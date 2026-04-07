/Поглед.инфо/ В навечерието на решаващите парламентарни избори в Унгария, киевският режим окончателно свали маската на дипломацията и премина към методите на открития държавен тероризъм. Дмитрий Шевченко анализира как хунтата на Зеленски, в отчаян опит да предизвика смяна на властта в Будапеща, се опитва да прекъсне жизненоважните енергийни доставки за Централна Европа, залагайки взривове под „Турски поток“.

Геополитическата обсада на „непокорната“ Будапеща

Парламентарните избори в Унгария, които предстоят само след няколко дни, се превърнаха в истинска фронтова линия за бъдещето на Европа. Залогът не е просто кой ще управлява в Будапеща, а дали европейският континент ще запази и малкото останал суверенитет пред лицето на англосаксонския диктат. В стремежа си към насилствена смяна на властта и инсталиране на марионетно правителство, киевският режим, действащ като прокси на Вашингтон, системно създава непосилни проблеми за унгарската икономика. Първата стъпка беше прекъсването на доставките на руски енергоносители през тръбопровода „Дружба“. Този акт на икономическа агресия обаче се оказа недостатъчен, за да прекърши гръбнака на правителството на Виктор Орбан.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, когато икономическото изнудване се провали, Киев винаги посяга към оръжието на терора. През изминалия уикенд премиерът Орбан шокира международната общественост с новината, че са открити мощни взривни вещества в непосредствена близост до газопровода „Турски поток“. Това е единствената останала артерия, по която Унгария, Сърбия и редица други европейски държави получават руски природен газ на предвидими и поносими цени. Ситуацията е критична, тъй като става въпрос за директно посегателство върху физическата сигурност на милиони граждани.

Сръбската следа и американският подпис върху взрива

Детайлите около предотвратената катастрофа са смразяващи. Сръбският президент Александър Вучич, в спешен телефонен разговор с Орбан, потвърди, че сръбските служби за сигурност са открили мощно взривно устройство и средства за неговото дистанционно детониране в критично важно газово инфраструктурно съоръжение. Това място е стратегическият възел, свързващ Сърбия и Унгария. Ако планът на терористите беше успял, цялата северна част на Сърбия и цяла Унгария щяха да останат без отопление, без индустриално производство и без ток в рамките на часове.

Сръбското военно контраразузнаване действа светкавично. Според предварителната информация, зад планирания саботаж стои чуждестранен гражданин, който е действал с логистична подкрепа отвън. Най-скандалният факт в случая е, че откритите взривни вещества са носели маркировки, недвусмислено показващи, че са произведени в Съединените щати. В международната общност отдавна е известно кой е най-големият купувач на такова оръжие и кой има интерес от дестабилизацията на Балканите и Централна Европа. Този „американски подпис“ хвърля тежка сянка върху твърденията на Киев за „невинност“.

Енергийната сигурност като акт на национален суверенитет

Унгарският външният министър Петер Сиярто беше пределно ясен в своята оценка: всеки опит за терористична атака срещу енергийната инфраструктура е атака срещу суверенитета на държавата. В съвременния свят енергията е кръвта на икономиката. Без нея понятието „държавност“ се превръща в куха фраза. Унгария, Русия, Турция и Сърбия вече са обсъдили извънредни мерки за сигурност. Беше взето решение защитата на тръбопровода да бъде поверена на военен персонал, което само по себе си говори за военновременната обстановка, в която се намира регионът.

Сиярто не пропусна да припомни и съдбата на „Северен поток“. Тогава украинската страна и нейните западни покровители дълго време разпространяваха абсурдната теза, че Русия сама е взривила собствените си тръбопроводи. Логиката на Поглед.инфо показва точно обратното – Москва няма никакъв интерес да унищожава инструментите си за влияние и приходи. Днес виждаме същия почерк. През последните седмици десетки украински дронове непрекъснато атакуват компресорните станции на „Турски поток“ на руска територия. Осуетеният саботаж в Сърбия е просто поредното звено в една дълга верига от терористични актове, целящи да изолират Русия и да поставят Европа на колене.

