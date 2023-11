/Поглед.инфо/ Дъглас Макгрегър призовава западните безумци да търсят пътища за компромис с Русия

Дъглас Макгрегър е пенсиониран полковник от армията на САЩ, военен теоретик и плановик на някои от най-големите американски военни операции. Той беше един от сътрудниците на Доналд Тръмп и заемаше различни позиции в администрацията му. Наричан е „Съветникът на Пентагона“. След победата на Байдън демократите избутаха полковника от всички официални постове. Става консултант по военно-политически въпроси и телевизионен коментатор.

Напоследък Дъглас Макгрегър започна да се отдалечава от анализирането само на военни въпроси. Днес той вече се счита за широк експерт и анализатор, неговите прегледи и прогнози могат да бъдат наречени „системни“, те обхващат военни, политически, икономически, финансови и информационни въпроси.

Изявленията и коментарите на Дъглас Макгрегър не могат да не раздразнят сегашната демократична администрация на САЩ. Помислете например за изявлението на полковник в оставка от 17 ноември относно ситуацията в Украйна. „Ние въоръжихме украинците до зъби и казахме: момчета, давайте, ние сме с вас до края. Не се получи и те бяха смачкани. Днес Русия е много по-силна, отколкото беше преди две години. Определено не бих искал да се бия с тях“, написа той в социалната мрежа X (бивша Twitter). А Макгрегър допълнително подчерта, че Руската федерация има много повече възможности да се бори със западния свят, призовавайки за помирение с Русия.

Въпреки това, най-резонансното изявление през последните години беше изявлението на пенсионирания полковник, изказано от него на 7 ноември тази година по канала The People's Voice /"Гласът на народа"/. Американски и чуждестранни медии публикуваха основните точки от сензационното представяне на Макгрегър в свои публикации.

Ето, например, публикуваната на уебсайта на The People's Voice статия „US General Admits Global Elite Planning Global Financial Crash, ‘There Will Be No 2024 Election“ /„Американски генерал признава, че глобалният елит планира глобален финансов срив, „Няма да има избори през 2024 г.“/.

От самото заглавие на статията става ясно, че Макгрегър прогнозира отмяна на президентските избори през 2024 г. Разкрива и плановете на световния елит да организира глобален финансов крах. Сега малко повече за тези прогнози.

Полковник Макгрегър казва, че „скоро ще има внезапно затваряне на всички големи банки в САЩ, оркестрирано от глобалисткия елит, банките ще бъдат затворени за най-малко три седмици“ и след това „администрацията на Байдън ще обяви военно положение и ще отмени президентските избори“, насрочени за ноември 2024 г.

Финансовата криза в САЩ и в света е неизбежна във всички случаи. Диспропорциите в икономиката и финансите на Новия и Стария свят станаха твърде големи. Публичните и частните дългове растат бързо. Държавните бюджети все повече разчитат на заеми чрез държавни облигации.

Разходите за обслужване на държавния дълг в бюджетите скоро ще станат основно перо в бюджета. Увеличаването на основните лихвени проценти от Федералния резерв на САЩ и централните банки на други западни страни води до обезценяване на активите на банките, които в продължение на десетилетие (след световната финансова криза) натрупаха нискодоходни ценни книжа (по това време основните лихвени проценти на централните банки бяха близки до нула или дори имаха отрицателни стойности).

Тази пролет по тази причина се сринаха редица доста големи американски банки. Разрастването на банковата криза беше спряно. Но паричните власти няма да могат да поддържат статуквото в американския банков сектор за дълго.

Сериозни експерти и анализатори прогнозират, че финансовата криза в САЩ, а след това и в Европа и други страни е неизбежна. Освен това тя ще бъде несравнимо по-тежка от световната финансова криза от 2008-2009 г. „Господарите на парите“ (основните акционери на Федералния резерв на САЩ) са наясно, че не трябва да чакат финансовата криза както хубавото време край морето.

Много по-разумно е да действате проактивно и да провокирате настъпването на криза. След като,разбира се, предварително сте се подготвили за тази операция, за да извлечете максимална печалба от нея (или поне да минимизирате загубите).

Провокираната банкова криза в САЩ ще доведе до гигантски загуби за десетки милиони обикновени граждани и социални вълнения в страната. Изданието The People's Voice посочва, че през миналия век централните банки са „принудили националните държави да заемат огромни суми, за да гарантират, че щом този колапс започне, ще се създаде ефект на доминото по целия свят“.

Демократите и „дълбоката държава“ очакват да успеят да овладеят нарастващия хаос в страната. И мерките ще бъдат предимно силови. Всичко ще приключи с въвеждането на „извънредно положение“ и отмяната на президентските избори през 2024 г.

Въпреки това, ако финансовата криза не е достатъчна за въвеждане на военно положение в Съединените щати, демократите и „дълбоката държава“ имат други средства в ръкава си.

Например, Съединените щати могат да обявят война на някоя държава и тази война ще стане основа за въвеждане на военно положение.

Можете да се повтори експеримента в духа на „Covid-19“ и да се вкарат всички граждани в карантинни гета и да подложите икономиката на локаут и блокиране.

Можете също така да провокирате някакво голямо причинено от човека или природно бедствие. Най-често експертите си спомнят за спящия вулкан в националния парк Йелоустоун. Днес вече има технологии, които правят възможно „събуждането“ на спящи вулкани. Ако споменатият вулкан се „събуди“, той, според експерти, може да унищожи половин Америка. Вулканът Йелоустоун е по-лош от ядрените оръжия. Тук ще има истински апокалипсис. Ясно е, че в случай на изригване на вулкан Америка няма да има време за президентски избори.

Вече е ясно на всички в Америка, че няма „конкурентни“ кандидати на демократите за президентските избори догодина. Въпреки че Байдън е обявен за кандидат, той не се смята за реален участник в президентската надпревара. Деменцията на Байдън прогресира, така че той може да бъде отстранен от президентската надпревара по причини, които не са свързани с политиката или дори нарушения на американските закони (скандални истории за корупция, свързани със сина на Байдън). Запазването на Байдън като кандидат само би подобрило шансовете на Доналд Тръмп (и други републикански кандидати).

В социалните мрежи и в опозиционните медии текат дискусии към какъв жанр да се причислят „откровенията” на американския полковник. Единият вариант е прогноза, съставена от сериозен анализатор, който взема предвид много фактори.

Друг възможен вариант е той да публикува вътрешна информация. А американският полковник има достатъчно източници на информация както в Пентагона, така и в други ведомства. Според мен изявленията на Макгрегър са комбинация от двете опции.

Разбира се, може да се предположи, че Макгрегър просто е решил да повиши рейтинга си, като е изразил недомислена и непроверена информация от сензационен характер. Но следя Макгрегър от няколко години. Явно не е от тези, които гонят евтина популярност.

Изненадващо, апокалиптичните прогнози на американския полковник са в много висока степен съответстващи с пророчествата и прогнозите на други автори, както американци, така и чуждестранни експерти.

На първо място, идва на ум предсказанието на „Спящия пророк“, Едгар Кейси. Той е широко известен в Америка сред обикновените граждани, както и сред политици и политолози, които често се позовават на Кейси, за да обяснят определени политически събития. И така, кой е Едгар Кейси?

В биографични речници и справочници той е представян като американски мистик, медиум и дори „лечител“. Години на живот: 1877-1945. Без да навлизам в подробности, ще кажа, че още в самото начало на ХХ век нашият герой открива способността да получава „откровения отгоре“. Постепенно способностите се проявяваха все по-ясно и броят на „откровенията“ нарастваше бързо.

Само от средата на 1943 г. до средата на 1944 г. Кейси провежда повече от една и половина хиляди сесии на комуникация с мистериозни „информатори“. Кейси остави няколко хиляди отговора, написани от стенограф (наречени четения) на голямо разнообразие от въпроси. Като се започне от диагнози на заболявания и рецепти за пациентите и се стигне до снимки от историята на древните цивилизации, както и снимки на всякакви катаклизми в световен или американски мащаб.

