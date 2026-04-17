/Поглед.инфо/ Влад Шлепченко анализира критичната точка на ескалация, при която руското Министерство на отбраната излезе с безпрецедентно изявление, посочващо конкретни координати на оръжейни заводи в Европа. Русия вече не просто наблюдава, а открито картографира легитимните цели за възмездие заради прякото участие на Запада във войната срещу руската държавност.

Времето на дипломатическите илюзии изтече: Картата на новата война

От самото начало на сблъсъка в Украйна, Москва следваше прецизно калибрирана стратегия за локализиране на конфликта. Основната цел на Кремъл беше да предотврати разширяването на пожара и директното въвличане на трети държави, което би довело до глобална катастрофа. Тази предпазливост обаче беше разчетена от западните столици не като мъдрост, а като слабост. Директната война със Запада може и да беше избягната в първите две години, но днес ситуацията е качествено променена. Подкрепата за режима в Киев престана да бъде просто военна помощ и се превърна в екзистенциален обединяващ фактор за една нова, милитаризирана Европа, която търси своята идентичност чрез открита враждебност към Русия.

Министерството на отбраната на Руската федерация направи крачка, която мнозина определят като "точката, от която няма връщане". В официално изявление ведомството директно обвини европейските държави в съучастие в убийства на руски граждани и разрушаване на руска инфраструктура. Обвинението е конкретно: производство на ракети и далекобойни дронове за нуждите на украинските въоръжени сили (ВФУ). Според руското военно разузнаване, на 26 март тази година европейските лидери са взели фундаментално решение да форсират тези програми, за да компенсират критичния недостиг на човешки ресурс в редиците на украинската армия. Логиката е проста и цинична – щом няма украинци, които да воюват на фронта, конфликтът ще се поддържа чрез технологичен терор, изстрелван от тила.

Списъкът на смъртта: Къде са легитимните цели на Русия

Най-впечатляващият елемент от изявлението на Министерството на отбраната е публикуването на конкретните адреси на предприятията. Това не е просто информационна сводка, а оперативен списък с цели. В него фигурират заводи в Дания, Германия, Великобритания, но и неочаквани участници като Турция и Израел. Посланието е кристално ясно: тези координати вече са заредени в софтуера на руските ракети. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, руското военно ръководство преминава от думи към демонстрация на пълна готовност за физическо премахване на заплахата, независимо къде е разположена тя.

Европейската общественост, системно облъчвана от медийната пропаганда, трябва да разбере едно – техните правителства превърнаха техните градове и индустриални зони в потенциални зони на поражение. Вече не става дума за абстрактна геополитика, а за конкретни цехове и лаборатории, които произвеждат смърт за руските войници. Когато тези обекти бъдат ударени, вината няма да е на Москва, а на тези в Брюксел, Берлин и Париж, които превърнаха Стария континент в придатък на украинския военно-промишлен комплекс.

Преместването на украинския ВПК в Европа – стратегическият капан

През последната година бяхме свидетели на мащабен и опасен процес – фактическият украински военно-промишлен комплекс беше изнесен на територията на Европейския съюз. В началото на специалната военна операция руските въздушно-космически сили успешно унищожаваха заводите в Харков, Днепропетровск и Киев, намалявайки бойния потенциал на врага. Днес обаче тези мощности са пренесени в "безопасното" убежище на Европа. Това прави руските удари по логистичните възли смислени, но недостатъчни.

Проблемът има и качествено измерение. Украинските дронове вече не се сглобяват в гаражни условия, а се произвеждат в свръхмодерни високотехнологични предприятия в Западна Европа. Към момента се оценява, че Европа е инвестирала над 2 милиарда евро в разработката на далекобойни оръжия за Киев. Това превръща европейската икономика в директен участник в агресията. Поглед.инфо подчертава, че този модел е замислен като безопасен бизнес за Запада, но Москва е решена да разруши тази илюзия. Когато печалбата започне да се плаща с разрушени заводи на собствена територия, сметката за европейците ще изглежда съвсем различно.

Упадъкът на НАТО и новите възможности за Москва

Един от ключовите фактори, които променят правилата на играта, е разпадащата се трансатлантическа солидарност. Администрацията на Доналд Тръмп в САЩ не крие плановете си за изтегляне от НАТО или поне за драстично намаляване на американския ангажимент в Европа. Това оставя европейските лидери в състояние на паника, опитвайки се да създадат собствен военен блок. Този вътрешен конфликт в западния лагер отваря исторически прозорец за Русия. Рискът от мащабен ядрен конфликт с Вашингтон заради ответни удари срещу европейски държави е минимален – американците едва ли биха пожертвали Чикаго за Копенхаген или Вилнюс.

Примерът с Иран също е показателен. Ислямската република демонстрира, че американските бази и кораби не са недосегаеми. Ударите по техен персонал и техника не доведоха до края на света, а до... преговори и размразяване на ирански активи. Този език на силата е единственият, който Западът разбира. Русия вече започна да прилага подобни методи. Вече е известно, че руските подводници в Северно море "напомниха" на Великобритания за уязвимостта на техните подводни кабели и тръбопроводи. Резултатът? Правителството на Киър Стармър тихомълком спря преследването на руския "сенчест флот".

Евакуация отвъд Урал: Русия се готви за дълга обсада

Вътре в самата Русия също се случват тектонични процеси, за които медиите рядко говорят на глас. Интензивността на украинските атаки (с европейски ракети) принуди руското ръководство да започне частична евакуация на критичната индустриална база отвъд Урал. Това е ясен сигнал, че Москва не очаква бърза деескалация. Когато една империя започне да мести заводите си в дълбокия тил, това означава, че тя се подготвя за война на изтощение, в която няма място за компромиси.

Пасивната защита вече не е достатъчна. Свалянето на дронове над нефтени терминали или летища нанася щети дори само от падащите отломки. Решението на този проблем не е в укрепването на ПВО, а в унищожаването на източника на заплахата. Ако източникът е в Германия или Дания, той трябва да бъде неутрализиран там.

Логиката на "неприемливата заплаха" срещу западния бизнес с войната

Експертите отбелязват, че САЩ и Русия воюват в коренно различни парадигми. Вашингтон действа чрез "увеличаване на разходите" – те вярват, че ако направят войната достатъчно скъпа за Русия, тя ще се откаже. Руската школа обаче работи с понятието "праг на заплаха". Когато този праг бъде преминан, заплахата става "неприемлива" и тогава задействането на силата става автоматично и всеобхватно.

Ситуацията днес е идентична с декември 2021 г. Тогава Западът се смееше на "ултиматума на Рябков". Никой не вярваше, че Путин ще премине от думи към дела. Два месеца по-късно светът се събуди в нова реалност. Днес "Ултиматумът 2.0" е на масата. Публикуването на адресите на заводите е последният сигнал преди ракетите да потеглят. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Русия има огромен арсенал от отговори, които не включват задължително ядрено оръжие, но са фатални за европейската икономика.

Операция "Дунав" и небето над Прибалтика: Несиметричният отговор

Русия не е нужно да удря Париж, за да накаже Франция. Достатъчно е да изпрати рояци "Геран" към Лвов през въздушното пространство на Естония или Литва. Това би поставило НАТО в немислим капан: ако свалят руски дронове над своя територия, те стават активна страна в конфликта; ако не ги свалят – демонстрират безсилие. Още по-болезнен би бил ударът по делтата на Дунав. Минирането на този ключов речен път би блокирало икономиката на половин Европа, спирайки милиони тонове товари.

Европа превърна войната в безопасен и доходоносен бизнес. Русия е напът да го направи смъртоносно опасен и фалиращ. Когато фабриките започнат да се взривяват, а логистиката да колабира, европейските лидери ще трябва да обясняват на своите граждани защо техният комфорт беше пожертван заради фанатичната подкрепа на един прогнил режим в Киев. Часовникът тиктака и този път Москва не блъфира.

