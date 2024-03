/Поглед.инфо/ Защо всички опити за одит на де факто частния финансов регулатор се провалиха?

На 23 декември 1913 г. Конгресът на САЩ приема Закона за Федералния резерв , а на същия ден американският президент Удроу Уилсън подписва закона. Така преди 110 години Америка откри своята Централна банка. През 1914 г. Федералният резерв на САЩ започва работа.

Създаването на Федералния резерв е събитие, което има решаващо влияние върху хода на световната история и американската история. Внимателните историци посочват, че веднага след създаването на Федералния резерв избухва Първата световна война.

И това не е случайно: основателите и собствениците на Федералния резерв на САЩ бяха заинтересувани от световната война. Една от последните публикации по тази тема е статия на Дейвид Лифшулц , озаглавена „Федералният резерв беше създаден точно навреме за Първата световна война. “

Статията започва с думите: „Системата на Федералния резерв на САЩ е създадена на 23 декември 1913 г. по заповед на барон Едуард де Ротшилд, точно навреме за Първата световна война, както беше планирано.“

Ако говорим за историята на Съединените щати, тогава, според патриотичните историци, политици и общественици на Америка, след създаването на Федералния резерв страната е загубила националния си суверенитет. Властта в страната премина към собствениците на Федералния резерв на САЩ. И това се превърна в истинска американска трагедия, продължаваща вече 110 години.

Историята на създаването на Американската централна банка и разрушителната роля на Федералния резерв за Америка и цялото човечество са описани в много произведения както на американски, така и на неамерикански автори.

Те говорят за ролята на Федералния резерв в започването както на Първата, така и на Втората световна война и за тайното сътрудничество на Федералния резерв с Третия райх. Също така за това как Федералният резерв на САЩ допринесе за създаването на частична (непълна) резервна система за частните банки, което провокира икономическа криза през 1929 г., която скоро се превърна в световна.

За намесата на Федералния резерв в политическия живот на страната, за контрола върху медиите, образованието, културата и социалната сфера. За установяването на контрол над други държави след като американският долар получи статута на световна валута на конференцията в Бретън Уудс (1944 г.).

За връзките на Федералния резерв с дълбоката държава. Фактът, че значителна част от акционерите на Федералния резерв на САЩ изобщо нямат нищо общо със САЩ. Че създаването и съществуването на Федералния резерв противоречи на американската конституция. и т.н.

Ще посоча само няколко книги, които разкриват тайните на Федералния резерв и предоставят алтернативна гледна точка за американската централна банка (различна от тази, която се налага от медиите и повечето учебници по икономика, история и политически науки) . Ето ги (посочена е датата на първото издание):

Юстас Мълинс. Тайните на Федералния резерв, 1952 г.

Мъри Ротбард. Делото срещу Федералния резерв, 1994 г.

Едуард Грифин. Създанието от остров Джекил: Втори поглед към Федералния резерв, 1994 г.

Антъни Сътън. Конспирацията на Федералния резерв, 1995 г.

Рон Пол. Край на Фед, 2009 г.

За всяка книга и всеки автор можем да говорим дълго. Всички автори са американци. Първият, който наруши заговора за мълчание около Федералния резерв, беше американският писател и политически коментатор Юстас Мълинс (1923-2010). В началото на 40-50-те години. той работеше в библиотеката на Конгреса на САЩ и имаше достъп до най-редките източници.

Книгата „Тайните на системата на Федералния резерв“ е написана от него бързо - през 1949-1950 г. Всички издателства обаче категорично отказват да публикуват произведението. Едва през 1952 г. с големи трудности книгата е издадена в малък тираж. Преведена е и на други езици. Но тя не беше широко публикувана никъде, беше главно „самиздат“. В Германия изданието дори беше изгорено.

През 1985 г. Юстас Мълинс публикува книга-продължение, „Световният ред: Изследване на хегемонията на паразитизма.“ През 1992 г. книгата е разширена и публикувана под заглавието „Световният ред: Нашите тайни владетели.“ Авторът смята, че Федералният резерв и централните банки на други страни са инструмент на Световната система на Ротшилд, чиято централа е в Лондон.

