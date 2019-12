/Поглед.инфо/ Знаменитият актьор и милионер Марк Руфало заяви, че Америка се нуждае от "икономическа революция" и се е нахвърли с критика срещу свободния пазар, съобщава Washington Times. Според изданието, причината за подобни сурови решения е статия в списание Time, която разобличава собствениците на едър капитал. В същото време, както отбелязаха критиците, свободният пазар в миналото е помогнал на самия Руфало да спечели огромно състояние.

Знаменитият актьор и милионер Марк Руфало, известен с ролята си на Хълк в киноепопеята на „Отмъстителите“, заяви, че Америка се нуждае от „икономическа революция”, защото капитализмът я убива и критикува свободния пазар, съобщава The Washington Times.

„Дойде време за икономическа революция. Обобщеният пазар ни срива, убива и краде бъдещето на нашите деца.”, написа Руфало в неделя в своя акаунт в Twitter. Според изданието, туитът на актьора е придружен от линк към статия на редактора на списание Time Ананд Гиридарас, озаглавена „Как американските елити са загубили хватката си“, в която авторът възлага вината за неуспехите на истеблишмънта върху „победителите в новата позлатена епоха“.

Както отбелязва Гиридарас, непропорционалното влияние на капитала е изградено върху идеята за взаимна изгода: „Те могат да забогатяват, а след това да споделят - взаимна изгода. Те биха могли да управляват фонд, който носи съществени дивиденти и да ви предоставят социална помощ - взаимна полза. Те биха могли да продават сладки напитки в училищата и да развият партньорство между държавата и частния бизнес в областта на здравето на децата - взаимна полза.”, пише авторът на статията в списание Time.

Тъй като тази „съблазнителна идея“ се проваля, „нараства вероятността ерата на капитала, в която парите са били основният организиращ принцип на американския живот, наистина да приключи“, твърди редакторът на Time.

Според The Washington Times, туитът на Руфало е публикуван повече от 5000 пъти и получи повече от 30 000 „лайка“. В същото време критиците отбелязаха, че свободният пазар помогна на холивудския актьор, който призовава за „икономическа революция“, да направи огромно състояние.

Превод: М.Желязкова

