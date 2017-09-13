/Поглед.инфо/ Подкрепата за законопроекта за образованието, одобрен от Върховната Рада и от посолството на САЩ в Киев, показва неодобрението на Вашингтон за възгледите на страните, граничещи с Украйна, които остро критикуват документа. Това становище бе изказано в сряда от лидера на общественото движение "Украински избор - право на народа" Виктор Медведчук.

"Туитът на американското посолство е сигнал към украинските власти да не обръщат внимание на възмущението на своите съседи, дори и на тези, които имат добри отношения с Вашингтон", пише той в личния си блог в сайта на движението.

/рус.ез./

Учитывая качество закона, пишет политик, сообщение посольства, в котором дипломаты выражают одобрение документу, выглядит довольно странным. "Если бы он появился по горячим следам, сразу после 5 сентября, когда закон был принят, можно было бы предположить, что в посольстве невнимательно читали документ и не разобрались в тонкостях. Однако твит появился только 10 сентября, пять дней спустя. И стал реакцией уже не столько на закон, сколько на возмущение Бухареста, Варшавы и Будапешта в связи с утверждением Верховной радой этого документа", - отметил лидер "Украинского выбора".

При этом Медведчук привел высказывание главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который назвал новый украинский закон об образовании "стыдом и позором". "Судя по всему, для американцев главное - убрать русский язык из украинских школ. Ради такой "благой" цели США, похоже, готовы жертвовать и интересами других народов Украины", - полагает политик.







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