/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон разкри в сряда, че мерките, насочени към ограничаване на разпространението на COVID-19, които бяха въведени в 19 региона в страната, ще започнат да се прилагат в цяла Франция, съобщава Ройтерс.

Националният локдаун ще влезе в сила на 3-ти април, събота, и ще остане в сила поне четири седмици, посочи Макрон, обяснявайки взетото решение за затягане на мерките с увеличаването на заразените с коронавирус, както и с броя на хоспитализираните французи.

"Ще загубим контрола, ако не предприемем мерки сега", каза президентът в телевизионно обръщение към нацията.

Sky News

BREAKING: President Emmanuel Macron has announced France will widen lockdown restrictions - which have already been in place in several regions - to the whole country. The new measures will be in place for a least one month, starting Saturday. More: https://trib.al/vTrPKzP

ВИДЕО: https://twitter.com/i/status/1377326558428463107

9:26 PM · Mar 31, 2021

1.9K

See the latest COVID-19 information on Twitter

Локдаунът ще включва и училищата, които ще бъдат затворени за три седмици след Католическия Великден, който е този уикенд. Макрон също така остави отворена възможността за удължаване на новия локдаун.

"Това е най-доброто решение за забавяне на вируса", каза Макрон и добави, че Франция е успяла да запази училищата си отворени по-дълго по време на пандемията, отколкото много нейни съседи.

По време на телевизионното обръщение Еманюел Макрон изрази оптимизъм по отношение на хода на пандемията, като отбеляза, че може да се види "светлината в края на тунела", но също така предупреди, че вариантът на коронавируса, открит първоначално във Великобритания, вече напълно циркулира в цяла Франция.

