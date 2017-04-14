/Поглед.инфо/ Вчера, представители на сдружението "Здравомислещи ветерани от разузнаването", изпратиха отворено писмо до президента Тръмп. Над 20 бивши служители на разузнавателните агенции на САЩ обръщат внимание на президента, че в никакъв случай той не трябва да влошава американо-руските отношения, защото в противен случай те могат да стигнат до "точката, от която няма да има връщане назад".

Ветераните подчертават, че според техни източници, никаква атака с химическо оръжие в Сирия не е имало! Военно-въздушните сили на Сирия са бомбардирали складове на терористи, където, както се оказало, терористите съхраняват боеприпаси с токсични вещества, които вятърът отвял към близкото село, където се е случила ужасната трагедия. Това означава, че източниците на американските ветерани потвърждават официалната версия на руското министерство на отбраната за инцидента. "Считаме от изключителна важност да предпазим нашите отношения с Русия от по-нататъшно влошаване", се посочва в писмото. Ветераните също подчертават, че диалогът с Русия трябва да се гради върху ясни и неопровержими факти, като се избягват спекулации и откровено съмнителни улики, излъчвани чрез социалните мрежи.

(рус.ез.)

Трампу напомнили, что «важность доверительных отношений с Россией переоценить невозможно»

Вчера в информационном пространстве появилось интереснейшее известие: ветераны американской разведки, представляющие объединение «Ветераны разведки за здравый смысл», отправили Трампу открытое письмо. Содержание письма, мягко говоря, не очень-то соотносится с привычной позицией Вашингтона в отношении России.



Более 20 бывших сотрудников американских разведывательных служб решили обратить внимание Дональда Трампа на то, что ему ни в коем случае не следует способствовать ухудшению российско-американских отношений, ибо они могут достигнуть «точки невозврата». Если это произойдет, то резко возрастет угроза тотальной войны и, как следствие, ядерного коллапса. «Сегодня ставки даже выше (сравнение с временами Холодной войны), важность доверительных отношений с властями России переоценить невозможно» - резюмируют ветераны.



Ветераны подчеркнули, что согласно их источникам, никакой атаки химическим оружием в Сирии не было! Самолеты ВВС САР нанесли удар по складам террористов, где, как выяснилось, хранились боеприпасы с отравляющими веществами, затем попавшие в атмосферу химические вещества ветром отнесло в соседнюю деревню, в результате чего случилась эта ужасная трагедия. То есть источники ветеранов американской разведки один в один вторят официальной версии инцидента, которую ранее озвучило российское военное ведомство.



В открытом письме корифеи американских спецслужб подчеркнули, что из-за этого ужасного недопонимания, которое мгновенно привело к взаимным обвинениям, доверие между Кремлем и Белым Домом стремительно слабеет (а оно ведь и раньше было на низком уровне!). «Мы считаем в высшей степени важным уберечь наши отношения с Россией от дальнейшего ухудшения» - заявлено в письме. Также ветераны спецслужб США подчеркивают, что диалог с Россией всегда следует выстраивать на четких и неопровержимых фактах, избегая при этом домыслов и откровенно сомнительных улик, полученных из социальных сетей.



Стоит заметить, что организация «Ветераны разведки за здравый смысл», которая, кстати, в полной мере оправдывает свое название, возникла ещё в далеком 2003 году. Тогда у участников объединения возникли подозрения, будто их коллеги, работавшие на тот момент при администрации Джорджа Буша, пытаются сфабриковать доказательную базу для оправдания вторжения американских войск в Ирак.



Решив, что мистер Буш недостаточно информирован, ветераны так же написали ему открытое письмо, в котором подчеркнули, что для развязывания войны на Ближнем Востоке нет совершенно никаких оснований. Тем не менее, тогда их письмо не возымело никакого эффекта… А сейчас нам остается лишь надеяться, что господин Трамп не так же глуп, как один из самых непопулярных президентов США!

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