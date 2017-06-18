/Поглед.инфо/ Петро Порошенко най-сетне дочака Доналд Тръмп да му обърне внимание: Министерството на външните работи на Украйна съобщи, че на 20 юни ще се състои среща на лидерите на САЩ и Украйна. За американския президент тази среща е предпоставка за срещата му с руския президент Владимир Путин. Този трик Тръмп приложи и когато прие украинския външен министър Павел Климкин, за да оправдае срещата си с руския външен министър Сергей Лавров.

По време на избирателната кампания, а и в първите месеци на президентството му, Тръмп не прояви интерес към Украйна. Русия обаче винаги е била обект на внимание в политиката на Доналд Тръмп, още повече, че през последната година "руската тема" се превърна в център на вътрешнополитическите борби в САЩ. Затова отношението на Тръмп към Украйна винаги е било производно от действията му спрямо Русия. Ако в дневния ред на Тръмп не предстоят разговори с Путин, нямаше да има среща с Порошенко.

(рус.ез.)

Зачем Трампу Порошенко?

Петр Порошенко дождался внимания Дональда Трампа: МИД Украины анонсировал встречу американского и украинского лидеров 20 июня. Для президента США встреча с президентом Украины является производной от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трамп уже провернул такой трюк, когда принял у себя главу МИД Украины Павла Климкина, чтобы оправдаться за встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.Со дня сенсационной победы на выборах Дональда Трампа в Киеве надеялись на скорейшую встречу украинского президента с новым главой США. Несколько раз за последние месяцы Администрация Президента и МИД Украины анонсировали встречу Порошенко и Трампа, но встречи так и не происходило.Президент Украины от регулярных обещаний вот-вот увидеться с Трампом начал выглядеть нелепо. Впервые о встрече с новым американским президентом Порошенко заговорил накануне инаугурации последнего. «Я был одним из первых мировых лидеров, которым позвонил Дональд Трамп после выборов, — похвастался Порошенко на экономическом форуме в швейцарском Давосе. — Достигнуто соглашение встретиться». После этого дата грядущей встречи Порошенко и Трампа всё время переносилась. Приближенные к Порошенко люди говорили о скорой поездке президента в Вашингтон. В МИД Украины заявляли, что подготовка к встрече Порошенко и Трампа идет полным ходом. Однако эта подготовка велась преимущественно со стороны Киева: в Вашингтоне никакого интереса к украинским делам после прихода к власти новой администрации заметно не было.

Наконец Петр Порошенко, похоже, своего дождался. Внешнеполитическое ведомство Украины объявило о том, что встреча украинского лидера с Трампом состоится в ближайшее время. Источники в украинском МИД называют даты 19–20 июня, но официально МИД пока держит интригу, видимо, чтобы избежать повторения предыдущих конфузов.

Поездка Порошенко в Вашингтон открыто увязывается официальным Киевом с предстоящей встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Германии. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: Киев считает особенно важным, чтобы Трамп успел поговорить с президентом Украины до встречи с российским лидером Владимиром Путиным 7–8 июля. «Это для нас важно с точки зрения дипломатии», подчеркнул глава украинского внешне-политического ведомства. Если даже украинское руководство увязывает встречу американского и украинского лидеров с готовящимися переговорами Трампа с Владимиром Путиным, то для Трампа тем более встреча с Порошенко — это часть формулы его встречи с хозяином Кремля. Президент США ни во время избирательной кампании, ни в первые месяцы своего президентства не проявлял никакого интереса к Украине. Зато Россия всегда была объектом пристального внимания политика Дональда Трампа, тем более что в последний год «русская тема» находится в центре внутриполитической борьбы в США. Поэтому действия Трампа в отношении Украины всегда были производными от его действий в отношении России.

Когда при подготовке встречи с главой МИД России перед Белым домом возникла задача оправдаться за эту встречу перед оппозицией, видящей в Трампе ставленника русских хакеров, было решено одновременно с Лавровым провести встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Климкина вызвали в Вашингтон, где тот просидел целую неделю, дожидаясь высочайшей аудиенции с президентом Трампом и госсекретарем Тиллерсоном. Затем в американскую столицу прилетел Сергей Лавров, сразу же принятый в Госдепе и Вашингтоне, где с ним провели многочасовые переговоры. После этого администрация США снизошла и до Климкина: министра иностранных дел Украины завели на шесть минут в Овальный кабинет, сфотографировали с Трампом и выпроводили. По итогам длинного переговорного дня президент США предъявил общественности две фотографии в «Твиттере»: с Лавровым и с Климкиным, сопроводив их хештегом «#Давайте сделаем мир». Похоже, только ради поста в «Твиттере» Климкина в Вашингтон и вызывали.

Теперь в Белый дом с той же целью приглашают и президента Украины. Не было бы на повестке переговоров Трампа и Путина, не было бы и встречи Трампа с Порошенко. Эта встреча изначально носит символический характер: она призвана показать внутренним оппонентам Дональда Трампа, что хозяин Белого дома не занимает пророссийской позиции и если намерен решать украинский вопрос, то точно не в интересах Кремля. При этом реально украинский вопрос может быть решен только на переговорах Трампа и Путина, и встреча с Порошенко в этом отношении не является даже «сверкой часов» и согласованием переговорных позиций.

Но, конечно, в информационно-пропагандистском плане политтехнологи Порошенко постараются извлечь из встречи президента США с президентом Украины максимум возможного. Ничего нового: тот же Павел Климкин после шести минут общения с Трампом утверждал, что за эти шесть минут они успели обсудить различные идеи по давлению на Москву, договорились согласовать эти идеи с Германией и Францией, поговорили о полной и безоговорочной поддержке Америкой Украины, введении в Донбасс международного миротворческого контингента и поддержке Дональда Трампа украинской диаспорой во время выборов. И всё это за шесть минут! Причем стоя: хозяин Овального кабинета украинскому министру даже сесть не предложил; на протокольной фотографии заставил Климкина стоять на полусогнутых, тогда как на фотографии с российским министром Трамп пожимает Лаврову руку.

Нынешний президент США — человек обидчивый и злопамятный. Похоже, он не забыл, как Украина вела себя во время американской президентской кампании. Как украинские политики поливали его грязью, называли лжецом, маргиналом и агентом Кремля. Унижение министра иностранных дел Украины — месть вполне в духе Дональда Трампа. Президенту Украины Петру Порошенко нужно быть готовым к такому же унижению. Впрочем, Петр Алексеевич ради встречи с Трампом готов всё вынести. Ради того, чтобы подтвердить у патрона свой ярлык на княжение, можно пойти на любое лизоблюдство, вытерпеть любое унижение. Главное — сказать по итогам аудиенции, что Америка всегда и во всём остается на стороне Украины и продолжит давить на Россию ради защиты ее «европейского выбора».Не исключено, что у Петра Порошенко, в отличие от его главы МИД, в самом деле будут основания это сказать.

Стиль Дональда Трампа в отношениях с интересующими его заинтересованными партнерами заключается в повышении ставок. Накануне встречи Трампа с президентом Турции Эрдоганом в Вашингтоне заявили о готовности поставлять курдским отрядам самообороны оружие. Это не значит, что Белый дом занимает антитурецкую позицию — наоборот, Эрдоган нужен Трампу для создания региональной коалиции против Сирии и Ирана. Поэтому американский лидер захотел с ним встретиться, поэтому же перед переговорами начал политический торг по курдам. Такая же ситуация с Путиным. Россия нужна Дональду Трампу хотя бы как нейтральная страна в ситуации возможного противостояния Америки с Китаем. Поэтому Дональд Трамп шокировал весь американский мейнстрим, позволяя себе откровенно пророссийские высказывания во время выборов. Поэтому сегодня он, вопреки ожесточенной внутриполитической борьбе, идет на интенсивные переговоры с представителями Москвы.

Украина здесь — дело десятое. Сама по себе она Вашингтон не интересует. Пока что единственное реальное действие Дональда Трампа в отношении Украины — это сокращение ее финансовой поддержки из американского бюджета на 69%. Поэтому, что бы Трамп в отношении Киева сейчас ни говорил, реального прорыва по вопросу американской поддержки украинских властей от полета Петра Порошенко за океан ждать не стоит.

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