/Поглед.инфо/ В един мрачен за европейския суверенитет момент, националните ефири се огласиха от инфантилната радост на системните глашатаи. „Орбан падна!“ – този вик се превърна в химн на едно статукво, което празнува своето временно възкресение върху пепелището на националните интереси. Анализаторите на Поглед.инфо разглеждат този исторически прецедент не просто като изборен резултат, а като кулминация на една безмилостна хибридна война, водена от Брюксел и Вашингтон срещу последната крепост на нормалността в Европа. В този текст ще разчленим механизмите на този преврат и ще потърсим отговора на въпроса: какво следва за Унгария и за нас, които все още се съпротивляваме.

Орбан падна!

Щастливо усмихнат водещият в сутрешния блок на националната телевизия допълни информацията, като подчерта, че това е най-важното историческо събитие от началото на годината. Видимата липса на достатъчен жизнен опит у младежа, съчетана по всяка вероятност със старание при изпълнението на поставената задача, му попречи от хорски срам поне да отбележи, че точно от началото на годината отбелязахме 4-годишния тъжен юбилей на една жестока война, а по същото време други две избухнаха и продължават с пълна сила. Така че историческото тегло на тези унищожителни войни няма как да бъдат сравнени с факта на резултат от избори в една отделна европейска страна, пък била тя каквато и да е. Разбираемо е, че новоназначеното с „ясен“ политически хоризонт статукво у нас заедно с послушните медии няма как да не се включи в хора на евроатлантическите певци, които спяха и виждаха как Орбан ще загуби изборите. Да беше само това – те включиха всички налични свои средства и сили за да го постигнат.

Орбан падна! Без съмнение това е било повод тази сутрин да се извадят прашасалите бутилки шампанско в Брюксел отдавна подготвени за този час. С тях да се ознаменува радостният факт, не че Орбан е загубил изборите, а че неговият наследник, преди още да види през коя порта да влезе във властта, вече е обявил, че сваля ветото над парите за Украйна. Явно Орбан не отчете факта, че брюкселската камарила заедно със Зеленски дълго гладни няма да изтраят. Сега като тръгнат парите, веднага украинският казан ще се напълни с богата армейска разкладка, която да нахрани както брюкселци, така и Зеленски. Последно време бяха съвсем изпосталели и се чудеха откъде да свъртат някое евро. Какви ли не планове Урсула кроеше, но ето че въпросът се реши, както се казва, от само себе си. Нещо повече Мадяр веднага заяви, че ще се заеме и с нейната интимна мечта, а именно да разследва Орбан за корупция. Колкото и нахално да звучи, не е трудно да се подсети човек защо. Вече години наред гърмят скандалите за корупция в Брюксел и не малко затова има заслуга точно Орбан. Ето сега ще изкараме и него корумпиран и с това нещата ще си дойдат на място – всички ще са маскари.

Орбан падна! Както стана известно малко повече от половината гласоподаватели са гласували срещу него. Половината от тях си дойдоха от чужбина, специално да гласуват срещу него. Не трябва човек да е кой знае какъв пророк в изборните магии, за да се подсети за какво става въпрос. Ние от край време си имаме нашия пример с автобусите от Турция. От Европа ги засилиха и успяха. Въпросът обаче е друг. За тези, които ще се върнат обратно, не трябва да мислим. С тези обаче, които ще останат в Унгария и са гласували против Орбан, заедно с останалите, нормалните, гласували за него, нещата стоят съвсем по друг начин. Скоро те ще се окажат в една обикновена, европейска, изнемогваща от енергиен глад и икономическа разруха страна. Ще се почне от там, че новият премиер, отсега козирувайки на „фелдмаршал“ фон дер Лайен, най-вероятно незабавно ще спре доставките на газ и петрол от Русия и така да помогне на Зеленски да не се чуди как да бомбардира или взривява съответните магистрали и пристанища. Унгарците са твърд народ и са понасяли не едно владичество. През вековете те са доказали, че са скоротечни и бързоръки в решаването на своите национални проблеми. Както и сега, когато буквално за седмици се насъбра народ за да бъде свален Орбан. Когато се види какво са дочакали след изборите, би трябвало да вярваме, че този народ ще отстои своите национални интереси. Интересното в случая е, че Мадяр се е засилил първо към Полша - има за какво, но прескача Чехия - и тук има за какво. След това отива във Виена, но ще прескочи Братислава – хем му е на път. Чак тогава ще отиде в Брюксел. Усеща младият политик, че около Унгария има създадена аура на реформаторско отношение към Европейския съюз и, ако се реши той да разруши всичкото, няма да му е така лесно.

Орбан падна! Вината си носи, ясно е, преди всичко той. Нужно е все пак да се подчертае, че в немалка степен резултатът на изборите му зависеше от САЩ. Това че той се опита да балансира между две велики сили и с тяхна помощ да насочи усилията си – своите и партниращите му страни - към реформиране на Европейския съюз, беше нещо, което отговаряше и на намеренията на американската администрация. Не случайно Ванс дни преди изборите беше в Будапеща. За съжаление се оказа, че Тръмп е човек с двойно дъно, в чекмеджетата на което е скрил някои свои психотропни отклонения. С действията си във войната срещу Иран той се оказа токсичен политик, който по-скоро, без да обръща внимание на това, сам си създава отрицателен имидж, но заедно с това заразява и хората, които го подкрепят. Европейския съюз в лицето на всякакви „желаещи“, на „първа“ или не знам още каква си класа застана в позиция на омаломощено изчакване, оставяйки го сам да си троши главата. Тръмп го прави и то упорито. Бедата е, че от това страдат страни и политиците, които подкрепят политиката му. В това число и Орбан. Ако неговото заиграване с Путин може да се нарече икономически изгоден за страната му демарш , то с Тръмп бяха решили заедно да изкоренят либералния модел в Европа и да поставят основите на нов вид съдружие. Войната в Иран обаче съсипа всичко, в това число и тези намерения. Няма как това да не е повлияло на избирателите. Апропо, до известна степен би могло да се очаква, че това би могло да повлияе на изборите в България. Радев като един от мълчаливците в политиката свитичко и внимателно заявява своите позиции. Затова пък тези, които работят в момента срещу него обилно го заливат с „тръмпистка“ и „путинистка“ помия.

Орбан падна! Той обаче, както заяви, няма намерение да изчезне от политическия пейзаж нито на Унгария, нито на Европа. Че няма да седи мирен, не подлежи на съмнение. Вероятно ще използва позицията си на опозиция да продължи своята линия. А те линиите са особен вид политически елементи - гънат се, въртят се, тръгват в обратна посока дори, но изведнъж пак изкачат нагоре и поемат отново напред. Ще се види, каква ще е съдбата на Унгария оттук нататък. От нея донякъде зависи как ще се редят и отношенията на другите европейски страни в сегашното им съвместно пребиваване в Европейския съюз.

Хрумна ми, че халът ни да бъдем една от европейските държави винаги ни е поставял в положението да живеем сред народи, които никога не са били единни и живеещи заедно. Винаги все някой с някого е намирал за какво да се дърли, да се кара, да воюва дори или да се разделя на групи, на класи, на всевъзможни формирования срещу останалите. Това е нашата европейска съдба. Прокоба, която винаги ще пречи да се получат на нашия континент, например, „съединени европейски щати“, или „европейски съветски републики“. Така явно ще я караме, постоянно мрънкащи и джафкащи едни срещу други на политическо ниво. А обикновените хора все така ще търсят възможност за общ, съвместен, ползотворен и щастлив живот. Доколкото ни бъде разрешено.

Орбан падна! Да му мислим ние. Останаха дни!

