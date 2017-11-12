/Поглед.инфо/ Срещата на върха на АТЕС, проведена без руско-американски преговори, беше определена като странна дори от американските медии. Някои експерти смятат, че отношенията между двете страни вече няма да достигнат нормално ниво, освен това Русия се премести в периферията на американските интереси. Други, напротив, отбелязват, че Путин и Тръмп демонстрират дух за решаване на проблемите, които така или иначе трябва да решават заедно.

В неделя Кремъл съобщи причината, поради която страните не успяха да се споразумеят за официална двустранна среща между президентите на Русия и Съединените щати в рамките на срещата на върха на АТЕС, която приключи във Виетнам. "Представителите на Вашингтон предлагаха време и място, които устройват само тях. Времето и мястото не удовлетворяваше руската страна ", каза Дмитрий Песков, президентски прессекретар.



Самият Доналд Тръмп в Ханой, изглежда, не се стремеше да търси диалог с Москва. На съвместна пресконференция с виетнамския президент Чанг Дай Куанг той изрази доверието си към американското разузнаване по въпроса за "руската намеса" на изборите. "Аз съм на страната на нашите ведомства", подчерта американският президент.

Въпреки това, вече на борда на самолета, общувайки с медиите, стопанинът на Белия дом даде заден ход и каза: "приех заявлението на Владимир Путин, отричащо намесата на изборите в САЩ", отбелязва The Washington Post. Тръмп призна пред репортери, че е разговарял с Путин, не само преди фотосесия, но и след нея "по време на кръглата маса с лидерите на много страни." "Изглежда, че се разбираме много добре двамата", каза американският лидер.



Той каза, че твърде малко е контактатувал с Путин, но "предпочитам да работим с него (с Путин) по проблемите на Сирия ... Украйна, а не да стоим и да спорим за намесата в изборите. "Тъй като всичко това е предизвикано от демократите", подчерта Тръмп. Според него, всеки път, когато се е срещал с Путин, е повдигал въпроса за намеса в изборите и всеки път Путин отрича това.

"И аз вярвам, аз наистина вярвам, че той казва това, което чувства ... Мисля, че той беше много обиден от това," - каза Тръмп.



В хода на пресконференцията, Тръмп обяви още една бележка, която разстрои антируската част на истаблишмънта на Съединените щати: "Срещу Русия наложиха много тежки санкции на много високо ниво ... Дойде време да се излекува нараненият и разклатен свят ... Русия и САЩ трябва да работят заедно, за решаване на множеството проблеми, като например Сирия, Северна Корея, Украйна, заплахата от тероризъм. "



Факт е, че срещата на върха е "много странна" и се направи изключително малко, отбелязва със съжаление CNN. Въпреки това, наблюдателят на CNN Джил Догерти видя в нея един нов кръг от американско-руските отношения и заяви, че Владимир Путин е дал на САЩ надежда за тяхното подобряване. "Президентът Путин се опита да се фокусира върху положителните аспекти, без да обръща внимание, че определено имаше много голямо разочарование от факта, че разговорът между двамата лидери е продължил около пет минути," - отбелязва Догерти.

/рус.ез./

По ее мнению, послание Путина Трампу об отставании США от конкурентов и уплывающие от Штатов сделки будут «точно восприняты президентом Трампом». «Трамп верит президенту Путину, а не своим службам безопасности в Соединенных Штатах», – резюмировала Догерти.

Действительно, накануне перед церемонией фотографирования двум лидерам удалось переброситься лишь несколькими фразами. Во время беседы они активно жестикулировали. Стоящие рядом президент Вьетнама Чан Дай Куанг и председатель КНР Си Цзиньпин предпочли в разговор не вмешиваться.

Как стало известно позже, Путин и Трамп говорили о Сирии и в ходе короткой беседы «на ногах» одобрили совместное заявление по урегулированию конфликта в САР.

Окружение Трампа изначально ссылалось на «плотный график» хозяина Белого дома. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона продолжает «терпеливо работать» над ее организацией. «Мы-то ведь эту встречу не выцарапываем. Но мы к ней готовы, и неоднократно говорили, что есть темы, которые надо обсуждать, и нужна заинтересованность американской стороны», – заявил ранее газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший начальник управления по внутренней политике администрации президента Олег Морозов.

Сам Владимир Путин, комментируя несостоявшуюся встречу, подчеркнул, что «отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса». По его словам, это также связано «с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось». «Ну... будут наказаны за это...» – улыбнулся Путин. При этом общение с Трампом «на ногах» он назвал успешным, подчеркнув, что стороны «обсудили все, что хотели».

Ряд экспертов восприняли завершившийся без двусторонних российско-американских переговоров саммит как неудачу России. «Несмотря на все заявления Трампа, Россия постепенно уходит на периферию американской политики. Есть более серьезные задачи: Китай, отношения с Европой и так далее», – заявил газете ВЗГЛЯД член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Это происходит постепенно, по мелочам, но таков общий тренд, считает эксперт.

Что же касается отношений США и Китая, там тренд обратный. «Никакие трения между ними их отношения не испортят. Будет развиваться экономика, они будут находить какие-то компромиссы. С этой точки зрения уже произошло смещение центра влияния», – отметил политолог.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что наши отношения не находятся на нормальном уровне, соответствующем статусу обоих государств», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Обе стороны выражали пожелание встретиться, но реального продвижения, предварительной подготовки вопросов, которые могли быть обсуждены, не было, добавил он. В итоге было заявление по Сирии, и «это оставляет надежду, что сотрудничество здесь будет продолжено». Однако готовности обсуждать и решать остальные проблемы пока нет.

«Сам Трамп находится в двусмысленной ситуации из-за тех расследований о якобы российском следе в избирательной кампании», – напомнил Рогулев. И пока эти расследования не завершились, предлагать ему шаги по улучшению отношений было бы нелепо, резюмировал эксперт.

Но есть и положительные сигналы. Как напомнил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, «оба президента отметили сложившийся неплохой личный контакт между ними, оба высказываются друг о друге уважительно и высоко оценивают пока небольшие успехи, которых удалось достигнуть в ходе общения». Язык тела обоих лидеров также говорит о том, что они относятся друг к другу с уважением и готовы к продолжению диалога, считает он.

«Но в США серьезное сопротивление к продолжению такого контакта. Неслучайно здесь раздражение Лаврова и его слова по поводу «трамповских чинуш». Не исключено, что в окружении обоих президентов нет необходимой инфраструктуры и навыков, которые позволяют сделать эти контакты полноценными. При таком подходе вести какие-либо дальнейшие дела сложно. Проблема, дипломатично списанная на формальности протокола, обнаружилась в полный рост. Ее надо срочно решать», – подчеркнул Дробницкий.

«Ситуация вряд ли устраивает обоих. Лидеры двух стран однозначно настроены на взаимное общение. Дональд Трамп достаточно открыто сказал, что муссирование предполагаемого российского вмешательства в выборы США – это искусственное препятствие на пути к тому, чтобы наладить взаимодействие по целому ряду серьезных проблем, которые все равно придется решать США и России, больше просто некому», – резюмировал он.

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