такого обращения".

На все эти обращения СССР отвечал отказом, подчеркивая, что не считает возможным освободить высокопоставленного деятеля нацистской Германии, так как это будет оскорблением памяти миллионов погибших в Великой Отечественной войне советских граждан.

