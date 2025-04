/Поглед.инфо/ Разработките по създаване на биохибридни войници в Пентагона се провеждат от доста време.

Илон Мъск наскоро обяви, че неговата компания Neuralink планира да имплантира изкуствената визуална протеза Blindsight на хора за първи път до края на 2025 г.

„Надяваме се, че тази година ще имаме първото устройство, имплантирано в човек, което ще позволи на напълно сляп човек да вижда“, каза Мъск по време на реч на митинг на свои фенове в Грийн Бей, Уисконсин.

Blindsight е микроелектродна матрица, вградена във зрителната кора, частта от мозъка, отговорна за обработката на визуални данни. Съобщава се, че е в състояние да стимулира неврони или нервни клетки, разположени в зрителния кортекс въз основа на модели, предавани от видеокамера.

Съобщението на Мъск идва дни след като Neuralink подаде заявление за търговска марка Blindsight , както и Telepathy and Telekinesis , в Службата за патенти и търговски марки на САЩ.

"Въпреки че Neuralink няма същото признание като някои от другите технологични компании на Мъск като Tesla или SpaceX, тя продължава тихо да работи върху една от най-авангардните технологии на Мъск: мозъчни чипове. Компанията вече е провела тестове върху животни и продължава клиничните изпитвания [при хора], започващи през 2024 г. Съобщението на Мъск е важна първа стъпка към широко разпространено внедряване на Neuralink.

Първото имплантиране на чипа Neuralink в мозъка беше извършено през януари 2024 г., когато на трима пациенти беше даден „телепатичен“ контрол върху части от тялото, които преди това не са могли да движат поради увреждане, пише Newsweek . –

Neuralink не е единствената компания, разработваща интерфейси мозък-компютър, за да помогне на хора, които са загубили способността да се движат или говорят... Synchron, компания от Ню Йорк, финансирана от Бил Гейтс и Джеф Безос, вече имплантира своето устройство на 10 души. Миналата седмица стартира регистър на пациентите, за да се подготви за по-голямо клинично изпитване.

Американските компании Motif Neurotech, Paradromics и Blackrock Neurotech също участват в чипирането на човешкия мозък .

Изследванията за чипиране на човешкия мозък са в разгара си в Пентагона.

През 2018 г. DARPA на Пентагона обяви, че работи с изследователи от баптисткия медицински център Уейк Форест и Университета на Южна Калифорния за имплантиране на чипове в доброволци и установи, че технологията „усилва функцията на естествената памет“. Първите резултати от теста също показаха възможността за значителна промяна на настроението на пациентите, използвайки целенасочена стимулация.

Година по-късно, през 2019 г., доклад от командването на бойните способности на армията на САЩ прогнозира, че технологиите за подобряване на мозъка, особено под формата на импланти, могат да станат обичайни до 2030 г.

„С развитието на тази технология се очаква до 2030 г. специализираните оператори да използват невронни импланти за подобрена работа на активи“, се посочва в доклада. „Тези оператори ще включват екипи от специални сили, военни пилоти, оператори на безпилотни летателни апарати или безпилотни наземни превозни средства като дронове и разузнавателен персонал.“

Това означава, че „Пентагонът може да използва мозъчни импланти, за да свърже войници, специални части и пилоти с технологии, предназначени да направят американските бойци по-ефективни и по-смъртоносни в битка “ , прогнозира Military.com , като посочва, че следващата граница в развитието на невротехнологиите може да бъде „ имплантиране в мозъците им“ (The Next Frontier for Warfighters Might Be Implants in Their Brains).

Технологиите за чипиране на мозъка отдавна са напуснали научните лаборатории на Пентагона и се тестват във войските.

Елитни членове на американската армия - военноморските тюлени, зелените барети на армията, специалните сили на военновъздушните сили и нападателите на морската пехота вече експериментират с електрическа мозъчна стимулация.

„Тази общност, като цяло, е за подобряване на човешкото представяне “, каза офицер от армейските специални сили пред Military.com. „От някаква гледна точка те винаги се опитват да ни тласнат към по-смъртоносна граница.“

През 2022 г. учени от университета Монаш (Monash University, Melbourne, Australia) създадоха DishBrain - „полубиологичен компютърен чип с приблизително 800 000 човешки и миши мозъчни клетки, отгледани в лабораторни условия в неговите електроди, демонстрирайки нещо като интелигентност, той се научи да играе понг за пет минути “ , пише австралийският портал New Atlas .

Същите експерименти се провеждат и в Пентагона.

