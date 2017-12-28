/Поглед.инфо/ Твърдото противопоставяне на САЩ със Северна Корея, изострило се с идването на власт на Доналд Тръмп е не просто политическо шоу на противопоставяне срещу последното островче на комунизма. Американските опасения относно северокорейската ядрена заплаха се основават на реалното военно изоставане на Пентагона в противоракетната отбрана. Оказа се, че системата ПРО GMD на стойност 40 млрд. долара е ефективна в най-добрия случай само 59%, въпреки официалните заявления за нейната изключителна точност.

В самия разгар на противопоставянето със Северна Корея в началото на октомври президентът Доналд Тръмп увери американците, че САЩ имат „ракети, които могат да свалят ракетата във въздуха в 97% от случаите. Ставаше дума за системата Ground-Based Midcourse Defense (GMD), разположена на Аляска и в Калифорния. Но Washington Post опроверга това заявление:

„Нито един прехващач на междуконтинентална балистическа ракета на е демонстрирал 97%-тен показател за успех и няма никаква гаранция, че използването на два прехващача има 100% показател за успех. Нещо повече, предположението на военните, че може да бъде постигнат 97% успех с четири прехващача се появи на основата на погрешните предположения и математически разчети. Шансовете за успех в най-идеалните условия не са по-големи от 50 на 50 и, вероятно по-лоши, както е описано в подобна оценка на правителството“.

Изданието се позова на отрицателното заключение на Управлението на държавната подотчетност за февруари и април 2016 година относно отбранителната способност на ПРО GMD. В отчета се казва, че Агенцията за противоракетна отбрана не е „демонстрирала посредством изпитания в полет, че може да защити САЩ от съществуващата ракетна заплаха“ уповавайки се на „твърде оптимистичен график“ за обновяване на системата.

По данни на военния експерт Андрей Акулов, за последен път изпитания на свойствата на системата GMD са се провеждали през май в отговор на активността на Северна Корея. Тестът на противоракетната отбрана с използване на имитационна атака от междуконтинентална балистическа ракета включва пускането на мишени от типа МБР от атола Куаджалейн на Маршалските острови по посока на акваторията на юг от Аляска. Агенцията за противоракетна отбрана (MDA) описа теста като „невероятно постижение“.

Но системата GMD успешно удари целта си в десет от 18 теста, като се започне от 1999 година. Затова нивото на успеха е около 56%, а не 97%. Нещо повече, два прехващача на неутрализирането на една цел ще бъдат използвани само по време на изпитанията, планирани за края на 2018 година. Това прави необосновано твърдението на Тръмп за това, че два прехващача са достатъчни за да унищожат северокорейската ракета, тъй като до сега такива изпитания не са се провеждали.

(рус.ез.)

Жесткое противостояние США с Северной Кореей, обострившееся с приходом к власти Дональда Трампа, является не просто политическим шоу противостояния с последним островком коммунизма. Американские опасения относительно северокорейской ядерной угрозы имеют под собой реальное военное отставание Пентагона в противоракетной обороне. Оказалось, что система ПРО GMD стоимостью 40 млрд долларов эффективна в лучшем случае лишь в 59%, вопреки официальным заявлениям об её высочайшей точности.

В самый разгар противостояния с Северной Кореей в начале октября президент Дональд Трамп заверил американцев, что США имеют «ракеты, которые могут сбить ракету в воздухе в 97% случаев», включая одновременно выпущенные две ракеты. Речь шла о системе Ground-Based Midcourse Defense (GMD), размещенной на Аляске и в Калифорнии. Однако Washington Post опровергла это заявление:

«Ни один перехватчик МБР не продемонстрировал 97-процентный показатель успеха, и нет никакой гарантии, что использование двух перехватчиков имеет 100-процентный показатель успеха. Более того, предположение военных, что оно может достичь 97-процентного успеха с четырьмя перехватчиками, появилось на основе ошибочных предположений и математических расчетов. Шансы на успех в самых идеальных условиях не лучше чем 50 на 50 и, вероятно, хуже, как это было описано в подробной оценке правительства».