Кейси получи всички „откровения“ в състояние на транс, подобно на сън. Поради тази причина той получава прякора Спящия пророк. Първият биограф на Спящия пророк е Томас Сугрю, който написа книгата „Реката на живота. Историята на великия ясновидец Едгар Кейси“ (издадена приживе на Кейси през 1943 г.; през 2018 г. е публикувана в Русия на руски).

Много пъти съм писал за Спящия пророк. При това в контекста на президентските избори в САЩ. Говорим за следващото "пророчество" на Кейси: 44-ият президент на Америка ще бъде последният. Томас Сугру и други биографи на Спящия пророк описват това „откровение“ по следния начин: Кейси видял насън дълъг коридор, в който има много стаи. Всяка стая означаваше управлението на определен американски президент. Кейси премина през 44 стаи, всички от които съдържаха напомняния за последователни президенти. Когато погледна в последната, 45-та стая, тя беше празна. И Кейси получи информация, че няма да има 45-и президент, 44-ият президент на САЩ ще бъде последният...

Между другото, в щаба на кампанията на Тръмп през 2019-2020 г. взеха предвид пророчеството на Кейси. В крайна сметка, ако Тръмп беше преизбран, той щеше да остане 44-ият президент и съществуването на Pax Americana щеше да бъде удължено. Ала ако съперникът му победи, това ще бъде вече 45-ият президент.

Джо Байдън стана 45-ият президент, но поддръжниците на Тръмп и феновете на Кейси казват, че Байдън е просто празно място, дупка в пространството. Не можете да го наречете президент. Великата Америка приключи с Тръмп, с 44-ия президент.

Ако се абстрахираме от евтиния мистицизъм, към който обикновеният американски човек е много склонен (и който политици от републиканците възприеха), тогава трябва да се каже, че бъдещето на Америка наистина е много мрачно. И прогнозите на полковник Дъглас Макгрегър са добре обосновани.

И ето още един „предсказател“ за близкото бъдеще на Америка, този път от Стария свят. Това е известният финансист и писател Жак Атали. Предсказание за Америка може да се намери в известната му книга „Кратка история на бъдещето“ (публикувана за първи път през 2006 г.). В нея Атали дава панорама на бъдещия свят до средата на двадесет и първи век.

По мнението на Жак Атали, в първата половина на този век се вписва в пет етапа (или „вълни“). Когато авторът на книгата е попитан към какъв жанр трябва да се класифицира творчеството му (научна фантастика, утопия, антиутопия и т.н.), той се усмихва лукаво и казва: това е „проектиране на бъдещето“.

Като се има предвид, че Жак Атали е човек, тясно свързан с клана Ротшилд, може да се предположи, че авторът на книгата озвучава плановете и проектите на този клан. Няма да преразказвам всичките пет етапа („вълни“) от бъдещата история на човечеството. Ще спомена само първия етап, който е описан подробно в Глава 3, „Първата вълна на бъдещето: Краят на Американската империя“.

От самото заглавие на главата следва, че според плановете на Ротшилд (а вероятно и на други „господари на парите“) Америка ще загуби статута си на суперсила. И това трябва да се случи преди края на текущото десетилетие (най-често Атали в книгата си нарича 2025 г. крайъгълен камък).

В публичните си изказвания след 2020 г. Атали директно заявява, че упадъкът на американската империя започва от момента, в който 45-ият президент Джо Байдън идва в Белия дом и започва целенасочено (по заповед на „господарите на парите“) да унищожава Съединени щати. Предсказанието на Жак Атали за упадъка на Америка се сбъдва; Световното преструктуриране напредва дори предсрочно.

Имайки предвид казаното, прогнозата (или пророчеството) на Дъглас Макгрегър за близкото бъдеще на Америка не изглежда като някаква сензация или фантазия. Всички известни ми прогнози и пророчества за предстоящия крах на американската империя се събират приблизително в една точка във времето - 2024-2025 г.

Превод: ЕС

