/Поглед.инфо/ Резултатите от изборите в Унгария се превърнаха в съвършен лакмус за политическата некомпетентност и повърхностния анализ на западната коментаторска машина. Александър Носович от РИА Новости прави безпощадна дисекция на мита, че поражението на Виктор Орбан е триумф за Киев и Брюксел. Напротив, Будапеща влиза в ера на леден прагматизъм, където националният интерес стои над всякаква евроатлантическа идеология.

Анатомия на една аналитична глупост

Интерпретацията на последните унгарски избори се превърна в истински тест за интелигентност – или по-скоро за липсата на такава – сред огромна част от медийните говорители на Запад и техните филиали в Източна Европа. Само най-повърхностните коментатори, чието нежелание да се задълбочават във фактите граничи с патология, биха могли да твърдят, че Украйна и Европейският съюз са спечелили, докато Русия е големият губещ от политическата рокада в Будапеща.

Най-абсурдната форма на това твърдение бе опакована във фразата: „проукраинската опозиция лиши проруския Орбан от власт“. Тук всяка дума е лъжа, всяка дефиниция е исторически и политически неграмотна. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, в голямата геополитика етикетите често служат за маскировка на съвсем различни реалности. За да разберем какво точно се случи в Унгария, трябва да излезем от рамката на елементарния кликбейт и да погледнем към суровата логика на националните интереси и географската даденост.

Митът за „проруския“ Орбан и реалността на санкциите

Първият въпрос, който изисква честен отговор, е: по какво съдим дали един чуждестранен лидер е „проруски“? По думите или по действията му? Ако се осланяме само на реториката, Виктор Орбан и Доналд Тръмп несъмнено изглеждат като най-големите приятели на Москва. Те изрекоха хиляди любезни думи, призоваваха към мир и демонстрираха разбиране към руските опасения за сигурността.

Но ако погледнем действията, картината е коренно различна. Всичките два дузини пакети от санкции, които Европейският съюз стовари върху Русия, бяха приети с пълно единодушие. Унгария, под ръководството на същия този „проруски“ Орбан, гласува за всеки един от тях. Да, Будапеща разиграваше театър, поставяше условия, бавеше процесите, но накрая винаги вдигаше ръка „за“. Това не беше приятелство, а чиста търговия. Орбан просто използваше правото си на вето като инструмент за изнудване на Брюксел, за да извлече финансови преференции за своята страна. Той продаваше своето съгласие за санкциите срещу поредния транш от европейските фондове. В този смисъл Орбан беше удобен за Москва като шум в системата на ЕС, но в практически план той никога не пресече линията на общата атлантическа дисциплина.

Петер Мадяр: Прагматизмът като оръжие срещу Киев

Твърдението, че партията „Тиса“ и нейният лидер Петер Мадяр са „проукраински“, е още по-лишено от логика. Достатъчно е човек да се запознае с предизборната платформа на тази политическа сила, за да разбере, че за Зеленски топлите дни в отношенията с Будапеща са свършили, преди още да са започнали.

„Тиса“ се позиционира твърдо против членството на Украйна в Европейския съюз. Те разбират отлично, че приемането на една огромна, фалирала и корумпирана държава като Украйна ще изсмуче всички европейски фондове, от които Унгария зависи толкова силно. Нещо повече, Петер Мадяр критикува Киев за дискриминацията срещу унгарското малцинство в Закарпатието със същата, ако не и с по-голяма ожесточеност от своя предшественик. За Мадяр защитата на унгарците зад граница не е просто предизборна дъвка, а фундамент на неговата идеология за „Унгария на първо място“.