Авторът отбелязва, че собствениците на системата на Федералния резерв на САЩ са нетърпеливи да завземат властта в целия свят. За да направят това, чрез централните банки на различни страни под техен контрол, те ще подкопаят основите на държавната власт, ще подкопаят националната идентичност (чрез налагането на „масова култура“), ще наложат полицейски режим и ще изградят глобален концентрационен лагер. Много от предположенията на Юстас Мълинс, заради които приживе беше наречен „теоретик на конспирацията“, сега обаче се сбъдват.

А ето и авторът на последната от гореспоменатите книги Рон Пол (роден през 1935 г.). Той е един от „ветераните” на Конгреса на САЩ, бил е член на Камарата на представителите от 1979 до 2013 г. Два пъти се е кандидатирал за президент на САЩ (през 2008 г. и 2012 г.). В продължение на много години на Капитолийския хълм Рон Пол настоява за пълен одит на Федералния резерв, а след това за пълната и окончателна ликвидация на тази институция.

Като противоречаща на конституцията на САЩ и системно ограбваща американците. Рон Пол акцентира върху факта, че Федералният резерв на САЩ изкуствено създава инфлация. И това е невидим данък за всеки гражданин на страната.

Основната цел и предназначение на Фед е да спаси банките (особено най-големите), които започват да „потъват“ по време на кризи. И те „потъват“ поради това, че Федералният резерв им позволява да извършват операции без пълни резерви. Тоест банките могат да правят пари от нищото. Рон Пол обяснява всичко това в книгата си Ending the Fed.

Бих искал да направя няколко точки относно историята и текущата позиция на Федералния резерв на САЩ.

Хората, които се интересуват дълбоко от Федералния резерв, вероятно си спомнят, че през 2012 г. темата за възможното закриване на Федералния резерв на САЩ започна горещо да се обсъжда в световните медии.

Някои експерти твърдят, че на 23 декември 2012 г. Федералният резерв ще трябва да спре своята „печатна преса“. Това твърдение се основава на факта, че според американското законодателство срокът на валидност на лиценз, или концесия, или „харта“ (на английски - диаграма) не може да надвишава 99 години.

На 23 декември 1913 г. Конгресът на САЩ приема Закона за Федералния резерв, според който прехвърля правомощията си по отношение на емисията на пари (те са определени от Конституцията на САЩ) на организация, наречена Система на Федералния резерв на САЩ. Но не завинаги. И то за период. Който?

Експертите се обърнаха към текста на документа, приет от Конгреса на 23 декември 1913 г. Раздел 4 от този закон (както е приет през 1913 г.) гласи, че правомощията на банките на Федералния резерв, които съставляват Федералния резерв (има общо дванадесет), се предоставят за период от 20 години, тоест до края на 1933 г.

Беше предвидено, че пълномощията могат да бъдат оттеглени по-рано от определения срок, ако Конгресът на САЩ приеме специален закон по този въпрос или ако Федералният резерв наруши разпоредбите на закона от 1913 г. За най-любопитните ще цитирам този фрагмент от документа на английски: «To have succession for a period of twenty years from its organization unless it is sooner dissolved by an Act of Congress, or unless its franchise becomes forfeited by some violation of law» (P.L. 63-43, 38 STAT. 251, 12 USC 221). /„Да има правоприемство за период от двадесет години от своята организация, освен ако не бъде разпусната по-рано с акт на Конгреса или освен ако нейните правомощия не бъдат конфискувани поради нарушение на закон” (PL 63 -43, 38 STAT. 251, 12 USC 221)/. В закона от 1913 г. изобщо не се споменава за 99 години „лиценз“.

Законът от 1913 г. предвижда същите двадесет години, за които Конгресът на САЩ издава лицензи на Първата банка на Съединените щати (през 1791 г.) и Втората банка на Съединените щати (през 1816 г.). Бащите-основатели на Америка са били наясно колко опасен е звярът, наречен централна банка.

Ето защо те записаха в конституцията на САЩ, че правото да издава пари принадлежи на Конгреса на САЩ. А тогавашният Конгрес на САЩ предпочете да държи централната банка на „къса каишка“ с дължина от 20 години.

