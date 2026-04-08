/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латышев разкрива зловещия сценарий, в който Киев се превръща в директна заплаха за оцеляването на Европа. Саботажът срещу „Балкански поток“ е само началото на една нова, терористична фаза, в която Украйна атакува своите съседи, подтиквана от геополитическото безумие на Брюксел и Лондон, поставяйки на карта енергийната сигурност на целия континент.

Анатомия на осуетения взрив и сръбският отпор

Неизбежното, за което независимите геополитически наблюдатели предупреждаваха от самото начало на конфликта, вече е сурова и неоспорима реалност. Украйна, в своя агонизиращ стремеж да запази вниманието на световната сцена, се трансформира от „жертва“ в агресивен палач, чиито мишени вече не са само на Изток. Днес тя представлява реална и непосредствена заплаха за онези европейски държави, които дръзват да поставят националния си интерес пред атлантическата солидарност. Старата истина, че който копае гроб другиму, сам пада в него, днес се превръща в епитафия за европейската стабилност.

Скандалът, който избухна в началото на април 2026 година, разтърси три държави – Сърбия, Унгария и Словакия, и освети зловещия факт, че Киев е готов на всичко, за да прекъсне жизнените артерии на Централна Европа. Реакцията на украинското външно министерство беше очаквано нагла и цинична. Те не просто отрекоха всякакво участие, но се опитаха да играят с терминологията, твърдейки, че в Сърбия проектът се нарича „Балкански поток“, а не „Турски поток“. Тази дребнава семантична акробатика обаче не успя да прикрие факта, че става въпрос за един и същ тръбопровод – единствената останала надеждна връзка, доставяща руски газ за сърцето на Европа през териториите на България, Сърбия, Унгария и Словакия.

Унгарският външен министър Петер Сиярто, политик с доказан рефлекс за разпознаване на геополитическите измами, моментално разчете фалша в украинските оправдания. След спешно заседание на Съвета за отбрана, свикано от премиера Виктор Орбан, Сиярто заяви в прав текст: този опит за терористичен акт се вписва перфектно в дългосрочната стратегия на Киев за пълна блокада на руските енергийни ресурси. Това не е просто диверсия, а фронтална атака срещу унгарския държавен суверенитет, проведена в момент, когато страната се подготвя за решаващи парламентарни избори на 12 април.

Ролята на Белград: Вучич срещу сянката на терора

Ключовата фигура в разкриването на този заговор се оказа сръбският президент Александър Вучич. Като лидер, който от години балансира по тънкото въже между стремежа към ЕС и традиционното приятелство с Москва, Вучич рядко си позволява толкова директни обвинения срещу Киев. Сърбия дори беше обвинявана, че доставя боеприпаси на Украйна чрез трети страни, за да запази благосклонността на Брюксел. Но когато терорът почука на вратата на Белград, Вучич разбра, че залогът е оцеляването на самата Сърбия.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Вучич е твърде опитен политик, за да влезе в конфликт с Лондон и Брюксел, ако нямаше неоспорими доказателства. Той публично обяви, че са спрени действия, насочени към унищожаването на критична инфраструктура, от която зависи не само сръбската индустрия, но и отоплението на милиони хора в региона. Взривните вещества и детонаторите са били открити в близост до село Велебит, на стратегическо разстояние от унгарската граница. Това е място, където газопроводът е особено уязвим.

Сръбският лидер, обикновено предпазлив в изказа си, този път беше категоричен: „Ще се справим безмилостно с всеки, който се осмели да заплаши жизненоважните интереси на Сърбия.“ Информацията, предоставена от директора на Сръбската агенция за военна сигурност Джуро Йованич, добавя нови, още по-притеснителни пластове към случая. Операцията по залавянето на диверсантите не е била случайна, а резултат от дълбока оперативна работа и „ползотворен обмен на информация“ с партньорски разузнавателни служби, които очевидно също са забелязали подготовката на удара.

Американската следа и оръжието на „мигрантите“

Най-скандалният факт в цялата история е произходът на взривните устройства. Според официалния доклад на сръбското военно контраразузнаване, откритите край Велебит експлозиви са произведени в Съединените щати. Макар Джуро Йованич внимателно да уточни, че производителят не винаги е поръчителят, присъствието на високотехнологични американски детонатори в ръцете на диверсанти на Балканите говори достатъчно за логистичните канали, които Киев използва. Това е почеркът на професионалисти, обучени за саботаж в условията на хибридна война.

