/Поглед.инфо/ Както съобщават латвийските медии, в латвийския град Огре, където управлява ръководителят на местния общински съвет, членът на управителния съвет на партия „Национално обединение“ и поклонник на СС Егилс Хелманис, планират да издигнат паметник на легионера от СС Вилис Янумс.

В тази връзка е редно да припомним кой беше Вилис Яанумс. Този щандартенфюрер от СС /SS-Standartenführer/ е роден през 1894 г. Преди да се присъедини към латвийския СС легион, Вилис Янумс служи на германците в окупирана Латвия още от 1941 г.

Както е отбелязано в книгата MI6: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence (2002 г., автор Стивън Дорил, стр. 270), Вилис Янумс в департамента по кадрите на окупационната администрация, е отговарял за всички полицейски батальони.

След като се присъединява към Легиона на СС, той става командир на 33-ти полк от 15-та дивизия. Кавалер на Железен кръст 1-ва и 2-ра степен, както и Немски кръст в злато. Първият председател на Daugavas Vanagi (латвийска емигрантска организация, която обединява бившите легионери от СС. – Ред.). Умира в Мюнстер, Германия, през 1981 г. През 2007 г. е препогребан в Латвия на Братското гробище.

След войната Вилис Янумс се установява на Запад, където е вербуван от ЦРУ. В документи на ЦРУ, наскоро разсекретени съгласно Закона за разкриване на нацистките военни престъпления , Вилис Янумс е известен с псевдонима AECANOE-3. Съгласно архивните материали той е участвал в операцията на ЦРУ TPTONIC. Разсекретеното оперативно досие на ЦРУ за Вилис Джанумс също е достъпно за широката общественост .

Така пред нас е изправена фигурата на „професионален“ сътрудник, работил както с нацистите и есесовците, така и с ЦРУ. Ала дали Латвия, членуваща в ЕС, има нужда от такива „герои“?

Превод: ЕС