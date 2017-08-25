/Поглед.инфо/ Един от любимите митове за днешната Средна Азия е, че тя постоянно се нуждае от външна защита: то ли от евентуално нашествие на афганистанските талибани, то ли от т.нар. Ислямска държава, то ли заплаха от другаде. Възможността на страните от региона сами да отразяват евентуална опасност, обикновено не се разглежда.

Всъщност, историите за безпрецедентната бойна ефективност на афганистанците и за "гробището на империите" – това просто са пропагандни клишета, измислени в Съединените щати. Британската империя губи само първата война с афганистанците, а следващите две печели; независимостта си Афганистан извоюва едва през 1747 г.; преди това е била под властта или на западните, или на северните си съседи, а нападенията винаги са били от север на юг, а не от юг на север.

Какъв е действителния военен потенциал на бившите съветски републики от Средна Азия дава представа предлагания анализ.

(рус.ез.)

Военный потенциал Казахстана и стран Средней Азии в цифрах

Стереотипы и их соответствие действительности

Один из любимых мифов современности про Среднюю Азию — то, что она постоянно нуждается во внешней защите: то от вторжения афганских талибов, то от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то еще от кого-нибудь. Вероятность того, что страны региона могут отразить опасность сами, обычно не рассматривается.

При этом обычно упускается из виду, что рассказы о невиданной боевой эффективности афганцев и «кладбище империй» — это просто пропагандистские штампы, придуманные в США. Между тем Британская империя проиграла только первую войну с афганцами, а следующие две выиграла, независимость Афганистан получил только в 1747 году, а до этого он находился под пятой или западных, или северных соседей, и набеги всегда были с севера на юг, а не с юга на север.

Точно так же с разговорами про ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забывают и про роль дезертиров из разгромленной армии Саддама Хусейна, и про роль местных суннитских племен, ведь на виду только иностранные муджахиды.

Но вернемся к странам региона. Могут ли они отразить акт агрессии какой-либо стороны — другой страны или организации? Для этого стоит проанализировать разные аспекты их военного потенциала: численность вооруженных сил, их оснащенность, боевой опыт и т.д.

Надо в любом случае отметить, что, судя как по сценариям учений, так и по производимым закупкам боевой техники, страны региона учитывают в своих стратегиях опыт военных конфликтов как в Афганистане, так и в Ираке и Сирии. И понимание современных способов ведения локальных войн есть.

Иллюстрация: Shekaraknb.kz

Пограничная служба Республики Казахстан

Рейтинги боеспособности

Рейтинги в обобщенном виде показывают картину мира. Состояние вооруженных сил — не исключение, поэтому ниже в таблице приведены данные основных рейтингов военной силы стран региона.

Рейтинги военной силы стран региона

Численность вооруженных сил

Численность населения региона примерно 70 миллионов человек: Узбекистан — 32 миллиона, Казахстан — 18 миллионов, Таджикистан — 8,6 миллиона, Киргизия — 6 миллионов, Туркмения — 5,5 миллиона. Численность вооруженных сил составляет всего 211,7 тысячи человек, что в принципе немного.

При этом треть из них — это парамилитарные соединения (национальная гвардия, пограничники, служба государственной охраны и т.д.). По величине армии на первом месте Узбекистан, затем Казахстан и Туркмения. Таджикистан и Киргизия не могут содержать большие армии из-за бедности.

Иллюстрация: Jim Varhegyi, U.S. Air Force

Рота почётного караула, ВС РК

Вооруженные силы

Тип Количество по странам Казахстан Киргизия Таджикистан Туркмения Узбекистан Армия, включая 39 000 10 900 8 800 36 500 48 000 Сухопутные войска 20 000 8 500 7 300 33 000 24 500 Флот 3 000 500 7 500 Авиацию 12 000 2 400 1 500 3 000 ПВО 4 000 Парамилитарные соединения 31 500 9 500 7 500 20 000 Всего 70 500 20 400 16 300 36 500 68 000

Вооружение и боевая техника

Ниже приведены данные по имеющемуся у стран региона вооружению. Однако надо понимать, что декларируемые цифры — одно, а реальность — совсем другое. Скорее всего, данные надо несколько преуменьшить — не вся техника в хорошем состоянии, и вряд ли 100% техники выйдет по тревоге, кроме самолетов. Так что при рассмотрении данных цифр надо брать в учет способность обеспечить ремонт техники и даже наличие горюче-смазочных материалов в принципе. Также большинству видов боевой техники нужен подготовленный личный состав.

Надо помнить, что формирование арсеналов происходило несколькими способами:

остатки от Туркестанского (Туркмения и Узбекистан) и Среднеазиатского (Казахстан, Киргизия, Таджикистан) военных округов;

часть вооружения Объединенного контингента советских войск в Афганистане (в основном досталась Туркмении и Узбекистану);

безвозмездная помощь иностранных государств;

поставки в рамках ОДКБ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, некоторое время Узбекистан);

собственные покупки, которые часто диктуются политической, а не военной необходимостью.

Вследствие этого, набор боевой техники довольно разнообразен и часто мало совместим друг с другом.

