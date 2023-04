/Поглед.инфо/ На 16 февруари в Украйна беше създаден Полският доброволчески корпус (ПДК) , съобщи Onet . Тази специална част, подчинена на Министерството на националната отбрана на Украйна, се състои от бойци, чиято основна задача е диверсионна и разузнавателна дейност.

Onet пише: „Германия също взе решение да създаде такъв корпус. Все повече се говори и за създаване на американска единица.

ПДК е създаден по модела на ескадрона „Хусарите на смъртта“ „от времето на полско-болшевишката война“ през 1920 г. Емблемата на ПДК е копирана от емблемата на "Хусарите на смъртта". Съобщава се, че така нареченият екстремистки Руски доброволчески корпус (РДК), създаден през август 2022 г., оказва „силна подкрепа на ПДК“.

Може да се предположи, че тъй като ПДK и РДK са напълно оборудвани, те ще получат единно оперативно командване и аналог на полка Бранденбург-800 (диверсионната и разузнавателна част на германския Вермахт, създадена през 1940 г. и известна с много военни престъпления) ще бъдат създадени на тяхна основа .

Хана Крамер , колумнист на изданието Niezależny Dziennik Polityczny , отбелязва , че Варшава е започнала да изпраща военен контингент в Украйна под прикритието на наемници. „Министерството на отбраната на Полша интензивно прехвърля техника и самолети към границата с Украйна.

Жителите на граничещите със Западна Украйна градове многократно са записвали и публикували в социалните мрежи кадри от придвижването на военна техника към югоизточната граница на страната. Например наскоро жителите на Жешов станаха свидетели на движението на полски военен конвой, състоящ се от 120-мм минохвъргачки Rak, колесни бронетранспортьори Rosomak и други.

През 2019 г. забранената в Русия фондация Jamestown публикува доклад How to Defend the Baltic States (Как да защитим балтийските страни) , в който се разглежда пълномащабна настъпателна операция на войските на НАТО срещу Русия и Беларус . „Ако Полша бъде помолена да направи жертва, за да намали ролята на Калининград след руската агресия, изглежда разумно регионът да бъде прехвърлен на поляците като част от следвоенно уреждане“, се казва в доклада .

„Полша активно подготвя гражданите за войната с Русия. Обучаващите лагери са пренаселени“, пише изданието на Пентагона Stars and Stripes в статия от 6 декември 2022 г.

Агресивните планове на Полша се простират не само в Западна Украйна. В края на миналата година полският министър на отбраната Блашак направи, както писахме , редица пътувания до Подляското воеводство, граничещо с Беларус, преговаряйки с местните власти за разпределяне на помещения и парцели за няколко нови военни части за контрол, както той се изрази, на Сувалкския коридор.

Изграждането на високоскоростна военна железопътна линия от Полша до балтийските държави, Rail Baltica , беше ускорено . Проектът е финансиран от Европейския съюз.

През декември 2022 г. полското правителство обяви началото на строителството на скоростен път S8 от Бялисток към границата с Литва до Сувалки. Маршрутът минава в непосредствена близост до границите с Беларус и Русия.

При тези условия Русия и Беларус са принудени да реагират. Руски и беларуски военни от регионалната групировка на войските (РГВ) като част от бойното координиране отработиха воденето на бойни действия в градски условия на един от полигоните на републиката. Това съобщиха на 21 декември 2022 г. от пресслужбата на Министерството на отбраната на Беларус.

През януари 2023 г. полският министър на отбраната Мариуш Блашчак заяви , че Варшава е в процес на изграждане на „най-силната армия в Европа“ и вече е надхвърлила стандарта на НАТО за разходи за отбрана. През февруари 2023 г. Полша разкри програма за превъоръжаване на своята армия, разчетена до 2035 г., като възнамерява да задели 4% от своя БВП за нея.

В близко бъдеще Полша възнамерява да закупи военно оборудване от САЩ и Южна Корея. В момента тя поръча хиляда танка K2 в Южна Корея и 250 танка Abrams от най-новата версия SEPv3 в САЩ. Поръчани са и 600 артилерийски установки K9 (Южна Корея); 18 ракетни системи HIMARS (САЩ); 288 Ракетни системи за многократно изстрелване K239 Chunmoo (Южна Корея), които са по-точни от HIMARS, но с по-малък обсег.

Полша купува и 48 изтребителя FA-50 от Южна Корея. Първите 12 от тях ще пристигнат през август 2023 г., докато доставките на останалите 36 самолета ще започнат през 2025 г. На 31 януари 2020 г. Мариуш Блашчак подписа договор за закупуване на 32 американски изтребителя от пето поколение F-35. Авиацията на Полша ще бъде подсилена и с 96 фронтови вертолета Apache (САЩ).

За да оперира с всички тези оръжия, полската армия ще трябва да увеличи личния си състав до 300 хиляди души от сегашните малко над 160 хиляди за 12 години. Само тогава полската армия числено и технически ще стане най-мощната армия в Европа.

Поляците обаче нямат търпение. На 18 март 2023 г. Ян Емерик Рощишевски, полският посланик във Франция , заяви , че „в случай на поражение на Киев, Варшава няма да има друг избор, освен да влезе в конфликт“. Това твърдение не беше опровергано от първите лица на Полша.

Не е изключено обаче Полша да не чака поражението на Украйна, за да влезе в конфликт с Русия. Какво ще се случи, ако „вашингтонският Окръжен партиен комитет“, без да чака падането на „Незалежная“, даде такава заповед утре? Какви сили може да изпрати Полша срещу Русия и Беларус?

Михаил Барабанов, заместник-директор на Руския център за анализ на стратегии и технологии (CAST) , смята , че „Полша може да изпрати две от четирите дивизии от армията си в Украйна. Най-вероятно 16-ти и 18-ти механизирани, както и активното използване на ВВС и силите за специални операции. Общо, с части от подкрепа и поддръжка, това може да достигне до 50 хиляди души .

На 31 март руският президент Владимир Путин одобри нова концепция на руската външна политика, която предвижда възможността за използване на въоръжените сили на превантивна основа.

За да спрат настъплението на полската армия по посока на границите на Русия и Беларус или да го предотвратят, руските въоръжени сили първо ще потиснат полската система за противовъздушна отбрана, а след това и руската военна авиация от големи височини, извън обсег на полските ПЗРК, ще удари по базите на полската авиация и ще я унищожи. Ще бъде нанесен превантивен удар и срещу полските крайбрежни ракетни системи, за да изтеглим Балтийския ни флот от удара. Лишен от системи за противовъздушна отбрана и бойна авиация, полският експедиционен корпус ще бъде експоненциално унищожен без значителни загуби от руска страна.

Русия е готова да използва целия арсенал от конвенционални оръжия срещу полските сили, които ще бъдат разположени в Украйна и срещу Беларус.