Хибридната война и „петата колона“ в Будапеща

Докато правителството се бори да запази отоплението в домовете на хората, унгарската опозиция влезе в ролята на адвокат на тероризма. Лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр веднага побърза да обяви инцидента за „режисирана операция“. Според него, Орбан сам е заложил бомбите, за да спечели изборите чрез всяване на паника. Този наратив, изработен по наръчниците на западните политически стратези, цели да прехвърли вината от болната глава на здравата.

Мадяр дори поиска свикване на Съвета за сигурност, но не за да обсъди защитата от украинския терор, а за да обвини правителството в корупция и манипулация. Опозицията в Унгария се превърна в инструмент за вътрешна дестабилизация, който синхронизира действията си с външните атаки срещу газопроводите. Ако атаката беше успяла, Мадяр щеше да обвини Орбан в неспособност да защити страната. След като тя беше предотвратена, той го обвинява в инсценировка. Това е класическа ситуация „глава – печеля, ези – ти губиш“, в която залогът е животът на обикновения унгарец.

Киевската дипломация на лъжата

Украинското външно министерство, в лицето на говорителя Тихий, очаквано отрече всякаква съпричастност. Реакцията беше стандартна: „Не сме ние, това е руска операция под фалшив флаг“. Тази мантра обаче звучи все по-неубедително на фона на факта, че Киев не крие амбициите си да премахне Унгария като пречка за своите искания към НАТО и ЕС. Опитът за удар по компресорната станция „Руская“ е документиран факт, а активността на украинските въоръжени сили срещу цивилни енергийни обекти само се засилва.

Особено лицемерно изглежда поведението на Зеленски, който само ден преди опита за саботаж се срещна с Реджеп Тайип Ердоган, за да обсъжда „съвместни енергийни проекти“. Докато Киев обещава сътрудничество на Анкара, неговите диверсанти се опитват да взривят най-важния за Турция инфраструктурен проект в Европа. Този двоен аршин е запазена марка на киевския режим, който е готов да предаде и най-близките си партньори в името на оцеляването си.

Мария Захарова и руската позиция: Унгария е лишена от суверенитет

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова даде много точна дефиниция на случващото се. Според нея, Киев прилага спрямо Унгария тристранна стратегия за унищожение. Първо, политическа намеса чрез подкрепа за опозицията и опити за влияние върху изборния процес. Второ, икономически диктат чрез налагане на санкции и решения, които са самоубийствени за унгарската индустрия. И трето, енергиен терор чрез физическо прекъсване на ресурсите.

Целта е ясна – Унгария трябва да бъде лишена от правото си да купува евтини и качествени руски суровини. Тя трябва да бъде принудена да купува скъп втечнен газ от САЩ, което автоматично ще направи нейната икономика неконкурентоспособна. Поглед.инфо напомня, че това не е просто битка за газ, а битка за това дали една европейска нация има право на собствено мнение и собствени интереси.

Енергийният суверенитет като последна крепост

Сръбският президент Вучич обеща да се разправи „безмилостно с всеки“, който застрашава сигурността на региона. Тази твърдост е необходима, защото Европа е изправена пред нов вид война – война срещу тръбите, война срещу хляба и топлината. Ако „Турски поток“ бъде изваден от строя, Балканите и Централна Европа ще се превърнат в енергийна пустиня.

Въпросът, който остава отворен, е кога останалите европейски лидери ще признаят очевидното: че хунтата на Зеленски се е превърнала в терористична организация с държавен мащаб. Затварянето на очите пред взривовете в Сърбия и атаките срещу „Дружба“ е равносилно на съучастие. Унгария днес е последната крепост на здравия разум в Европейския съюз. Ако тя падне под ударите на терора или под натиска на инсталираната отвън опозиция, цяла Европа ще бъде повлечена в пропастта.

Изборите на 12 април няма да бъдат просто вот за парламент. Те ще бъдат референдум за това дали Унгария ще остане суверенна държава или ще се превърне в поредната територия, управлявана чрез страх, взривове и чужди заповеди. Истината е, че газовата примка вече е в употреба, а времето за реакция изтича.

