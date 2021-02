/Поглед.инфо/ Докато политолозите спорят дали ще има гражданска война в Съединените щати или не, там тече "Перестройка". И „Перестройката“, както си спомняме, може да бъде по-лоша от някои войни по разрушителни последици.

Както вече споменахме, изключителният руски философ Александър Зиновиев предложи да не се свързва „Перестройката“ с чужда агресия или гражданска война, а да ги обособи като отделен клас събитие. Вярно, досега е имало само една „Перестройка“, но сега се появи втората. В Америка.

Някои казват, че ако имаше интернет през 80-те години, „Перестройката“ в СССР нямаше да е възможна, тъй като хората щяха да имат възможността да чуят алтернативна гледна точка. Както показват събитията в САЩ, това не е така. Хората вярват в това, което искат да вярват, и агресивно атакуват онези, които не са съгласни с господстващата гледна точка. А американският естаблишмънт разполага и с технология за неутрализиране на опонентите.

Привържениците на Тръмп имат проблем. Те са много, но почти всички опитни политически стратези са против тях. Тръмпистите се хвърлят или към измами, или на твърде силни факти и тези, на които хората все още не могат да повярват поради лошата си информираност.

Вземете например движението “Кю-Анън”. Някои тези на това движение пораждат съмнения и дори страх у мнозина, тъй като при правотата им техният уютен свят (дом, работа, хокей или футболни мачове, бира, кола) ще бъде унищожен.

Въпреки че, разбира се, има малко истина в тезите на това движение - за педофилията и все по-откровения сатанизъм на световния елит, за чипирането и т.н. Освен това групата на световния елит, чиито фронтмени са Шваб и Гейтс, прави всичко възможно, за да гарантира, че колкото се може повече хора ще повярват в ужасните планове на тази част от световния елит.

Друга свързана тема е „Китайската корупция“ на Байдън. Тръмп беше обвинен от противниците си във връзки с Русия. Сега поддръжниците на Тръмп обвиняват Байдън, че е купен от Китай. Те говорят за някакви подкупи, за диамант, за който се твърди, че е даден на Байдън от някакъв китайски чиновник и т.н. Няма преки доказателства, но косвени доказателства в насипно състояние. Например продажбата на Китай на 100 000 електрически автомобила “Тесла” на стойност над 5 милиарда долара. Но няма да се обърнат към съда с това.

Не е тайна, че американските политици често превръщат авторитета на своята страна в твърда валута. Основното е, че го правят някъде далеч от САЩ, например в Украйна. Това е опасно във вашата страна. Дали китайците на Байдън са корумпирани или не, вече не е важно. Трябва да разберете следното.

Първо, трябва да разберете, че лидерът на мощна държава по принцип не може да бъде агент на друга държава. Дори ако този човек някога е бил вербуван от чуждестранно разузнаване, с получаването на най-високия пост в суперсилата, той може без проблем да изпрати своите вербуващи на майната им.

На второ място, понятието „компрометиращи доказателства“ в наше време по принцип не работи. Отчасти защото демокрацията вече е в миналото. Народите нямат механизми, които да държат политиците отговорни. Отчасти защото в постмодерния свят е почти невъзможно да се различат истината от фалшивото.

В калния поток от информация, който всеки ден пада върху главата на обикновения човек, печели този, който контролира медиите. А демократите контролират медиите в САЩ. Нещо повече, те ги контролираха перфектно през всичките четири години от президентството на републиканеца Тръмп.

Най-лошото е, че е невъзможно да се обясни на американците какво е китайският трик на Байдън. За да разберат, трябва да говорите на езика на политическата икономия. Но това е невъзможно в Америка. Всичко, свързано с марксизма, е изключително демонизирано и табу там.

Всъщност е доста просто. Тръмп беше глас на американската национална буржоазия, която вижда негативните последици от преместването на индустриалното производство върху Китай и иска да съживи американското производство.

Байдън е протеже на финансовите кръгове, за което е за предпочитане да се запази съществуващата структура на световната икономика, в която няма значение къде се произвеждат стоките, основното е, че те се продават за щатски долари, според американски правила.

Така , ако Байдън прекрати своите „търговски войни“ с Китай, това е „доказателство“, че той е китайски „агент“. Абсурдно е, но на американците това не може да се обясни. Той ще трябва да ескалира конфронтацията с Китай, за да се оправдае

Оттеглящият се Тръмп може да се сравни с нашия Андропов, който направи последния опит да спаси страната. Нямаше достатъчно време. Байдън, който дойде да го замести, не прилича на "младия" Горбачов, а по-скоро на покойния Брежнев - прогресиращата деменция се вижда с просто око. И просто не е ясно как такъв човек може да управлява държавата, а не просто да бъде манекен, автоматично да подписва документите, които обкръжението му му подготвя.

Но американският "Горбачов" няма да е той, а Камала Харис. С невъоръжено око става ясно, че американските либерали просто са обсебени от идеята да поставят жена в президентството на САЩ, при това не бяла. В това има някаква езотерична страст

Следователно може да се приеме, че вкоренената „политическа коректност“ в САЩ и разрушената образователна система няма да позволят на американците да използват Интернет, за да се противопоставят на тяхната си „Перестройка“. Perestroyka now! Perestroyka must go on!

Превод: В. Сергеев

