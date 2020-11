/Поглед.инфо/ Френският чиновник в сферата на здравеопазването Реми Соломон ядоса французите от всички възрасти, като ги посъветва да не се ханят с „бабите и дядовците си“ на една маса в коледната нощ и да изпращат по-възрастните членове на семейството в кухнята, съобщава Le Figaro. Както отбелязва вестникът, потребителите на социалните мрежи са възмутени както от избора на думи за описване на възрастните хора, така и от неприемливата намеса на политиката в личния живот на френските семейства.

Председателят на медицинската комисия в институцията за държавна подкрепа за парижките болници Реми Соломон ядоса френските потребители на социални медии от всички възрасти, като обяви по France Info, че „можете да виждате своите баби и дядовци, но да не се храните с тях на една маса, дори на Коледа“, съобщава Le Figaro. Отговаряйки на въпроса за организирането на празниците, професорът предложи „да се среже коледната цепеница наполовина“, така че „бабите и дядовците да се хранят в кухнята, а ние да ядем в трапезарията“.

Както съобщава изданието, потребителите на Интернет са възмутени не само от избора на думи за описване на възрастните членове на семейството, но и от неприемливото навлизане на политиката в личния живот.

Jean Sévillia

@jeansevillia

Papy et mamie t'emmerdent.

franceinfo

@franceinfo

Confinement : à Noël, "on coupe la bûche en deux et papy et mamie mangent dans la cuisine" préconise le professeur Salomon https://francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/video-confinement-a-noel-on-coupe-la-buche-en-deux-et-papy-et-mamie-mangent-dans-la-cuisine-preconise-le-professeur-salomon_4193521.html…

3:45 PM · Nov 24, 2020

3K people are Tweeting about this

„Да скриеш баба и дядо в кухнята? Забавно е!“- реагира на това изявление наблюдателката на радиото RMC Зохра Битан. „Нима, ако съм на повече от 60 години и имам петима внуци, попадам в категорията „баба“? - възмущава се радиоводещата и добавя, че „поради прекомерното им желание да се намесват в живота на хората, властите стават смешни“.

„Това е ужасно“, казва 72-годишната Ивон, която слуша речта на Реми Соломон по France Info и си представя подобен сценарий. „В допълнение към факта, че съпругът ми е починал преди няколко години, аз ще се озова сама в кухнята“, каза французойката, не доволна от такава перспектива.

„Със сигурност няма да оставим бабите и дядовците в кухнята, но ще се погрижим да ги защитим“, казва бащата на Том, който възнамерява да жертва голямото събиране с братовчеди тази година, за да могат бабите и дядовците да бъдат в тесен кръг от роднини. Всички ще носят маски на партито и всеки ще се опита да се държи на дистанция и да използва други предпазни мерки.

Както подчертава вестникът, дилемата между риска от инфекция и самотата е особено остра за 48,6% от възрастните хора над 80-годишна възраст, живеещи отделно. Натали Де Ла Перодиер, председател на Асоциацията „Две поколения заедно“, се тревожи своите подопечни. „Те очакваха с нетърпение коледните празници, перспективата да се видят с близките дава сила да издържат на дългите седмици карантина“, казва тя.

В същото време Жанин, получаваща помощ от асоциацията, реши да празнува сама Коледа. „Няма да умра за един път, казва 80-годишната събеседничка на изданието. - Как мислите, че хората се чувстваха през 1940 г.? Те не се оплакваха!“ - казва французойката, която смята съвременните си сънародници за „разглезени деца“. „Те мислят само за подаръци и срещи и застрашават другите. Днес приоритетът е да се блокира пътя на вируса“, настоява тя, признавайки обаче привилегията на нейното положение в сравнение с хората, които са в домовете за възрастни хора и са лишени от възможността да виждат близките си по Коледа.

Превод: М.Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели