АнтиБайдъновската композиция Lets Go Brandon на американския рапър Лоза Александър бързо се озова на върха на американските класации, пише The Washington Times. „Не е лошо за композиция, която започна като вирусен мем", отбелязва изданието.

Само за девет месеца в качеството си на президент на Съединените щати, Джо Байдън вдъхнови рапъра от Ню Джърси да създаде хит, който достигна върха на музикалните класации, пише The Washington Times. Както иронично отбелязва вестникът, не трябва да се очаква, че шефът на Белия дом ще добави тази песен към своя плейлист.

Анти-Байдън химнът Lets Go Brandon на рапъра Лоза Александър беше във вторник - седмица след излизането си - на първо място в Apple iTunes за рап и хип-хоп.

ВИДЕО: Гледайте видеото с химна ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=qr_F_XQrukM&t=27s

Освен това през същия ден Lets Go Brandon се класира на второ място в общата класация на iTunes в САЩ след Easy On Me на Адел. Клипът, публикуван в YouTube, заснет за неговата песен, събра почти 2 милиона гледания.

„Не е лошо за композиция, която започна като вирусен мем“, отбелязва вестникът.

The Washington Times припомня, че фразата „Lets Go Brandon“ /„Давай, Брандън“/ се превърна в боен вик на десницата, след като репортерът на NBC Кели Ставаст обяви, че тълпата на надбягванията на NASCAR на 2 октомври, която скандираше „F… Joe Biden“ /Да го е... Джо Байдън/, всъщност е викала „Давай Брандън“, имайки предвид победителя в състезанието Брандън Браун.