Спомням си, че тогава (през 2012 г.) имаше публикации, в които се казваше, че уж през 1933 г. тихомълком е направена поправка в Закона за Федералния резерв, която премахва 20-годишния период. Някои експерти са склонни да вярват, че това е направено при новия президент Франклин Рузвелт в самото начало на 1933 г., когато той заема Белия дом след изборите.

По-конкретно, тази версия беше изложена в статията на Уейн Н. Крауткрамер, „Федералният резерв - неговият произход, история и текуща стратегия“. Той пише за съдбата на закона от 1913 г.: „Параграф 341, част 2. Законът е в сила 20 години, освен ако през това време не бъде отменен от Конгреса или освен ако лицензът на Федералния резерв не бъде отменен поради нарушение на закона. Федералният резерв се лицензира за срок от 20 години! Тоест до 1933г. Кой беше президентът по това време? Франклин Рузвелт, разбира се. Нямаше спиране на Федералния резерв.

На Франклин Рузвелт обаче приписват несъществуващи заслуги пред банкерите от Федералния резерв. Моето проучване доведе до отговора на въпроса защо Федералният резерв на САЩ не престана да съществува на 23 декември 2012 г. Оказва се, че Американската централна банка е получила правото на „безсмъртие“ при президента Калвин Кулидж (30-ти президент на САЩ, бил в Белия дом през 1923-1929 г.).

На 25 февруари 1927 г. Конгресът на САЩ приема закон , наречен Закон Макфадън (по името на републиканския конгресмен); той беше подписан от президента Кулидж същия ден. Той премахна времевите ограничения върху възможността на Федералния резерв да емитира пари.

Тази разпоредба е отразена в кодекса на САЩ: 12U.SC § 341. Оригиналният текст на закона гласи: „To have succession after February 25, 1927, until dissolved by Act of Congress or until forfeiture of franchise for violation of law.“ Много подобно на формулировката на закона от 1913 г., само без фразата „за период от двадесет години“.

И така, Федералният резерв получи правото на „безсмъртие“ преди 97 години. Но правото е условно. Освен ако Конгресът на САЩ не приеме друг закон. Или ако не бъдат установени нарушения при прилагането на Закона за Федералния резерв на САЩ.

Почти не е имало опити за пълно премахване на Фед през 110-те години на неговото съществуване. С изключение на опита, направен от Рон Пол (член на подкомисията по паричната политика) в началото на 2010 г. Той въвежда H.R. 833, „премахващ Борда на управителите на системата на Федералния резерв и банките на Федералния резерв, [и] отменящ Закона за Федералния резерв“ ; но нито един от „народните представители” не посмя да се подпише под това предложение.

Но имаше няколко опита за намаляване на правомощията на Федералната резервна система. По-специално такива опити са направени от републиканеца Луис Томас Макфадън през 30-те години на миналия век; Републиканецът Райт Патман през 70-те години на миналия век; републиканецът Хенри Гонзалес през 90-те години; вече споменатият Рон Пол през 90-те и нулевите години. Засега обаче нито един опит не е успешен, главно поради силната политическа опозиция на национално ниво.

Що се отнася до опитите за установяване на нарушения в дейността на Федералния резерв на САЩ, те бяха много повече от страна на американските „народни представители“. Те се проявиха под формата на искания за пълен одит на Федералния резерв. Така през декември 1931 г. конгресменът, представител на Пенсилвания, бивш председател на комисията по банкиране и валута на Камарата на представителите (1920-1931 г.) Луис Томас Макфадън призова Конгреса на САЩ да одитира Федералния резерв.

Шест месеца по-късно, на 10 юни 1932 г., той изнася обширна реч в Капитолия за Федералния резерв, наричайки го „една от най-корумпираните институции, които светът някога е познавал“, „обедняла и съсипала хората на Съединените щати; фалират сами и на практика фалират правителството.” Той отново призова за „одит на борда на Федералния резерв и банките на Федералния резерв“.

Оттогава имаше много опити да се постигне одит на Федералния резерв. Но всички те завършиха с провал. Едва през 2011 г. беше извършен първият одит на Федералния резерв в почти вековна история. Става въпрос за проверка колко заеми е отпуснала Американската централна банка и на кого по време на световната финансова криза от 2008-2009 г. Тогава бяха разкрити някои от тайните на Федералния резерв. Но повече за това следващия път.