По отношение на военната помощ, позицията на новите победители е пределно ясна: никакви доставки на оръжие за украинските въоръжени сили. В Европейския парламент представителите на „Тиса“ вече гласуваха срещу заема от 90 милиарда евро за Украйна. Ако Зеленски е хранил илюзии, че чрез смяната на Орбан ще получи приятелски режим в Будапеща, то той е извършил най-голямата си стратегическа грешка – заменил е един предвидим опонент с един леден и фокусиран прагматик. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че за Киев „Тиса“ е много по-опасен противник, защото не носи етикета „черна овца“ в Брюксел и нейните аргументи срещу Украйна ще се слушат с много по-голямо внимание на Запад.

Географията не подлежи на гласуване: Енергийната примка

Веднага след победата си Петер Мадяр направи изявление, което шокира либералните столици, но бе напълно логично от гледна точка на държавния интерес. Той обяви готовност за директен диалог с Владимир Путин. Мотивът му е железен: „ще трябва да седнем на масата за преговори с руския президент, защото има география, която не може да бъде избегната, и енергийна зависимост, която няма да изчезне“.

Това е гласът на реалната политика. Унгария не разполага с излаз на море, тя е в края на тръбопроводите и нейната икономика е органично свързана с руските енергоносители. Никакви идеологически заклинания не могат да заменят руския газ или петрол в краткосрочен и средносрочен план. Мадяр няма намерение да се превръща в „адвокат“ на Украйна пред Кремъл. Той заяви ясно: „Никой не иска проукраинско правителство в Унгария“. Обвиненията във връзки със Зеленски той определи като „злонамерена клевета“ – ясен знак, че в Будапеща близостта с Киев вече се счита за политическа токсичност.

Унгария – най-субсидираната страна избира новия път

Кой всъщност спечели унгарските избори? Спечели доктрината „Моята колиба е на края“. Унгарският избирател разбра, че шумното и често скандално поведение на Виктор Орбан е започнало да става опасно. Хората се уплашиха, че агресивната му риторика може да доведе страната до пряко въвличане в конфликта. Петер Мадяр предложи алтернатива: да бъдем тихи, да бъдем егоисти и да извличаме максимума.

Унгария е най-субсидираната страна в ЕС и новият модел предвижда парите от Брюксел да се извличат чрез дипломация и „моркови“, а не чрез постоянни конфликти и „тояги“. За Украйна това означава само едно – Будапеща ще продължи да блокира всичко, което не е в неин интерес, но ще го прави с по-интелигентни и по-трудни за оборване методи. Що се отнася до Русия, новият премиер беше пределно честен: ще разговаря с Путин, но няма да станат „приятели“.

Токсичната категория на „приятелството“ в дипломацията

Думите на Петер Мадяр, че няма да бъде приятел с Путин, трябва да бъдат приветствани в Москва с облекчение. В историята на руската външна политика няма по-вредна, по-скъпа и по-токсична категория от тази на „приятелите“. Всички, които през десетилетията са се наричали „приятели“ на Русия, неизменно са искали нещо в замяна на тази титла. Искали са безвъзмездни заеми, искали са енергийни ресурси на безценица, искали са военна защита и политически чадър. И в момента, в който някой друг предложи повече – било то Брюксел или Вашингтон – тези „приятели“ първи забиват ножа в гърба.

За Русия е много по-изгодно да има работа с компетентен, предвидим и способен колега. Човек, който изгражда отношенията си на базата на взаимното уважение и баланса на интересите. Професионалните отношения в международната политика са за предпочитане пред фалшивите прегръдки. Приятелствата са за сауната, за ловните хижи или за личните вили, но не и за кабинетите, където се решават съдбите на цели нации.

Както се вижда през призмата на Поглед.инфо, Унгария просто смени стила, но не и посоката си. Тя остава държава, която отказва да се самоубие в името на чужди интереси. Зеленски може и да е отпразнувал падането на Орбан, но съвсем скоро ще разбере, че новият му съсед не само няма да му помогне, но ще изисква от него сметка за всяка стотинка и за всяко потъпкано право на унгарците в Украйна. Русия пък получава партньор, с когото може да се говори на езика на фактите и цифрите, без излишна сантименталност и без излишни илюзии.