Но перейдем к перечню вооружений. Флот в учет не берем — вероятность боевых столкновений на море равна нулю, а чтобы бороться с терроризмом там, ракетных катеров не надо.

Первым идет основа сухопутных сил — бронетехника. Бесспорным лидером по ее количеству является Туркмения, на втором месте Казахстан, а дальше Узбекистан. У Таджикистана танков мало, впрочем, учитывая гористый характер местности, они не очень там и нужны. По танкам в Киргизии есть сомнения в исправности такого количества.

Kalabaha1969

Т-72БА Вооружённых сил Казахстана

Отдельно заметим, что нельзя недооценивать Т-62, находящиеся на вооружении у Узбекистана, — это отличные танки, прекрасно показавшие себя как в Афганистане, так и в Чечне, потому что они надежные, простые и легко ремонтируются. Вот Т-64 более проблемные.

У Казахстана есть три БМПТ, что говорит о возможности провести боевую операцию в городских условиях, как вместе с танками, так и без — если у противника нет тяжелого вооружения.

Бронетехника

Тип Количество по странам Казахстан Киргизия Таджикистан Туркмения Узбекистан Т-62 7 170 Т-64 100 Т-72БА 300 Т-72 150 30 650 70 Т-90С 4 БРДМ-2 40 30 200 13 БРМ 60 60 6 БМП-1 230 8 600 БМП-2 500 90 15 430 270 БМП-3 4 БМД-1 8 120 БМД-2 9 БТР-Д 50 БТР-60 120 24 БТР-70 35 23 300 БТР-80 10 450 210 БТР-80А 107 4 БТР-ЗЕ 2 БТР-80 190 Бронемашина Cobra 17 МТЛБ 150 БМПТ 3 БТР-82А 70

По данным The Military Balance 2016

Как показал опыт локальных войн последних лет, наиболее грозным родом войск является артиллерия, особенно самоходная, и реактивные системы залпового огня. Дело в том, что она позволяет наносить урон противнику с закрытых позиций, не вступая с ним в непосредственное столкновение, воздействие очень мощное — особенно у крупнокалиберных гаубиц и РСЗО калибра 220−300 мм. Также она намного дешевле авиации.

Иллюстрация: Mil.ru

БМ-21 «Град»

Несмотря на то, что у Киргизии, Таджикистана и Туркмении на вооружении стоит ряд пушек, гаубиц и минометов времен 40-х годов, не стоит их недооценивать — они вполне еще боеспособны. Безусловным лидером по артиллерии выглядит Казахстан — у него больше всего самоходных артиллерийских установок и, что особенно важно, 152-мм САУ 2С3 «Акация», а также РСЗО. Сочетания большой огневой мощи, дальности стрельбы и мобильности тут хватит на любой конфликт.

Однако у Узбекистана есть отдельный козырь — САУ 2С7 «Пион» калибра 203 мм. В принципе, в регионе не так много сооружений, которые выдержат хотя бы одно попадание снаряда этой артиллерийской установки. В горной местности их применение будет еще более эффективно.

Артиллерия

Тип Количество по странам Казахстан Киргизия Таджикистан Туркмения Узбекистан САУ 2С1 «Гвоздика» 120 18 40 18 САУ «Семсер» 6 САУ 2С3 «Акация» 120 17 САУ 2С7 «Пион» 48 Пушка БС-3 18 Пушка М-46 6 Гаубица Д-30 100 (300 еще на хранении) 72 10 350 60 Гаубица М-30 35 Гаубица Д-1 16 17 Гаубица Д-20 72 Гаубица 2А36 6 140 Гаубица 2А65 50 6 САУ 2С9 «Нона» 25 12 17 54 РСЗО 9К55 «Град» 18 24 РСЗО БМ-21 «Град» 100 (100 на хранении) 15 3 70 РСЗО ТОС-1А «Солнцепек» 3 РСЗО БМ-30 «Смерч» 6 6 РСЗО Lynx 18 РСЗО БМ-9П140 «Ураган» (180 на хранении) 6 60 48 Миномет РМ-38 66 Миномет БМ-37 31 Миномет 2Б11 45 5 Миномет CARDOM 18 Миномет 2С12 6 Миномет РМ-120 48 18 Противотанковая пушка МТ-12 68 18 60 36

По данным The Military Balance 2016

У двух стран региона есть ракетные комплексы, причем у Туркмении они гораздо мощнее. Правда, трудно представить локальный конфликт, в котором бы понадобилось их применение, — это оружие больше для войн с равным по оснащенности противником, как минимум.

Ракетные комплексы

Тип Количество по странам Казахстан Киргизия Таджикистан Туркмения Узбекистан Тактический ракетный комплекс 9К79 «Точка» 12 Ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 «Эльбрус» 16

По данным The Military Balance 2016

Теперь переходим к авиации. Тут есть данные по самолетам и вертолетам, пока количество ударных беспилотников не подлежит публикации, однако у некоторых стран региона они уже есть.

