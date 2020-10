/Поглед.инфо/ Огромната американска военна база Форт Браг изтри официалния си профил в социалната мрежа Туитър.

Това стана след като първо от базата заявиха, че са били хакнати, за да обяснят поредицата от срамни публикации със сексуално съдържание на страницата си.

Изглежда никой в Туитър не вярва на извинението, че "бяхме хакнати". Журналистът София Нарвиц дори заяви, че най-вероятно мениджърът на социалните медии на базата е забравил да излезе от профила на базата, преди да влезе в личния си профил, от където е следял онлайн стриптизьорки.

Someone from Fort Bragg’s social media staff didn’t realize they were logged into the wrong account. Whoops! (Fort Bragg has since nuked their twitter after seemingly lying about being hacked. DOUBLE WHOOPS!)

1:31 AM · Oct 22, 2020

"Лицето ми, после половият ми орган, после пак лицето ми преди да дойда при теб и да ти дам дълга целувка", казва една публикация от военната база.

"Някой от служителите за социалните медии във Форт Браг не е разбрал, че е влязъл в грешния профил. Ууупс!", пише журналистката.

"Както мнозина от вас знаят, имаше серия от определени туитове от нашия профил този следобед. Това не е работа на нашите администратори. Нашият профил беше хакнат. Извиняваме се на нашите последователи. Подсигурихме профила си и разследваме случая", заявиха официално от военната база.

Защитата "бяхме хакнати" не се хареса и на Стийв Скъли - злощастният модератор на отменения президентски дебат.

Той беше отхвърлен миналата седмица, след като си призна, че лъжливо е твърдял, че е хакнат, за да се измъкне и да не праща съобщения на критик на президента Тръмп.

Грешката и реакцията на позорния инцидент доведоха до много пародийни и подигравателни реакции в Туитър, включително с колажи и шеги.

live look at Fort Bragg's latest missile launch

12:53 AM · Oct 22, 2020

"Кое ще победи американската армия? Талибаните или това да си загорял по време на пост", пише зевзек в социалната мрежа.

Срамният инцидент на Форт Браг дори не е първият случай тази седмица, при който имаше сексуален скандал в онлайн пространството на Америка.

Коментаторът на CNN и автор от Ню Йоркър, Джефри Тобин беше уволнен след като по време на конферентен разговор, започна да се самозадоволява.

Но военната база, която е 650 квадратни километра е на съвсем друго ниво.... Форт Браг е дом на Командването за специални операции на Американската армия, Армейското военно командване и Армейското резервно командване.

Тя е дом на една бригада от военното разузнаване и две оперативни психологически бригади.

В сряда вечерта профилът на Форт Браг започна да показва "присъединил се през октомври 2020 година" като статус, профилната му снимка беше празна и нямаше никакви последователи.

Засега профилът следва само един друг профил, на създател на съдържание, наречен "Доктор Стратегия", който е известен с това, че предния ден посочи инцидента на форта.