През януари 2025 г. агенцията на Пентагона DARPA отправи заявка за изследване в областта на създаването на хибридни биороботи. Проектът получи красивото име HyBRIDS (Hybridizing Biology and Robotics through Integration for Deployable Systems).

Техническото задание ясно посочва същността на военната поръчка: „Биохибридният робот е рамка, оборудвана със задвижващи механизми, сензори и контролни механизми, които могат да взаимодействат с околната среда автономно или полуавтономно, създадени чрез комбиниране на функционални инженерни компоненти с биологични материали и компоненти.“

По същество става дума за създаване на нов тип оръжие, което ще използва живи тъкани и организми в комбинация с електроника и механика.

Пентагонът работи върху създаването на биохибридни войници от доста време.

„Целта на това изследване, в допълнение към тестването на интеграцията на двата „материала“, е да даде на роботите същата сръчност и прецизност като биологичните системи, позволявайки им да отидат в пространства, които обикновено са твърде рискови за човешките войници “ , каза Дийн Кълвър, служител на армейската изследователска лаборатория на Пентагона (ARL), пред американския научен портал Nextgov/FCW .

Той отбеляза, че бъдещите терминатори не само ще могат да ходят, пълзят и бягат, но също така и да летят: „Във военни операции с много области тази гъвкавост и многофункционалност означава, че недостъпните преди това области стават постижими.“

Кълвър разказа, че биороботите в бъдеще ще имат крила като прилепи и „благодарение на въвеждането на мускулна тъкан в съществуващите системи“, тези чудовища ще се движат много по-бързо от обикновените специални сили.

В ARL отглеждат мускулна тъкан в лабораторията и след това свързват тази тъкан с метални или пластмасови стави на роботи. „Едно от реалните предимства на това мускулите, сухожилията и връзките да са свързани с останалата част от кинетичната верига в организмите е, че гъвкавостта дава възможност нещата и да се пообъркат малко“, отбелязва Кълвър. - Няма да има катастрофа. Мога да се подхлъзна и да се коригирам малко и да не падна.

„Армията работи върху създаването на Frankenbots /Франкенботове/ с жива тъкан, за да подобри възможностите на роботите“, коментира неговия разказ порталът Federal News Network .

Американската армия и нейните съюзници също експериментират с контролирането на био-чудовищата на Франкенщайн чрез телепатичните усилия на чипирани войници.

Според доклад, публикуван през 2019 г. от командването на бойните способности на армията на САЩ, подобряването на функцията на ушите, очите, мозъците и мускулите на войниците е „технически осъществимо до 2050 г. или по-рано“.

Докладът, озаглавен „Войник киборг 2050: Сливането на човек и машина и неговите последици за бъдещето на Министерството на отбраната“, е изготвен от изследователски екип от Съвета по биотехнологии за здравеопазване и човешка ефективност на Министерството на отбраната на САЩ, който има за задача да проучи последиците от въвеждането на военни биотехнологии.

В доклада се посочва, че „директното невронно усилване на човешкия мозък за двупосочен трансфер на данни може да революционизира битката“.

„Очаква се тази технология да улесни възможностите за четене/запис между хора и машини, както и между хора чрез взаимодействие между мозъка “, се казва в доклада. „Тези взаимодействия ще позволят на бойците да комуникират директно с безпилотни и автономни системи, както и с други хора, за да оптимизират системите за командване и контрол и операциите.“

Киборги и генетично подобрени "супер-войници" ще бъдат бойците на бъдещето, според доклад на RAND Corporation.

Публикуван на 2 януари 2024 г., докладът Plagues, Cyborgs, and Supersoldiers: The Human Domain of War („Чума, киборги и супервойници: човешкото кралство на войната“) се фокусира върху напредъка в системите човек-машина, както и върху изкуствения интелект и синтетичната биология като технологии, които ще бъдат използвани за проектиране на бъдещи бойци.

Според доклада на RAND , тези технологии ще доведат до телепатични способности на войниците, позволявайки им да контролират машини с мислите си, както и способността генетично да модифицират войниците, така че да могат да оцелеят в "най-суровите бойни среди".

Днес изследвания за създаването както на киборги, така и на генетично подобрени войници в Съединените щати се извършват от милиардера Джеф Безос, най-големия инвестиционен фонд в света BlackRock, както и дузина други военни центрове.

Но се съобщава, че компанията Neuralink на Илон Мъск изпреварва своите конкуренти в много отношения. Фактът, че според Илън Мъск чипирането на мозъци има за цел да помогне на болни хора, не трябва да бъде подвеждащ. Двойната цел на разработките на Neuralink се вижда с просто око.

И тези хора ни уверяват, че искат световен мир.

Превод: ЕС