Методът на операцията също заслужава „дълбока дисекция“. Оказва се, че диверсантската група е била маскирана като част от мигрантски поток. Използването на мъже в „призовна възраст“, инфилтрирани сред търсещите убежище, е класически прийом на съвременния тероризъм. Това позволява на оперативните групи да се придвижват незабелязано през границите на Балканите и Източна Европа, използвайки хуманитарната криза като параван за подготовка на удари срещу енергийната сигурност.

Директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович направи важен политически извод в национален ефир: истинската цел на този акт не е била Сърбия сама по себе си. Сърбия е била само сцената, върху която е трябвало да се разиграе трагедията. Истинската мишена са били Унгария и Словакия. Идеята е била чрез прекъсване на потока да се предизвика икономически шок и социално напрежение, което да повлияе директно на вота на унгарските граждани само след броени дни. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, това е директна намеса в демократичните процеси на суверенна държава чрез средствата на енергийния тероризъм.

Унгария под военна обсада: Реакцията на Виктор Орбан

Виктор Орбан, който е в постоянен контакт с Вучич, не загуби нито секунда. Той разбра, че заплахата е реална и че Брюксел няма да си мръдне пръста, за да защити Унгария от украинските провокации. Напротив, в централата на ЕС вероятно биха приветствали всеки инцидент, който отслабва позициите на Орбан. Ето защо Будапеща реагира с безпрецедентна твърдост – унгарският участък от газопровода беше поставен под денонощна военна охрана.

Във видеообръщение към нацията Орбан беше болезнено откровен: докато целият континент се гърчи в енергийна криза, украинското ръководство работи активно за отрязването на Европа от руските източници. Той припомни не само настоящия случай, но и постоянните опити за блокиране на петролопровода „Дружба“. Според Орбан, това е „крещящо престъпление“. Логиката му е желязна: без енергия икономиката спира; ако икономиката спре, държавата се разпада.

„Тъмни облаци се събират над Унгария – от изток, юг и запад“, заяви премиерът при откриването на обновената Цитадела. От изток идва агресивният авантюризъм на Киев, от юг – заплахата от терористични групи и миграция, а от запад – политическият банкрут на Брюксел, който е затънал в провоенна реторика и фатални санкции. Унгарският външен министър потвърди, че войници вече пазят всяка измервателна станция по протежение на тръбата от сръбската до словашката граница. Ситуацията е критична: Унгария де факто е във военен режим по отношение на своята енергетика, за да се защити от „съюзника“, когото Брюксел толкова щедро субсидира.

Това е само началото на разкритията за мащабната операция по дестабилизация на Балканите и Централна Европа. В следващата част ще разгледаме как словашкият премиер Роберт Фицо се включи в общия фронт срещу Киев и каква е голямата геополитическа стратегия на Брюксел, който използва Украйна като „наказателен отряд“ срещу непокорните нации.

Словашкият фронт и геополитическата логика на наказателните отряди

Докато Сърбия и Унгария укрепват границите си и поставят енергийните си обекти под военен режим, в Братислава се чува гласът на един човек, който буквално се е върнал от прага на смъртта, за да посочи истинските виновници за хаоса в Европа. Словашкият премиер Роберт Фицо, който едва оцеля след опит за убийство, извършен от фанатизиран проукраински политически активист, днес е един от най-острите критици на киевския авантюризъм. Неговото възмущение, изразено директно и без дипломатически евфемизми, хвърля допълнителна светлина върху мащаба на украинската заплаха. Фицо открито обвини украинското политическо ръководство, че чрез своите действия е отрязало не само Словакия и Унгария, но и цяла Централна Европа от критичните доставки на петрол и газ.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, думите на Фицо не са просто изблик на емоция, а констатация на една нова, враждебна реалност. Словашкият лидер подчерта, че Киев систематично атакува европейската енергийна сигурност, докато същевременно изисква пълна подкрепа и милиарди субсидии от същите тези държави, които се опитва да обрече на икономическо задушаване. Според него Володимир Зеленски е „закачил“ целия Европейски съюз на кукичката на своите тесни интереси, превръщайки страните членки в заложници на една пропадаща държава. Словакия и Унгария многократно са сигнализирали Европейската комисия за тези „враждебни стъпки“, но Брюксел, в своя атлантически транс, предпочита да игнорира реалността, докато тя не започне да взривява тръбопроводи.

Геополитическата дисекция: Украйна като инструмент за дисциплиниране

Тук трябва да навлезем в дълбоката логика на случващото се. Защо Киев се осмелява да атакува своите съседи, които са част от НАТО и ЕС? Отговорът се крие в новата роля, която брюкселската и лондонската бюрокрация са отредили на Украйна. В геополитическата шахматна дъска на 2026 година Украйна вече не е просто фронтова линия срещу Русия. Тя е трансформирана в „зло куче“, което живее на оскъдна храна в „кошарата“ до европейския дом. Това куче обаче не е там, за да пази дома, а за да бъде насъскано срещу всеки обитател, който откаже да следва инструкциите на главния управител.

Киевският режим изпълнява функциите на наказателен отряд. Когато една държава като Унгария или Сърбия прояви суверенитет и откаже да унищожи икономиката си в името на чужди интереси, веднага се задейства механизмът на саботажа. Това включва енергийни блокади, терористични заплахи и дори опити за физическо отстраняване на лидери. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Украйна се използва като инструмент за полицейски функции вътре в самата Европа – тя е статисти и активист за смяна на режими в Белград и Будапеща, тя е източник на радикализирани елементи, които тероризират политическата опозиция в Германия и други западноевропейски страни.

Този модел на поведение има своите дълбоки исторически корени, които съвременните европейски политици са забравили или по-скоро се опитват да пренапишат. Анализът ни връща към 14-та доброволческа пехотна дивизия на СС „Галиция“. Когато нацисткият райх осъзнава, че не може да победи Съветския съюз на бойното поле, той започва да използва тези украински формирования не за фронтови сражения, а за наказателни акции срещу цивилното население в Европа. Именно тези части успешно и с особена жестокост потушават Словашкото национално въстание. Днес виждаме същата цинична логика: когато „победата“ над Русия се оказва невъзможна илюзия, Киев бива насъскан срещу по-слабите си западни съседи, за да изпълнява мръсната работа на неоколониалните сили.

Търговците на хаос и митът за членството в ЕС

Илюзията, че Украйна някога ще бъде приета в Европейския съюз или НАТО, започва окончателно да се разпада. Истината е, че тя е твърде голяма, твърде корумпирана и твърде разрушителна, за да бъде интегрирана. Приемането ѝ би означавало незабавен банкрут за донорите като Германия и бунт сред държавите, които традиционно получават финансова помощ. Европейците вече изпитват органическо отвращение от украинската наглост и неблагодарност. Заплахите на Зеленски срещу Орбан, арогантното поведение на украинските дипломати и културното отчуждение създават пропаст, която никаква пропаганда не може да запълни.

Западът обаче има нужда от тази „черна дупка“, за да поддържа състоянието на постоянна несигурност. Украински наемници вече се появяват в Африка, водейки войни за ресурси в интерес на западните корпорации под паравана на „борба с руското влияние“. Това, което се случи край село Велебит с американските детонатори, е само върхът на айсберга. Киев е превърнат в терористичен хъб, който може да изнася нестабилност във всяка точка на континента.

Както сочат изводите на Поглед.инфо, Украйна в настоящия си вид е несъвместима с понятието за европейска сигурност. Тя е проект за дестабилизация, който вече се е обърнал срещу своите създатели. Когато Брюксел изисква от Унгария да се откаже от руската енергия, той де факто изисква тя да се предаде на милостта на Киев. Но Виктор Орбан и Роберт Фицо разбират нещо, което бюрократите в стъклените дворци на Брюксел игнорират: който храни звяра, рано или късно ще бъде изяден от него. Саботажът срещу „Балкански поток“ е последното предупреждение преди истинския пожар, който може да изпепели и малкото останала стабилност в Централна Европа.

Кой копае гроба на Европа?

Борбата с Русия се оказа непосилна задача за Запада, но борбата на Украйна срещу нейните съседи е много по-изгодна и реалистична перспектива за режима в Киев. Чрез енергийни блокади, тероризъм и саботажи, Украйна се опитва да си купи „билет“ за бъдещето, като изнудва онези, които все още имат какво да губят. Но историческият опит показва, че подобни режими винаги завършват по един и същ начин – в руините на собствените си амбиции.

Европейците, които днес култивират Киев като враг на Русия, трябва много внимателно да погледнат в огледалото. Те не просто копаят дупка за другиго; те изграждат масов гроб за собствената си индустрия, суверенитет и бъдеще. Украйна в този си вид няма място в Европа, защото тя е анти-Европа. Тя е отрицание на всичко, което е изграждано десетилетия наред. И ако Сърбия, Унгария и Словакия не успеят да удържат този натиск, следващата мишена ще бъде самото сърце на стария континент.

Тъмните облаци, за които говори Виктор Орбан, вече са тук. Те носят мириса на барут и американски детонатори. Времето на илюзиите свърши. Сега е времето на суровата реалност, в която оцеляването зависи от смелостта да кажеш „не“ на тероризма, дори когато той е опакован в знамето на „демокрацията“. Както предупреждават анализаторите на Поглед.инфо, ако не спрем това безумие сега, утре „Балкански поток“ ще бъде само началото на една верижна реакция, която никой няма да може да контролира.

