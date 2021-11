/Поглед.инфо/ Законодател от Бостън се извини, след като снимка на нейния костюм за Хелоуин с азиатска тематика от преди две години предизвика възмущение, включително обвинения, че е извършила „расово насилие“.

Въпросната снимка, която се появи онлайн по-рано тази седмица, показва градския съветник на Малдън, Масачузетс Джейдън Сика, облечена с бамбукова шапка и тениска с „азиатски орхидеи“, докато държи бутилка лосион.

Съпругът й е показан с нея на снимката, облечен в облекло на New England Patriots и държейки фалшив трофей от шампионата на NFL. Азиатски орхидеи е спа центърът във Флорида, където собственикът на отбора "Пейтриотс" Робърт Крафт беше обвинен в склоняване в проституция през 2019 г. По-късно обвиненията срещу него бяха свалени..

Shaleen Title

This is disgusting. Jadeane Sica has no business representing a >20% Asian city and needs to resign.

The Boston Globe

A coalition of advocacy groups on Tuesday night called on Malden City Councilor Jadeane Sica to apologize after a photo of her surfaced online in which she’s costumed as an employee of a Florida spa at the center of a prostitution case. http://bos.gl/DlJkcTT

1:39 AM · Nov 18, 2021

Снимката предизвика критики, включително язвително изявление, публикувано в сряда от Коалицията на азиатско-американската общност на Малдън.

„Този костюм е вреден, расистки и невеж“, се казва в изявлението, което е подписано от 15 други обществени организации. Хората от азиатски произход съставляват повече от 22% от населението на Малдън.

„Нашата младеж, особено нашите млади жени, не трябва да се представят и подиграват по този начин от избрани служители на нашия град“, казаха от коалицията.

"Това е расово насилие - присвояването на азиатската идентичност за нечие забавление", категорични са те.

Щатската законодателна делегация на Малдън също осъди костюма, казвайки:

„Нашето общество се е ангажирало с отдавна назряло съобразяване с вредното въздействие на етническите стереотипи и расистките карикатури“.

След реакцията съветничката се извини, обещавайки „да се справи по-добре“.

„Поглеждайки назад към избора на костюм през по-просветен обектив, сега ми позволява да видя това, което не видях тогава, а именно, че костюмите, които по някакъв начин изобразяват друга култура, могат да бъдат вредни“, каза Сика в публикация във Facebook в сряда.

Сика каза, че обича хора от всякакъв расов и религиозен произход, но добави:

„Осъзнавам също, че лошите намерения не са задължителна предпоставка за действия, които са нараняващи за другите“.

По ирония на съдбата Сика е вторият градски съветник в Малдън само този месец, който е въвлечен в полемика за стар костюм за Хелоуин. Градският съветник Карън Колон Хейс се извини миналата седмица за костюм от 2012 г., като каза, че той „промотира неточен, стереотипен образ на местно население“.

Тя добави, че „обличането в (дрехи на) друга култура е расистко. Няма значение какви са били намеренията ми. Няма извинение за укрепване на расистките стереотипи."

Подобно на Сика, Хейс обеща да се „поправи“.

Превод: СМ

