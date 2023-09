/Поглед.инфо/ Фундаменталните грешки на конструкторите се опитват да коригират политическите мениджъри

Поредица от скандали се разгарят в САЩ около поредната катастрофа на стелт изтребител пето поколение F-35. На 17 септември F-35B Lightning II на морската пехота се разби по време на тренировъчен полет.

Изтребителят излетя от военновъздушната база Чарлстън в двойка с друг F-35. На височина от 1200 фута пилотът катапултирал, както каза на спасителите, че е „поради лошото време“. След това самолетът, останал без пилот, се преобръща, лети в това положение 60 мили и се разбива в полето в щата Южна Каролина.

Американските медии веднага избухнаха от възмущение как могат да бъдат разрешени стелт полети, след като благодарение на разследване на списание Forbes се разбра, че те нямат право да летят при гръмотевична буря. Всички версии на F-35 не трябва да са в рамките на 25 мили от гръмотевична буря поради риск от експлозия на резервоара за гориво.

„Проблемът е в системата OBIGGS (бордово генериране на инертен газ) на F-35, която изпомпва обогатен с азот въздух в резервоарите за гориво, за да ги инертизира, предотвратявайки експлозията на самолета в случай на удар от мълния. Изглежда, че тръбите в горивния резервоар на F-35, които доставят азотната смес, спират да функционират ефективно с течение на времето поради вибрации и евентуални промени в температурата и налягането по време на полет“, съобщи Forbes миналия ноември .

През 2020 г. техници по поддръжката на логистичното съоръжение Ogden във военновъздушната база Hill в Юта откриха повреда в системата OBIGGS по време на поддръжката на F-35A. Последвалата проверка показа, че 14 от 24-те проверени F-35A са с повредени тръби.

Това доведе до спиране на доставките на F-35 за ВВС за две седмици, докато се установи дали проблемът е в производствен дефект. „Беше решено, че това не е така и доставките бяха възобновени, но Службата на съвместната програма F-35 наложи ограничение на полетите.“

Изминаха две години и половина, но причините за неизправността така и не бяха открити и забраната за полети по време на гръмотевични бури не беше отменена. Затова пилотът на злополучния F-35A, виждайки пред себе си гръмотевична буря, незабавно катапултира, за да кацне в задния двор на жилищна сграда. По каква причина пилотът на втория изтребител не се е уплашил от гръмотевичната буря и е кацнал успешно в базата Чарлстън, не се съобщава.

Няколко дни по-късно избухна нов скандал, причинен от публикуването на доклада на Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO) F-35 Aircraft: DOD and the Military Services Need to Reassess the Future Sustainment Strategy („Самолетът F-35: Министерството на отбраната и военните служби трябва да преразгледат бъдещата стратегия за подръжка").

Докладът съдържа просто осъдителни критики към Пентагона поради многото неразрешени проблеми с конструкцията на F-35.

Оказа се, че изтребител на стойност 100 милиона долара може да бъде във въздуха само 55% от времето, останалото се изразходва за ремонт на постоянно отказващи системи и компоненти.

„Липсата на резервни части и технически данни, лошото обучение на лицата по поддръжката и недостатъчните усилия за разширяване на ремонтните съоръжения намаляват способността на американската армия да поддържа изтребителя F-35 във въздуха“, се казва в доклада на GAO.

„F-35 и неговите усъвършенствани възможности го правят страхотно оръжие в арсенала на САЩ. Но ако самолетът не може да излети от земята поради проблеми с неговата поддръжка и експлоатация, се казва в доклада, тогава това ценно предимство няма да бъде от полза за ВВС, ВМС и Корпуса на морската пехота.

Колкото повече F-35 се произвеждат, толкова повече се развалят. От пролетта на 2019 г. броят на повредените части, изискващи ремонт, се е увеличил повече от два пъти, от 4300 на повече от 10 000, съгласно данните на GAO.

Сега са необходими средно 141 дни, за да се поправи счупена резервна част - доста над стандарта от 60 дни - и почти три четвърти от тези части се изпращат обратно на производителите за ремонт.

Вместо да чакат близо пет месеца за ремонтиране на повредените части, GAO отбеляза, че F-35 Joint Program Office често купува нови части на по-висока цена. Това помага на изтребителя да се върне във въздуха по-бързо, призна GAO, но увеличава разходите за поддръжката му.

Отсъствието на резервни части беше основен проблем за 10 от 15-те установки F-35, изследвани от GAO, а изтребителите не са успели да работят около 27% от времето през миналата година поради липса на резервни части.

От самото начало на производството на F-35 тези машини страдаха от огромен брой неизправности. През 2021 г. бяха преброени 857 технически дефекта в конструкцията на F-35 , редица от които имаха „критично въздействие върху готовността за мисия“ и изложиха живота на пилота на риск. Lockheed Martin Corporation не отстрани тези дефекти, но продължи, както писахме , да произвежда дефектни изтребители.

F-35 има непълен софтуер, поради което през август тази година белгийското министерство на отбраната официално отказа да приеме първите партиди стелт изтребители F-35A, поръчани още през 2018 г., за да заменят постепенно F-16, заявявайки, че този самолет продължава да се произвежда в технически по-лош вариант.

В средата на декември 2022 г. изтребител F-35B с късо излитане и вертикално кацане, предназначен за Корпуса на морската пехота на САЩ, се разби в Тексас.

По време на кацане самолетът се „клъвна земята“ с носа си, счупи колесника, завъртя се около оста си и, като закачи земята с крилото си, се изтърколи извън пистата. Пилотът успя да катапултира. Причината за инцидента е „рядко системно събитие“, което е причинило вибрации на двигателя.

Този дефект не може да бъде отстранен и конструкторите на Lockheed Martin предложиха инсталирането на по-усъвършенстван двигател General Electric F120 на F-35. Пентагонът отказа, а уважаваният военен коментатор Тайлър Рогоуей нарече това действие "невероятно глупав ход". Пентагонът обаче излезе от задънената улица по оригинален начин, като препоръча на ВВС да разполагат винаги с изправен резервен двигател.

Що се отнася до „невидимостта“ на F-35, тя може да бъде осигурена само ако той носи всичките си ракети вътре във фюзелажа. Ако ракетите са на външни ремъци/окачване, изтребителят става видим дори за най-старите радари. Освен това, дори и с минимално бойно натоварване, F-35 не е незабележим за руските и китайски радари, пише The Daily Beast.

Най- важният недостатък на конструкцията на F-35 е слабият му фюзелаж, който не позволява продължителен свръхзвуков полет поради опасност от разрушаване. При високи натоварвания антените, обшивката и опашката на изтребителя се разпадат.

По този начин най-новият американски стелт изтребител не само не е невидим в действителност, но и не може да лети в гръмотевична буря, софтуерът му не е дебъгван, смъртоносната вибрация на двигателя не е елиминирана и може да лети на принципа „на един час полет на дозвукова скорост, - един час ремонт."

Не е изненада, че военновъздушните сили започнаха да намаляват покупките на F-35 от първоначалните 110 на година до 48 сега. Производителят на злополучния самолет , Lockheed Martin, който стана основният негативен герой на доклада на GAO, е принуден да намали скоростта на производство на F-35 поради логистични проблеми, тъй като Китай въведе ограничения за износ на редкоземни метали - галий и германий, което заплашва не само да удари американската самолетна индустрия, но и да разбие целият американски военно-промишлен комплекс.

В началото на септември производството на F-35 беше спряно поради недостига на китайските редкоземни елементи, за които трескаво се търсят заместители.

Не е изненадващо, че водещият конструктор на изтребителя F-16 Пиер Спрей нарече F-35 „пуйка“, която в Америка символизира смесица от глупост и ситост.

Междувременно, намалявайки покупките на стелт изтребители F-35 за своите военновъздушни сили, Пентагонът ги налага на своите съюзници в НАТО, очевидно въз основа на принципа „вземете това, което не ни трябва“.

Серия от нашумели инциденти с F-35 и опустошителен доклад на GAO доведоха до продължителен спад на цените на акциите на Lockheed Martin, но по никакъв начин не се отразиха на доходите на този гигант на американския военно-промишлен комплекс. Имайки недостиг на вътрешния пазар, търговците на крилата смърт компенсират загубите, като продават дефектни самолети на американските сателити в духа на мафиотската максима: това е просто бизнес, нищо лично.

