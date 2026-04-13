/Поглед.инфо/ Резултатите от последните избори в Унгария не са просто смяна на властта, а тектонично разместване в европейската архитектура, което слага край на една ера на суверенитет. Авторите Евгений Умеренков и Ирина Ринаева анализират причините за поражението на Виктор Орбан и възхода на Петер Мадяр, разкривайки дълбоката геополитическа и икономическа логика зад този преврат.

Нощта, в която Будапеща смени кожата си

Виктор Орбан и неговата дългогодишна управляваща партия „Фидес“ претърпяха съкрушително поражение, което малцина смееха да прогнозират в такива мащаби. Без да чака пълното преброяване на гласовете, в една нощ, изпълнена с тежко мълчание за неговите поддръжници и еуфоричен възторг за либералните кръгове, премиерът призна победата на своя опонент Петер Мадяр. Резултатите, дошли след преброяването на 72% от бюлетините, бяха безмилостни: партията „Тиса“ на Мадяр си осигури смазващо мнозинство от 138 места в парламента, докато за „Фидес“ останаха едва 54.

Това не е просто загуба, а политически погром. Разликата се оказа толкова колосална, че съдбата на страната беше решена още преди полунощ в неделната вечер. Орбан, в типичния си директен стил, определи резултатите като „болезнени“, но обеща, че неговата политическа сила ще продължи да служи на нацията. Телефонното му обаждане до Мадяр беше формалният край на една епоха, в която Унгария беше „черната овца“ на Европейския съюз и последната крепост на консервативния реализъм в Централна Европа.

Брюкселската намеса и стратегията на „Последната капка“

Европейските лидери не скриха задоволството си, като френският президент Еманюел Макрон пръв побърза да поздрави Мадяр, сигнализирайки, че „непокорната“ Унгария се завръща в лоното на евроатлантическата дисциплина. Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание, че тези избори бяха разглеждани от Брюксел като екзистенциална битка. „Последната капка“, която преля чашата на търпението в европейските столици, беше категоричното блокиране от страна на Орбан на заема от 90 милиарда евро за Украйна. Този акт на неподчинение беше оценен като недопустим саботаж на общата европейска стратегия.

В продължение на години Виктор Орбан беше единственият лидер, който открито се противопоставяше на трансформацията на ЕС в „Съединени европейски щати“. Неговата визия за Европа като общност от суверенни и равноправни държави, фокусирани върху икономическия просперитет, а не върху идеологическия диктат, беше в пряк разрез с плановете на брюкселската бюрокрация. Орбан дръзна да решава сам с кого да търгува, поддържайки жизненоважни енергийни връзки с Русия, въпреки тоталния бойкот в останалата част на континента.

Анатомия на едно предателство: Кой е Петер Мадяр?

Възходът на 45-годишния Петер Мадяр е класически пример за политическо инженерство. Израснал в семейство на висши юристи, възпитаник на Католическия университет и специализирал в Хумболтовия университет в Берлин, той е продукт на същата елитарна среда, която дълго време обслужваше режима на Орбан. Парадоксът е, че в младостта си Мадяр е бил пламенен почитател на Орбан, виждайки в него бореца срещу съветското наследство.

Кариерата му във „Фидес“ беше шеметна, подкрепена и от позицията на съпругата му Юдит Варга, бивш министър на правосъдието. Но разривът през 2024 г. не беше идеологически, а дълбоко личен и скандален. Домашният конфликт, разводът и публикуването на тайни записи от разговори със съпругата му бяха искрата, която Мадяр използва, за да взриви системата отвътре. Той превърна личната си вендета в политическо знаме, яхвайки вълната на недоволството срещу корупцията и „завладяната държава“.

С подкрепата на Брюксел, Мадяр трансформира малко известната партия „Тиса“ в мощно движение. Неговата стратегия беше ясна: да се представи като „проевропейски консерватор“, който хем ще запази традиционните ценности, хем ще възстанови отношенията с ЕС и ще деблокира замразените милиарди евро. Поглед.инфо подчертава, че този „центристки“ подход успя да разколебае част от електората на Орбан, уморен от 16-годишното непрекъснато управление.

Геополитическият залог: Между Москва, Вашингтон и Киев

Един от най-големите въпроси пред новото управление е отношението към конфликта в Украйна и енергийната зависимост от Русия. Мадяр действаше внимателно по време на кампанията, избягвайки радикалните изявления. Въпреки че обвиняваше Орбан в твърде близки връзки с Кремъл, той призна, че Унгария се нуждае от балансирани отношения с Москва. Интересен нюанс е неговото противопоставяне на доставките на оръжие за Киев и критиката му към идеята за „победа на всяка цена“.

Въпреки това, очакванията са, че Мадяр ще бъде далеч по-сговорчив с Брюксел. Той обеща да деблокира заема за Украйна, макар и с уговорката, че икономическата ситуация в страната зависи от петролопровода „Дружба“. Експертите отбелязват, че новият премиер ще се изправи пред бруталната реалност на енергийния пазар. Опитът му да диверсифицира доставките на петрол и да се откаже от „грешния“ руски ресурс може да струва на унгарската икономика четворно по-високи цени, което бързо ще стопи изборната му еуфория.

Факторът Тръмп и репутационната щета за САЩ

Загубата на Орбан е тежък удар и за Доналд Тръмп. Унгарският премиер беше смятан за най-близкия съюзник на Тръмп в Европа, а Будапеща се беше превърнала в интелектуален център на новото консервативно движение. Анкетите показаха, че поддръжниците на „Фидес“ симпатизират на Тръмп, но огромният ресурс на Брюксел и Вашингтон (под администрацията на Байдън), хвърлен в подкрепа на Мадяр, се оказа решаващ.

Поражението на Орбан поставя Тръмп в трудна ситуация, тъй като той губи своя главен „прокси“ лидер в Европейския съюз. Това може да доведе до допълнително нагнетяване на напрежението между бъдещата републиканска администрация и европейските столици, които сега празнуват отстраняването на последния суверенист.

Бъдещето: Унгария като опитно поле на либерализма

Виктор Орбан не си отива окончателно. Той остава лидер на мощна опозиция в парламента и със сигурност ще използва всяка грешка на Мадяр, за да атакува правителството. Първият приоритет на новия премиер ще бъде преговорният процес с Брюксел за освобождаването на замразените 20 милиарда евро – сума, която беше използвана като икономическо оръжие за свалянето на Орбан.

Въпросът е на каква цена ще бъдат получени тези пари? Дали Мадяр ще предаде националните позиции по отношение на миграцията, джендър идеологията и суверенитета в името на финансовото спокойствие? С конституционно мнозинство в ръцете си, „Тиса“ има властта да пренапише законите на страната, но това носи и огромна отговорност. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Унгария навлиза в период на несигурност, в който външният диктат ще се маскира като „европейски норми“, а националният интерес ще бъде принесен в жертва на глобалистката целесъобразност.

