/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ, проф. Любомир Халачев разобличава опасните утопии за превръщането на Европейския съюз във федерална държава. Авторът предупреждава, че зад маската на икономическия просперитет се крие зловещ план за милитаризация, в който България е отредена ролята на производител на барут, а европейските народи – на безгласни участници в чужд военен сценарий.

Искам да напомня, че ние в момента сме обединени в Европейски съюз на суверенни държави. Федерацията на Европа трябва да представлява една държава, която се ръководи от началници в Брюксел и в която няма отделни държави със собствени правителства.

Когато чуя „Федерацията ЕС“ в главата ми изплува един и същ спомен от младежките години. Бяхме на купон при мой приятел, баща му беше дипломат. Майка му събираше малки шишенца марков алкохол, по 50гр. Тогава беше модно да се събират такива красиви бутилчици и те се произвеждаха като реклама от всички известни, световни марки. В един красив шкаф в хола бяха подредени различни видове уиски, водка, коняци, ликьори, имаше дори едно шишенце със странна водка, със змия вътре. В тази паметна вечер моят приятел изведнъж предложи да изпием бутилчиците. Ние стреснато го погледнахме, защото за нас това беше светотатство- да унищожим красивата колекция. Но той домъкна една кофа от банята, изсипа съдържанието на красивите шишенца вътре и каза: „Пийте!“ Помислих си, че това трябва да бъде небесна амброзия, защото всички бутилчици съдържаха прекрасни марки алкохол. Всъщност се получи една никаква, мътно-кафява смес, която имаше отвратителен вкус. Единственото , което се усещаше в нея беше, че има алкохол.

Как завърши тази вечер и какво стана след това с моя приятел не искам да си спомням, защото не беше хубаво. Но всеки път си спомням за вкуса на това питие , когато чуя как някой надъхано ни убеждава колко хубаво ще бъде, ако се обединим всички европейски държави в една федерация, подобно на САЩ. Как ще бъдем най-великата нация, най-мощната, с най-мощната индустрия и наука. Как всички европейски фирми ще се обединят и няма да има по-силни от нас. Тук не става дума за това, че финландците ще бъдат задължени да пият вино, а италианците- водка. Не! Става дума само за наука, за индустрия, или…или за нещо друго!

За да не бъда напразно подозрителен обикновено си задавам въпроса: Какво пречи в момента немските фирми да се обединят с френските, италианските фирми да се обединят с българските възможности, шведските фирми да се обединят с испанските и т.н. Нима някой пречеше дори още преди да се разпадне социалистическият лагер на западните фирми да работят в нашите страни! Напротив- спомнете си с какво желание ние произвеждахме леки коли под марката „Фиат“ и „Рено“, хладилници под лиценза на „Бош“, маратонки с марката на „Адидас“! С какво желание отивахме да учим в известните университети във Франция, Германия или Швейцария. Ами след разпадането на Съветския съюз как американските фирми не просто навлязоха, те направо нахлуха в освободеното пространство и започнаха да произвеждат свои продукти или бясно да инвестират за да завладеят огромния и гладен руски пазар. Кажете ми- кой пречи сега на всяка една голяма фирма да инвестира във всяка страна от ЕС. Отговорът е - никой! Точно обратното- ние всячески се стремим да ги привлечем, да ги обслужим, да ги убедим да създават своите заводи у нас. Преди двайсетина години те масово се втурнаха към Китай. Да не би той да е бил вече част от ЕС! Не, просто там трудът беше евтин и това им беше изгодно. За да се развие икономиката не е нужна федерация - трябва да е удобно и изгодно.

