/Поглед.инфо/ Според експерти тенденцията на общото застаряване и намаляване на населението скоро ще доведе Европа до демографска криза. Освен това в ЕС последствията ще бъдат най-осезаеми и драматични, пише The Times.

Застаряващата Европа скоро ще се сблъска с демографска криза - освен това най-новите статистически данни и прогнози показват, че за европейския континент, включително Великобритания, отрицателните ефекти на застаряващото население ще бъдат много по-осезаеми от САЩ и останалия свят, предупреждава Чарлз Бремнър в статия за The Times. Разбира се, страните от Америка и Азия, включително САЩ, Китай и Япония, също са изправени пред все по-остър проблем със застаряващото население. Но именно в Европа перспективите за настоящото работоспособно поколение в това отношение са най-малко обещаващи, отбелязва авторът.



Политиците и експертите отдавна обръщат внимание на това, обяснява статията. Още през 2014 г. докладът на Европейската комисия, озвучен в Брюксел, съдържаше предупреждения, че раждаемостта е намаляла толкова много, че вече не осигурява необходимото възпроизвеждане и това води до естествен спад на населението в много европейски страни. „В резултат на това растежът на населението се забавя и застаряването на населението се ускорява“ , подчертава докладът по това време. Новите данни обаче потвърждават тези тенденции. Според последните прогнози, сред нарастващата средна продължителност на живота и забележимия спад на плодовитостта, жителите на ЕС ще изпитват все по-забележими негативни последици. И най-забележимо това ще се отрази на страните от Югоизточна Европа, пише The Times.



Населението на някои други страни, включително Япония и Южна Корея, намалява и застарява относително по-бързо, обяснява авторът. Въпреки това, перспективите за Европа в световен мащаб са по-драматични: според последния доклад на ООН населението на този континент ще започне да намалява през следващата година. И въпреки че Европа приема все повече и повече мигранти, ООН прогнозира, че до 2050 г. общият брой на европейците ще бъде намален с 5%, съобщава The Times.



Освен това, ако през 1950 г. броят на хората на възраст 65 години и повече е бил само 7,6% от всички европейци, то през 2050 г. в Германия тази цифра ще достигне 30,7% - и тази страна ще излезе на трето място в световната статистика, се казва в статията. Следват Франция с 26,6% и Обединеното кралство, където ще има 24,9% от жителите над 65 години (или 14,1 милиона души, в сравнение с 9,2 милиона в момента). А Япония и Южна Корея ще заемат първите редове в този списък, където съответните показатели ще достигнат 36,4% и 35,3% според прогнозите на ООН до 2050 г., пише The Times.



За това има значителна роля отливът на образована младеж от държавите от бившия „съветски блок“ в Югоизточна Европа, подчертава авторът. Според последните прогнози през 2050 г. там ще има 10% по-малко хора. Например, в България работната сила вече е спаднала с 6% от 2008 г. насам и се очаква тя да намалее с още една трета, се казва в статията. Експертите се опасяват, че подобна „демографска промяна“ може да застраши основния принцип за свобода на движението за Европейския съюз, тъй като няколко европейски правителства вече са заявили плановете си да забранят пътуването в чужбина, за да ограничат отлива на младежта, отбелязва The Times.



Според прогнозите дори Испания и Италия биха могли да загубят с повече от една четвърт от съществуващата си работна сила до 2050 г., ако не успеят да задържат хората на трудовите си пазари, се казва в статията. Експертите предупреждават, че проблемът с бързото "стареене" на населението се превръща в истинска заплаха за икономическата и социална стабилност и сигурност в Европа, пише The Times, а европейците ще трябва да плащат за това.



Според експерти на Австрийския институт за икономически изследвания подобни демографски промени значително ще намалят средния доход на глава от населението във Франция, Испания, Италия и Германия. Освен това, това намаление на доходите може да бъде средно от 4700 до 6500 евро по цените за 2010 г., предупреждава авторът. За сравнение, Япония ще "плати"спад на средния доход от около 12 400 евро. Докато Съединените щати остават единствената западна страна, където работната сила ще продължи да нараства през следващите 30 години и въздействието на застаряването няма да бъде толкова забележимо - следователно, прогнозираното намаляване на доходите ще бъде само за 2300 евро, съобщава The Times.



Според експерти, Европа е в такава ситуация, тъй като благодарение на следвоенния разцвет този континент беше първият, който постигна „демократичен преход” , който се характеризира с ниско ниво на плодовитост и смъртност. И тогава раждаемостта намаля още повече поради факта, че жените започнаха да проявяват повече активност на пазара на труда и да постигат „равни възможности“в резултат на това все повече двойки решават да нямат деца, пише The Times.



Тези промени се отразяват в политиката, където започва „война на поколенията“ , в статията се казва: консервативните по-възрастни избиратели се стремят да запазят благосъстоянието си и са отрицателно настроени по отношение на такива мерки като, например, борба с изменението на климата, която изисква допълнителни ресурси и разходи. Докато по-младото население се нуждае от по-активни мерки в тази насока - и това увеличава риска от „конфликт между поколенията“ около използването на публични ресурси, предупреждава The Times.



Друг пример за такова влияние според автора са масовите стачки във Франция през последните седмици, където синдикатите активно се борят за поддържане на система от „специални пенсии“, т.е. което даде възможност на голям брой хора да се пенсионират на възраст малко над 50 години. Тези масови протести вече принудиха френския президент Емануел Макрон да се откаже от предишни планове за повишаване на общата пенсионна възраст на страната от 62 на 64 години. Въпреки че доскоро Франция можеше да се похвали с една от най-високите нива на раждаемост в Европа, в бъдеще младите французи ще изпитват все повече и повече финансови затруднения, тъй като ще трябва да осигуряват плащания на настоящите пенсионери - и след това да получават по-ниски обезщетения, когато се пенсионират пише The Times.



За „адаптиране“ към реалностите на намаляващото население с по-висок дял от възрастните хора европейските страни не могат без социални и икономически промени, подчертава статията. По-конкретно, ще е необходимо активно да се развива индустрията за грижи за възрастни хора, централно да им се осигурят възможности за комфортен живот и т.н. От друга страна, експертите смятат, че намаляването на общото население може да има някои предимства. По-специално, според техните оценки, това ще осигури „по-малка конкуренция за имущество“ , което ще даде шанс на младите хора да намерят по-лесно собствения си дом. В допълнение, по-високото ниво на образование и обучение сред младите специалисти частично компенсира намаляването на работната сила, прогнозира The Times.



Според експерти, това може да има и благоприятен ефект върху околната среда и да направи света „по-зелен“: докато населението се свива и остарява, все повече и повече хора ще водят заседнал начин на живот и общото потребление на енергия ще намалее. Поради това вредните емисии в атмосферата в бъдеще могат постепенно да намалят до нивото от средата на миналия век, се казва в статията. Не случайно авторите на гореспоменатия „тревожен“ доклад на Европейската комисия през 2014 г. го завършват с положителна нота, подчертавайки, че общото застаряване на населението не е разрушително „цунами“, след което не остава нищо, следователно тази тенденция не трябва да се превръща в пречка за пътя на „Социално-икономическото развитие в Европа“, заключава The Times.

Превод: Поглед.инфо

