/Поглед.инфо/ В Ню Йорк съдът отказа да наложи временна забрана за публикуване на книга на Мери Тръмп, племенницата на президента на САЩ Доналд Тръмп, според документи.

Мери Тръмп написа твърде много и никога недостатъчно: как моето семейство създаде най-опасния човек в света: (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World"s Most Dangerous Man) книгата се очаква да излезе в края на юли.

В описанието на книгата се казва, че Мери Тръмп "хвърли светлина върху тъмната история" на семейството на държавния глава, съобщава ТАСС .

По-малкият брат на американския президент Робърт Тръмп се опита чрез съд за наследство и попечителство да забрани публикуването. Съдът отговори, че компетентността му не се прилага за това дело. Според Робърт Тръмп през 90-те години Мери Тръмп подписва споразумение за неразгласяване на определена фамилна информация относно наследството.

Според съобщения в медиите книгата говори за ролята на Мери Тръмп в разследването на „Ню Йорк Таймс“, според което Доналд Тръмп изтегли данък над 400 милиона долара от бизнеса на баща си Фред Тръмп.

Daily Beast пише, че Мери Тръмп в книгата обвинява Доналд и Фред Тръмп за участие в смъртта на баща им Фред Тръмп-младши, който страда от алкохолизъм и умира през 1981 г. на 42-годишна възраст след инфаркт.

Припомняме, че в САЩ се издаде книга на бившия помощник на президента на САЩ по националната сигурност Джон Болтън, в която Тръмп е представен като глупав и неадекватен.

Превод: Поглед.инфо