Защо тогава, задавам отново един съвсем прост въпрос, ръководителите на ЕС така бясно ни убеждават, че трябва нашето европейско обединение да се превърне във федерация. Толкова бясно, че някои наши ръководители като упоени само това повтарят- сигурно са прихванали от бясното говорене на ръководителите на ЕС. Не, не- казват разпалено те- не може така, разделени от национални интереси. Нашият истински интерес е да бъдем силна, обединена, федерална държава. С едно ръководство, с една наука, с една икономика…до тука някак си човек може да се заблуди, че става дума за икономика. Но точно тука, в това място прозвучава сакралната фраза: „И с една мощна армия!“

Ааааа!- казвам си аз- значи това било. Не става дума за наука, за прогрес, за индустрия, за конкурентно способност. Става дума за една армия! Да се съберат войниците от Източна Европа и да се подготвят за война! Аз пропускам някои дребни подробности като това кой ще бъде генералът на тази армия (в смисъл- от коя държава) и на какъв език ще ги командва, ще има ли демокрация в армията (в смисъл свободно волеизявление на войниците как да воюват и накъде ) или тя ще се командва по най-тежкия, отречен от всички ни стар, авторитарен начин. Но това са детайли. Важното е да се реши че ще има една мощна армия и веднага след това- да се реши колко да отделим за въоръжение на тази армия. Защото, както се знае, не може армия без въоръжение.

Впрочем, виждаме че някои детайли изпреварват основната задача. Преди да сме решили въпроса за армията, вече подготвяме централно нейното въоръжаване. При това средствата които се отделят са огромни, дори по представите на днешните разходи за военни цели. Толкова огромни, че в първия момент човек се чуди с колко нули се пишат тези числа. Факт е, че нашата страна има нужда от финансиране на индустрията. Като кажем финансиране аз си представям много и различни заводи за производство на битова техника, преработка в химическата промишленост, заводи на хранителната промишленост, централи за атомна енергия и всичко останало, което можете да си представите в областта на индустрията. Но не! Ние започваме от очевидно най-необходимото на днешната мирна европейска индустрия- завод за производство на барут!

Поне да бяха инвестирали в някои от нашите предприятия, които имат прекрасно оборудване, изключителни инженери и добра подготовка- например заводът в Панагюрище за електронна продукция. Щеше да бъде добре- все пак този продукт щеше да има висока принадена стойност. Но не- завод за барут, който по могъществото на необходимата интелектуална енергия за производство се равнява на фабрика за производство на въглищни брикети. При това ние с гордост приехме предложението на водещата немска компания, даже се страхувахме да не би да отиде на друго място, например в съседна Румъния. Не дай си боже, ние сме най-добрите производители на барут, ние сме го произвеждали още преди времето ,когато китайците са се чудили как точно изглежда този гърмящ прах. Ние обичаме барута във всичките му проявления.

Някои недоучени (или лицемерни) икономисти упорито ни убеждават, че всяко вложение в оръжейната индустрия десетократно умножавало ползите за цялата промишленост, осигурявало работни места, правело страната по-сигурна. Тук си представям как заводът за барут прави страната ни по-сигурна и ако не беше тъжно ,щеше да се разсмея. Искам да напомня на читателите, че ако тези огромни, космически средства вместо в оръжейната промишленост на Европа бъдат вложени в наука, образование, в нормална индустрия те много по-бързо, по-стабилно и по-предвидимо в бъдещето ще развият нашия континент. Аз си мисля, че тъй като на глобалните оръжейни магнати вече са обещани огромните печалби, дали да не се гласува в европейския парламент да им се отпуснат тези печалби без да се отделят пари за оръжейната промишленост. Сигурно ще бъде по-добре- и за цялостното развитие на Европа, и за хората които са предназначени да умрат на фронта.

Някои политици са свикнали да обясняват, че оръжейната промишленост през вековете винаги е създавала стоки за бита и въобще е била двигател на прогреса. Да, като допълнение към хилядите избити, милионите осакатени, към огромните разрушения и трагедии в крайна сметка след като свърши войната от останалите войнишки каски без особени разходи могат да се направят канчета за храна. А след това мощната медийна индустрия да го обяви като достижение на човешката цивилизация.

Дали е така! Помислете си и гласувайте правилно на изборите.

