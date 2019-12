/Поглед.инфо/ Сенаторът от Съединените щати Джон Нили Кенеди смята, че Украйна, както и Русия, се е намесвала в президентските избори през 2016 г., съобщава The Washington Post. Според изданието Кенеди обяви това в ефира на телевизионния канал NBC, като цитира като доказателство статии на авторитетни американски вестници.

В неделя сенаторът-републиканец от Луизиана Джон Нили Кенеди заяви, че и Русия, и Украйна са се намесвали в президентските избори през 2016 г., пише The Washington Post. След интервю за Fox News, което впоследствие той отказа, това е поредният опит на сенатора да измести фокуса от заключението на разузнавателните служби, че Русия положи усилия да избере президента Тръмп.

Консервативният наблюдател Майкъл Герсън критикува погрешното изявление на Кенеди в ефира на Fox News, че не Русия, а Украйна стои зад хакерската електронна атака на Националния комитет на Демократическата партия през 2016 г. Самият сенатор не се съгласи, че си затваря очите за истината: „Вярвам, че Русия и Украйна се намесиха в изборите през 2016 г.“, съобщи той в NBC в неделя, отговаряйки на въпрос на водещия Чък Тод. Тод попита дали Кенеди смята, че е бил „заблуден“ от руската пропаганда: според журналиста разузнаването на Кремъл е ангажирано с това „така че хора като вас да казват такива неща за Украйна“. На това американският политик отговори, че не е получавал такива предупреждения: „Не бях информиран за това и д-р Хил има право на собствено мнение“. Както напомня вестникът, миналия месец Фиона Хил, бивш служител на Съвета за национална сигурност по въпроса на Русия, свидетелства по време на изслушване за импийчмънта на Доналд Тръмп, предупреждавайки, че няколко съюзници на действащия президент разпространяват недоказани обвинения от руските служби за сигурност, че не Русия, а Украйна се е намесвала в изборите през 2016 г.

Като доказателство за своята гледна точка Кенеди подчерта в неделя, че усилията на Украйна да се намеси в изборите са „добре документирани“ в The Economist, Financial Times, The Washington Examiner и други издания. „Това означава ли, че украинските лидери са били по-агресивни от Русия? Не. Русия беше много агресивна и те са много по-хитроумни.”, привежда аргументите му The Washington Post. "Но фактът, че Русия беше толкова агресивна, не изключва възможността президентът Порошенко активно да е работил за Клинтън." Но както пише изданието, няма доказателства за тази намеса.

Meet the Press✔@MeetThePress

WATCH: @ChuckTodd asks @SenJohnKennedy if he is "at all concerned that he has been duped" into believing that former Ukraine president worked for the Clinton campaign in 2016 #MTP #IfItsSunday@SenJohnKennedy: "No, just read the articles."

https://twitter.com/MeetThePress/status/1201151515404197888

Водещият на NBC посрещна с недоверие изказването на републиканския сенатор: „Имам предвид, почакайте секунда, сенатор Кенеди. Сега казвате, че Украйна активно е работила за това, кандидатът на демократите да стане президент." Тогава на екрана се появи портрет на Владимир Путин и Тод прочете думите, с които руският президент коментира обвиненията срещу Украйна на форума „Русия зове!“ на 20 ноември: „Слава Богу, сега никой не ни обвинява, че се намесваме в изборите в САЩ , сега обвиняват Украйна. Е, нека да се изясняват помежду си." Американският водещ настоява: "Вие разбирате, че единственият, който все още използва тези доказателства извън САЩ, е този човек, Владимир Путин ... Вие правите точно това, което руските служби се опитват да принудят американските политици да направят." - „Просто прочетете статиите“ - отговори му Кенеди.

Превод: М.Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели