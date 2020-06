/Поглед.инфо/ „Политиците в Демократическата партия на САЩ отказват да осъждат действията им", пише Владимир Овчински за „Антифа“. „Няма осъждане на тази група или нейните действия от губернатора на Калифорния Джери Браун. Кметът на Бъркли Джеси Арегин (свързан с крайно лявата анархистка група „С всички необходими средства“) нареди незаконно полицейското управление на града да подаде оставка, докато насилието на „Антифа“ се разгърна, което доведе до разрив между полицията в Бъркли и Арегин. По подобен начин Майкъл Сигнер, кметът-демократ на в Шарлотсвил, Вирджиния, нареди незаконно на полицията да прекрати правоприлагането, за да позволи на „Антифа“ да влезе в брутално клане с неонацистките групировки.

Множество либерали, като професорът от университета „Дартмут“ Марк Брей, описват насилието на „Антифа“ като "положително нещо", считайки го за необходимо за общото благо - "борбата с крайната десница".

Председателят на Конгреса – демократката Нанси Пелоси за първи път осъди насилието на „Антифа“ едва през август 2017 г.

През октомври 2018 г. кметът на Портланд Демократ разреши на „Антифа“ да блокира трафика и да тормози шофьорите, а също блокира намесата на полицията.

„Антифа“ получи страхотна подкрепа от технологичните гиганти от Силициевата долина.

Американските демократи играят изключително опасна игра, опитвайки се (макар и косвено) да изхвърлят Тръмп по толкова брутален, революционен начин. Донякъде напомнят на руските либерали от началото на миналия век, които свалят автокрацията, по всякакъв начин флиртувайки с революционните партии.

Как всичко свърши за тях - помним. Нищо добро. Между другото, както за всички революционни партии, с изключение на болшевиките. Но болшевиките също имат късмет. Транснационалът, подкарал локомотива на революцията, се надяваше той да се разбие заедно с Русия като субект. И на мястото на някога обединена държава да възникнат десетки враждуващи помежду си държави. Тогава „бялото”, „червеното”, „зеленото”, „петнисто-виолетово” и др. биха се борили помежду си в продължение на много години - докато не загубят пулса си. (Нещо като Китай през 20-те и 40-те години.)

Не случайно Антантата предлага в началото на 1919 г. да седне на масата за преговори с белите и червените и да сключи примирие. Ясно е, че планът е дългосрочно запазване на гражданската война. С течение на времето примирието ще бъде нарушено, но някои реалности ще бъдат уредени.

Болшевиките обаче се оказват костелив орех. Те имат наистина блестящ лидер като Ленин, който успява да изтегли необходимите ресурси и да спечели. В същото време не искам да казвам, че Ленин е бил "прав", "добър". Той просто има свой специален проект за червен глобализъм, различен от транснационалния. Илич копнее за неговото осъществяване и успява да положи всички усилия за това. Но те му стигат „само“ за победа над белите. Единната държава е съхранена. И тогава Сталин идва на власт…

Съмнявам се, че в Съединените щати има Ленин. Следователно, в случай на сваляне на Тръмп, те просто ще се разпаднат - в пълно съответствие с намеренията на транснационала, който се застъпва за демонтажа на всички национални държави. Демократите може да дойдат на власт за известно време, но те няма да останат на върха много дълго - като Гучков и Милюков. Сега Демократическата партия дискредитира и подкопава държавната и политическата система на САЩ. Но самите демократи са част от нея. Следователно, пред нас е случаят, когато змията хапе опашката си.

И е възможно (макар и не е задължително), че ще има почти мигновено „предаване“ на всички американски политически сили - от силите на транснационала.

Засега Транснационалът и неговите корпорации активно поддържат „революционните“ протести. Списъкът е впечатляващ: сред големите компании, които са в подкрепа на „Черните животи имат значение“ и „Антифа“ има такива като The Academy (която раздава наградата „Оскар“), Airbnb, Adidas, Amazon (следва да се отбележи отделно, че тази компания притежава вестник „Ню Йорк Таймс“, което постоянно критикува Доналда Тръмп), American Airlines, American Express, Bank of America, Bayer, BMW, BP, Booking.com, Burger King, Cadillac, Citigroup, Coca Cola, DHL Express, Disney, eBay, General Motors, Goldman Sachs, Google, H&M, IBM, Levi’s, Lexus, LinkedIn, Mastercard, McAfee, McDonald’s, Microsoft, Netflix, Nike, Paramount Pictures, Pepsi Co, Pfizer Inc, Porsche, Procter & Gamble, Society Generale US, Sony, Starbucks, Twitter, Uber, Verizon, Wal Mart, Warner Bros, YouTube, Zara. Общо е известно за около 300 компании и организации.

Между другото, за ярките лидери. Вземете например Байдън. Трудно е да си представим по-противен политически характер. Той е все замесен в някакви мръсни схеми (най-яркият пример за това е неотдавнашната история с Хънтър Байдън, която послужи като причина за опита за импийчмънт, колкото и да е странно, на Тръмп) и да, огромна част от калните му начини за обогатяване завинаги ще останат скрити за публичното око. В допълнение към това, Байдън има абсолютно удивителна способност да предизвиква скандали с всяко свое действие. Неговите зловещи прегръдки с малки момиченца, когато се снимаха с вицепрезидента или ненужно арогантните движения на ръцете, докато взаимодейства с жени, отдавна са се превърнали във вицове. Като се има предвид чувствителността на днешното общество към подобни трикове, само позицията на човек, близък до Обама, доскоро спасяваше стария Джо. Ситуацията не е по-добра с изумителния език и запъванията на Байдън, което в светлината на старостта на демократа (77 години) предизвиква разговори за това, че е изкуфял. Въпреки всичко това, Байдън успя да победи много по-интересния, атрактивен за избирателите и здрав Бърни Сандърс в първичните избори.

Време е да помислим нима демократите нямат по-адекватно лице от Джо? Да, разбира се, имат, те са в състояние да подберат ярки личности (ние ще извадим „моралния“ аспект в скобите). Например, Хилари, каквото и да е отношението ни към нея, е пример за много, много ярък политик, който може да получи подкрепата на мнозинството. Всъщност мнозинството я подкрепи и тя загуби само поради наличието на институцията на електорите.

Изглежда, че Транснационалът просто няма нужда от ярки лидери-демократи. Той просто вече не се надява на самата президентска власт - във вида, в който съществува. На Хилари, очевидно, беше възложена ролята на един вид „американски Горбачов“. Транснационалите очакваха, че тя сравнително бавно (но без много забавяне) ще демонтира американската империя отгоре, използвайки мощни властови механизми. Но изведнъж се появи Тръмп и Доналд Фредович нанесе шамар на Транснационала.

Следователно е възможно „далеч от греха“ да демонтират самата държавно-политическа система на САЩ. За това ще се използват различни фактори. Например, сепаратистките тенденции. Транснационализмът е готов да използва най-различен сепаратизъм за демонтирането на различни национални държави - в името на „световното правителство“.

Но е възможен и друг начин - номинацията на „изкуфял“ кандидат, очевидно обречен да ограничи и дискредитира самата идея за президентските избори. И той също е призован да дискредитира Демократическата партия.

Разбира се, Транснационалът използва Демократическата партия за свои цели - както използваше „американския империализъм“. Но ДП е част от политическата система на САЩ и тя, в плановете на радикалните глобалисти, подлежи на разрушаване.

Друг важен момент. Забележителен е експериментът с "Капитолийската народна република" в Сиатъл. Създателите на американската „оранжева“ технология възприемат технологията на „народната република“. Но нали преди последните събития, плутокрацията странеше от самото определение на „народна република“. Защото това е богохулство. Самата идея за „република“ е представена като вид „свещена“ пълнота. От гледна точка на "буржоазните републиканци" републиката е нещо идеално, можете да възстановите нещо вътре, но кардинални промени не могат да бъдат направени. Включването, по отношение на именуването, а името е важен съд за мощни енергии.

Разбира се, републиката далеч не е навсякъде. В много страни има „монархия“. Но в края на краищата това все пак са „демокрации“, където монархът в никакъв случай не управлява. Следователно, навремето Сталин излиза с две мощни концепции - „народна република“ и „народна демокрация“. Това, разбира се, е шок по системата на понятията на самата плутокрация. И републиката се възприема (о, ужас!) като нещо, което е обект на решителна трансформация. Неслучайно окончателното демонтиране на „остатъците от сталинизма“ беше съпроводено с широко отхвърляне на „народната република“.

Разбира се, преди това беше Ленин, с неговата „Съветска република“. Но там всичко е прекалено остро, предложена е твърде радикална схема. А „народната република“ не е толкова радикална, но много масивна.

През 2014 г. концепцията на народната република беше използвана доста успешно във връзка с Донбас.

Сега те опитват да я прилагат в Сиатъл, но напълно различни сили.

Това е показател, че транснационалният сектор на плутокрацията заради кризата е готов да пожертва просто „републиката“, като играе много опасна игра с „републиката от нов тип“.

Превод: В. Сергеев