Издание сослалось на отрицательное заключение Управления государственной подотчетности за февраль и апрель 2016 года относительно оборонительных способностей ПРО GMD. В отчете говорилось о том, что Агентство по противоракетной обороне не «продемонстрировало посредством летных испытаний, что оно может защитить США от существующей ракетной угрозы», полагаясь на «слишком оптимистичный график» обновления системы.

По данным военного эксперта Андрея Акулова, последний раз испытания свойств системы GMD проводились в мае в ответ на активность Северной Кореи. Тест на противоракетную оборону с использованием имитационной атаки межконтинентальной баллистической ракеты включал запуск мишени типа МБР с атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в сторону акватории к югу от Аляски. Агентство по противоракетной обороне (MDA) описало тест как «невероятное достижение».

Однако система GMD успешно ударила по своей цели только в десяти из 18 тестов, начиная с 1999 года. Поэтому уровень успеха составляет около 56%, а не 97%. Более того, два перехватчика для нейтрализации одной цели будут использованы лишь в испытаниях, запланированных на конец 2018 года. Это делает необоснованным утверждение Трампа о том, что двух перехватчиков достаточно, чтобы выбить северокорейскую ракету, поскольку до сих пор такие испытания не проводились.

В целом считается, что для достижения цели требуется, по крайней мере, четыре-пять перехватчиков. Уровень успеха для всех перехватчиков может составлять 97%, однако, коэффициент SSPK (вероятность поражения цели с одного выстрела) у каждого отдельного перехватчика составляет в лучшем случае 56%. Это же подтвердил американский военный эксперт Джо Чиринсионе, президент антиядерного Ploughshares Fund. Заключение стало результатом 10-летнего изучения программы ПРО в бытность его сотрудником комитета по вооруженным силам и правительственным операциям Палаты представителей.

Кроме того, до сих пор испытания ПРО GMD никогда не проводились в реальных условиях, например, ночью или против сложных целей, таких как электронные цели, тепловые ловушки и ложные цели. Например, различного рода надувных приманок в виде зондов или надувных шаров. Поэтому высока вероятность того, что они могут заслонить траекторию следования боеголовки, заманивая систему защиты фальшивыми сигналами. По сути, тесты всегда сфальсифицированы, потому что команда перехватчика заранее знает время и траекторию входящей ракеты. Тем не менее, даже скриптовые тесты часто терпели неудачу.

Несмотря на все свои недостатки, система ПРО Ground-Based Midcourse Defense с наземными перехватчиками Ground-Based Interceptors (GBIs) является на сегодняшний день единственной, способной выстрелить на перехват и уничтожение боеголовки вне земной атмосферы или в середине полета. Другие системы противоракетной обороны, такие как THAAD и Aegis, не могут атаковать МБР, поскольку они предназначены для целей других классов.

В настоящее время США разворачивают 36 перехватчиков GMD – 32 в Форт-Грили на Аляске и ещё четыре на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. К концу 2017 года будут развернуты 44 комплекса GBI. Большинство перехватчиков используют вариант транспортировки CE-I, который показал всего два успеха в четырех тестах. По меньшей мере, десять перехватчиков должны быть оснащены транспортным средством I-II блока CE-II, которое провело два успешных теста перехвата в трех попытках.

Все выше описанные изъяны американской системы ПРО свидетельствуют о том, что администрация США обманывает американский народ, пытаясь заставить убедить его в реальности ядерной войны, считает исполнительный директор Совета по национальным интересам, экс-сотрудник ЦРУ Филип Джиралди.

Ведь в этом случае пиар системы GMD создает опасную иллюзию о том, что победа в ядерном конфликте достижима, и не нужно экономить деньги, чтобы стимулировать реализацию планов по противоракетной обороне. В действительности, единственным бенефициаром от страшилок про Северную Корею является оборонная промышленность США, на обогащение которой и направлен весь спектакль ядерного эпатажа.

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