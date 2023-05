/Поглед.инфо/ Войната на Съединените щати в Украйна е инструмент за прикриване на реалното обективно състояние на икономиката и финансовата катастрофа на самите Съединени щати. Тази позиция от името на „ЛЕВИЦАТА!“ изрази пред медиите в Плевен председателят на АБВ Румен Петков и предупреди, че САЩ е пред банкрут.

Зад Океана в момента се извършват престъпления от институции, които целят да забавят процеса на обявяване на държавен фалит, а кризата в следствие на това ще плаща целият свят. На този драматичен фон имаме Европейска комисия, която не е способна да води политика в интерес на гражданите на Европейския съюз и която си затваря очите за огромната заплаха, пред която сме изправени, каза още Румен Петков.

„Финансовото състояние на Европа и на света, тежката финансова криза, която е факт в САЩ, ще рефлектира в световен мащаб, в т. ч., и в Европа. Ние в ЕС отказваме да го видим, но това не отменя проблемите, които ще ни връхлетят така, както стана през 2008 година“.

Основавайки се на анализи на експерти от Станфорд, Петков отбеляза, че нaд 2315 oт oбщo 4800 aмepиĸaнcĸи бaнĸи в мoмeнтa paзпoлaгaт c aĸтиви нa пo-ниcĸa cтoйнocт oт тexнитe зaдължeния, ĸaтo пaзapнaтa cтoйнocт нa ĸpeдитнитe им пopтфeйли e c 2 тpилиoнa дoлapa пo-ниcĸa oт пocoчeнaтa cчeтoвoднa cтoйнocт – това е финансов банкрут. Πo aмepиĸaнcĸитe cчeтoвoдни пpaвилa тe нe ca нeплaтeжocпocoбни, нo peaлнo ca тoчнo тaĸивa - бyфepитe им ca изчepпaни и paзпoлaгaт c oтpицaтeлeн ĸaпитaл. Председателят на АБВ цитира и предупреждението, което дойде преди ден от МВФ – за практическия фалит на САЩ и „много сериозни последици“ за държавата зад Океана и световната икономика, ако страната спре плащанията по дълга си и отбеляза, че предупреждения от подобен характер Международният валутен фонд до днес не си е позволявал дори към държави от третия свят.

Разрастващата се драма в САЩ достига размери, които ние не просто няма да можем да осмислим, няма да можем да се противопоставим, отбеляза лидерът на АБВ. Румен Петков, отново основавайки се на експертни анализи, посочи, че ниският БВП, който САЩ реализират, в резултат на съсипаната си икономика, не е в състояние да покрие разликата на лихвите по дълга им. От 2008 година насам отношението БТП – външен дълг в САЩ практически се е удвоило. И ние в Европа трябва да видим тази ситуация такава, каквато е, както направиха Китай, Индия, Бразилия, Русия и да вземем мерки да гарантираме собствения си интерес, посочи Петков.

На общия фон и България, и ЕС трябва да направим преоценка на действията си и да бъдем достатъчно бързи във вземането на решения, което да ни гарантира финансовата устойчивост при стокообмена с трети страни и вътрешния стокообмен, посочи Румен Петков. Що се отнася специално за България, тя се нуждае от стратегическо партньорство с Франция в сферата на енергетиката, каза лидерът на АБВ и изрази убеждение, че Франция е необходимият стратегически партньор на Българи и това трябва да бъде осъзнато час по-скоро, за да стабилизираме и развием ядрената си енергетика. Нуждаем се от много по-голяма динамика в отношенията си с Франция, каза в заключение Румен Петков.

Подпишете се за референдума за "Мир и Суверенитет" на https://narodna.me/ /изчакайте няколко секунди, за да се отвори страницата/

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели