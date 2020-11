/Поглед.инфо/ Шансовете на американския президент Доналд Тръмп да бъде преизбран са се подобрили значително през нощта.

Предвижнанията на пазарите за залози са се променили от фаворизиращи демократическия кандидат-президент Джо Байдън в посока на Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп се е придвижил от -600 фаворит в Бовада към това да спечели американските президентски избори през 2020 година.

5:05 AM · Nov 4, 2020

Обновени шансове:

Доналд Тръмп - 600

Джо Байдън +375''

- Одс Шарк.

Малко по-късно от "Одс Шарк" обявиха, че Доналд Тръмп е фаворит да спечели американските президентски избори.

"ИЗВЪНРЕДНО:

Доналд Тръмп е фаворитът да спечели американските президентски избори на пазарите за залози за пръв път от 2-ри септември.

ОБНОВЕНИ ШАНСОВЕ:

Доналд Тръмп - 130

Джо Байдън РАВНО".

По-рано Смаркетс дадоха на Тръмп 50 на 50 шанс за победа, което е драматична промяна от предишните карти, които показваха, че Джо Байдън води.

Доналд Тръмп започна вторник вечерта в по-слабата позиция, но много бързо шансовете му продължиха да се подобряват след предварителните резултати от Флорида.

Победата във Флорида може да му даде така нужният пробив, въпреки че резултатът все още не е официално обявен.

Превод: СМ









