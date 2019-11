/Поглед.инфо/ След като лидерът на Британската партия на Брекзит Найджъл Фараж обяви, че неговата партия няма да номинира кандидати в избирателните райони, където консерваторите спечелиха предишните, а също и предсрочни избори през юни 2017 г., стана ясно, че четвъртата година на сапунената опера с излизането на Великобритания от Европейския съюз е на път да приключи. И тогава други проблеми ще се изострят в страната.

Преди това Фараж заплашваше, че неговата партия ще се бие с консерватори за всички 650 места в Камарата на общините, ако Борис Джонсън не откаже сделката с Европейския съюз, която ще остави Лондон под контрола на Брюксел. Партията на Брекзит, създадена от Фараж в началото на 2019 г. в подкрепа на излизането на Великобритания от ЕС (51,9% гласуваха на референдум за излизане), неочаквано се оказа първата в страната на изборите за Европейски парламент през май, но анкетите на агенция YouGov показват, че ако консерваторите са симпатични днес на 42% от гласоподавателите, лейбъристите на 28%, То Партията на Брекзит едва на 4%.. Така че „конкуренцията“ на Найджъл Фараж с Борис Джонсън едва ли би попречила на последния да спечели на 12 декември.

Какво казват анкетите?

В проучване на бившия заместник-председател на Консервативната партия лорд Ашкрофт 44% от респондентите определят Борис Джонсън за най-добър министър-председател, 25% Джереми Корбин; 31% от анкетираните не знаят кой е по-добър за тях.

Лорд Ашкрофт съобщава, че са „принудени да избират между консервативно правителство, ръководено от Джонсън, и лейбъристко правителство с Корбин като министър-председател, гласоподавателите предпочитат Джонсън и Торите (57–43%). Сред гласоподавателите, които симпатизират на Партията на Брекзит, тези, които биха ги устроил Джонсън и Торите са повече, отколкото от лейбъристите и Корбин (91–9%).“

Британската демокрация е в пълен разцвет сега - това може да се види от публичните обиди на Борис Джонсън и Джереми Корбин. По време на пътуване до засегнатите от наводненията райони на Обединеното кралство Джонсън заяви, че ако лейбъристите спечелят, Корбин ще организира не само втори референдум за Брекзит (за да обърне резултатите от първия), но и ще даде възможност на шотландските сепаратисти да проведат грандиозен референдум за независимостта на Шотландия; настоящият министър-председател го нарече „липса на дух и прахосване на срам, по-скоро политически нарцисизъм и онанизъм“ (an expense of spirit and a waste of shame, more political self-obsession and onanism).

Между другото, пътуването до районите, засегнати от скорошните наводнения, също демонстрира популярни техники за предизборна кампания във Великобритания: за да покаже, че думите му не се различават от делата, Борис Джонсън лично изми пода пред камерите пред аптека в разрушения от наводнения град Матлок (графство Дербишир).

Преди изборите консерваторите обещават да намалят имиграцията, аргументирайки се, че при правителството на лейбъристите тя ще се увеличи. Въпросът за коренните жители на островното кралство е важен: според доклада на Организацията на обединените нации за международната миграция за 2015 г. Великобритания е на 5-то място в света по отношение на дела на имигрантите спрямо населението (8,5 милиона души при население 56 милиона души).

Според The Guardian, лейбъристкото правителство планира имиграцията във Великобритания през следващите 10 години да бъде 840 000 годишно: "Това е еквивалентно на комбинираното население на Манчестър и Нюкасъл, които се преместват във Великобритания всяка година." От своя страна Даяна Абът, министърът в сянка на вътрешните работи от Лейбъристката партия, нарече тези цифри "фалшиви новини от отдела за фантастика на Консервативната партия".

Лейбъристите не се предават. Джереми Корбин и неговата партия се застъпват за втори референдум за Брекзит и нов референдум за независимост на Шотландия. Те не допускат, че Шотландската национална партия, която се застъпва за независимост, ще спечели референдума. И ако тя спечели, тогава, като се имат предвид тесните връзки на ШНП с другата регионална партия - Партията на Уелс и тежестта на ирландския проблем (национално-освободителната борба в Ълстър не спира), въпросът за териториалната цялост на Обединеното кралство ще се изправи с пълния си ръст.

Проучванията, проведени през последните месеци, показват увеличение на броя на поддръжниците на шотландската независимост до 50%. Основната причина е Брекзит: 62% от шотландците не подкрепиха излизането на Великобритания от Европейския съюз. „Нов референдум за независимост ще има при всеки случай… Мисля, че Шотландия ще се превърне в независима държава “, заяви първият министър на Шотландия Никола Стърджън в интервю за френския “Льо Монд” през февруари 2019 г.

Така че предстоящото излизане на Великобритания от ЕС не е единствено скъсване с единния пазар и митническия съюз на „Обединена Европа“. Това е преди всичко въпрос за шансовете на Великобритания да остане Велика Британия.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели