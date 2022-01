/Поглед.инфо/ Представителят Уорън Дейвидсън ( републиканец от Охайо) изригна срещу мандатите за карти за ваксина срещу Ковид във Вашингтон, окръг Колумбия, правейки сравнение с нацистка Германия. Той обаче откри, че много критици разхвърлят посланието му, включително Мемориалния музей в Аушвиц.

Дейвидсън писа в Туитър в отговор на съобщение от кмета на окръг Колумбия Мюриел Баузър, която напомни на жителите на американската столица, че градът ще изисква доказателство за ваксинация срещу Ковид за хора на 12 и повече години и документи за самоличност за тези на 18 и повече години, започвайки от събота. Маскирането на публични места също е задължително.

Съобщението на кмет Боузър получи много критики от законодателите, но отговорът, който се откроява най-много, може да е бил този на Дейвидсън, който написа: „Това е правено и преди“, добавяйки снимка на лична карта, използвана в нацистка Германия.

Картата документира произхода на нейния притежател и е била част от нацистката сегрегационна политика, насочена предимно към евреи.

Warren Davidson

This has been done before. #DoNotComply

„Нека си припомним, че нацистите дехуманизираха еврейския народ, преди да го разделят, отделиха ги, преди да ги затворят, затвориха ги, преди да ги поробят, и ги поробиха, преди да ги избият“, написа Дейвидсън в последващ туит.

Мемориалният музей в Аушвиц обвини Дейвидсън, че е „експлоатирал“ „трагедията“ на всички, които пострадаха под тежестта на нацистка Германия, и определиха туита му като „тъжен симптом на морален и интелектуален упадък“.

Много демократи също изразиха възмущение от сравнението на Дейвидсън и поискаха извинение.

Ограниченията на пандемията и оспорваните задължителни мандати за ваксини доведоха до това, че няколко републиканци, започнаха да използват нацистка Германия в аргументите си срещу прекомерното прекаляване на правителството в САЩ с анти-Ковид мерките.

В интервю през март републиканката Медисън Которн (R-Северна Каролина) каза, че идеята за въвеждане на паспорти за ваксини „намирисва на нацистка Германия от 40-те години на миналия век“, докато представителят Марджори Тейлър Грийн (републиканка от Джорджия) се оказа въвлечена в големи противоречия през юни , заради многократното правене на паралели между политиките на САЩ и нацистките практики.

След натиск от собствената си партия, Грийн се извини и посети Мемориалния музей на Холокоста в САЩ.

По-късно обаче тя повтори сравнението, използвайки термина „нацисти с ваксина“, когато се противопостави на забраните за Ковид по време на интервю през ноември.

"Съжалявам. Знам, че използвам думата „нацист“ и всички се ядосват, когато я кажа, но точно това са [забраните]“, каза тя.

Превод: СМ



































































































Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели