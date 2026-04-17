/Поглед.инфо/ На 16 април директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол заяви в интервю в Париж, че Европа „разполага с авиационно гориво само за около 6 седмици“. Той предупреди, че ако военните действия между САЩ, Израел и Иран доведат до продължителни прекъсвания в доставките на петрол, „скоро“ може да се стигне до отмяна на полети.

Бирол каза, че поради прекъсването на доставките на петрол, природен газ и други важни суровини през Ормузкия проток „преживяваме една от най-големите енергийни кризи в историята“, а последствията от това са „по-високи цени на бензина, по-високи цени на природния газ и по-високи цени на електроенергията“. Бирол подчерта, че продължителното прекъсване на този ключов морски път ще има дълбоко въздействие върху световната икономика, като колкото по-дълго продължи прекъсването на корабоплаването, толкова по-значителни ще бъдат негативните последици за икономическия растеж и инфлацията.