Dmitriy Pichugin

Су-25 «Грач», Республики Казахстан

По сути дела, боевые самолеты есть только у трех стран — Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а у Киргизии и Таджикистана есть только транспортники. Безусловным лидером тут является Казахстан — у него самая мощная авиация. А учитывая контракты на поставки еще Су-30СМ и тяжелого транспортника Ил-76, она в принципе сможет решать любые необходимые задачи.

Самолеты

Тип Количество по странам Казахстан Киргизия Таджикистан Туркмения Узбекистан МиГ-29 12 22 12 (18 на хранении) МиГ-29УБ 2 2 Миг-27 12 МиГ-27УБ 2 Су-17 (26 на хранении) Су-27 21 13 (11 на хранении) Су-27УБ 4 Су-30СМ 4 Су-25 12 12 20 Су-25УБ 2 Ан-30 1 АН-12 2 26 Ан-24 1 Ан-26 6 2 1 13 Ан-72 2 С-295 4 Ту-134 2 1 1 Ту-154 1 Аэро Л-39 «Альбатрос» 17 4 4 2 14 АН-2 6 Як-52 1

По данным The Military Balance 2016

Если самолеты более применимы в условиях степей и пустынь, то для гор нужнее вертолеты. Тут лидером выступает Узбекистан — у него гораздо больше транспортных вертолетов. Если имеющиеся у него Ми-6 находятся в эксплуатации, то он может провести достаточно крупную операцию в горной местности без всяких проблем, доставив с помощью этих вертолетов как технику, так и личный состав. Правда, учитывая снятие их с производства и отказ от поддержки в самой России, это маловероятно.

Иллюстрация: TSGT JIM VARHEGYI

Вертолет Ми-8МТ

У Казахстана достаточное количество ударных вертолетов, но транспортных мало — возможно, будут еще закупки Ми-26. Если их число довести до 10−12, это позволит проводить любую операцию в горах.

Вертолеты

Тип Количество по странам Казахстан Киргизия Таджикистан Туркмения Узбекистан Ми-24 4 10 24 Ми-24В 20 2 Ми-17В-5 20 Ми-26 4 1 Белл-205 6 Н145 6 Ми-8 2 11 8 52 Ми-6 26 Ми-6АЯ 2

По данным The Military Balance 2016

Narendra Modi

Вооруженные силы Узбекистана

Участие в боевых действиях и операциях невоенного типа

Самый большой опыт боевых действий в регионе имеет Таджикистан, однако это был опыт гражданской войны, и самым молодым участникам тех событий уже за 40 лет. Сохранили или вооруженные силы Таджикистана данный опыт или они больше полагаются на дислоцированную в стране 201-ю дивизию России, неизвестно.

У вооруженных сил Казахстана есть опыт участия в боевых действиях в рамках миротворческой операции СНГ в Таджикистане, а также во вспомогательных операциях в Ираке без непосредственного участия в боевых действиях. Надо отметить возрастание частоты и увеличение масштабов проводимых в стране учений.

Вооруженные силы Киргизии имеют опыт только небольшого участия в миротворческой операции в Таджикистане, плюс опыт столкновений с террористами в Баткене. Офицеры и сержанты ВС Казахстана и Киргизии принимают участие в миротворческих операциях ООН, но как наблюдатели — это хотя и опыт, но в основном личный.

Туркмения в силу нейтрального статуса в зарубежных операциях участия не принимала, а различные столкновения на границе на реальный боевой опыт не тянут.

У Узбекистана есть большой опыт поддержки Народного фронта в гражданской войне в Таджикистане, затем участие в миротворческой операции там же, затем длительное взаимодействие с Афганистаном и силами там, а также подавление боевиков в Баткене. Кроме того, надо учесть определенный опыт антитеррористической борьбы.

Но фактически из-за постоянной ротации личного состава и изменения боеспособности вооруженных сил весь этот опыт может быть нивелирован. Настоящую боеготовность покажут только боевые действия и ничего больше.

Kalabaha1969

Бойцы Аэромобильных войск Республики Казахстан в полевой экипировке

Военный бюджет

Не все страны подают публично данные о своем военном бюджете, однако надо предполагать, что военный бюджет Туркмении составляет около 200−300 миллионов долларов, а военный бюджет Узбекистана — в районе 500−700 миллионов долларов.

Пока военные бюджеты из-за проблем в экономике сокращаются, но они возрастут, если в регионе будет реальная опасность.

Военный бюджет, млн долларов США

Год Количество по странам Казахстан Киргизия Таджикистан Туркмения Узбекистан 2012 2178 212 76,3 2013 2551 234 2014 2306 252 104 2015 2046 231 95,8 2016 1102 206

По данным SIPRI

Выводы

Несмотря на стереотипы, вооруженные силы стран региона неплохо оснащены и имеют достаточную для текущих задач численность. Вооруженные силы стран региона довольно четко отслеживают актуальные тренды в вооружении и тактике, которые проявляются в современных локальных войнах. Учитывая, что основная опасность для региона — это проникновение на их территорию группировок боевиков численностью примерно до 300 человек, то действующего военного потенциала вполне хватает. Возможный недостаток профессионализма может вполне компенсироваться огневой мощью артиллерии и авиации, что даже в крупных населенных пунктах вроде иракского Мосула приводит к успеху.

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