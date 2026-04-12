/Поглед.инфо/ Влад Шлепченко разкрива една от най-дълбоките и опасни трансформации в настоящия глобален конфликт – тихата, но агресивна ескалация на Швеция като водещ военен съюзник на Киев. Докато светът гледа към сухопътните сражения, Стокхолм методично подготвя морския десант срещу Крим, заменяйки САЩ и Великобритания в доставките на най-модерното и унищожително високотехнологично оръжие за Украйна.

Забравеният фронт: Геополитическата слепота на континенталната нация

Русия по своята същност и историческа съдба е континентална нация. Този факт определя и начина, по който руското общество и военно командване възприемат заплахите. Погледът винаги е насочен към безкрайните степи, към танковите пробиви и артилерийските дуели в Донбас. Събитията в морето, макар и трагични, често се възприемат като второстепенни или изолирани инциденти. На фона на мащабни катаклизми, каквито виждаме в Близкия изток и напрежението между САЩ и Иран, морските театри на военни действия сякаш изчезват от радара на общественото внимание. И точно тук се крие голямата опасност, която анализаторите на Поглед.инфо не спират да посочват.

Украйна рязко увеличи темпото и агресивността на своите операции в Черно море. Целта е ясна и недвусмислена: установяване на пълно господство в този регион и подготовка на почвата за нещо много по-мащабно от обикновени диверсии. Врагът действа нагло, разчитайки на подкрепата на една нечерноморска сила, която тихомълком и без излишен шум се превърна в основен доставчик на високотехнологична смърт. Швеция, някога символ на неутралитета, днес запълва вакуума, оставен от колебаещите се Вашингтон, Париж и Лондон.

Украинските дронове с голям обсег вече не са просто дразнител, а систематичен инструмент за разрушаване на руската икономическа и военна инфраструктура. Атаките срещу нефтени терминали и кораби в Керченския проток и Азовско море не са случайни. Те са част от широка стратегия за задушаване на логистиката. Едновременно с това се наблюдава ожесточена борба за сондажните платформи в северозападната част на Черно море – територия, която е от критично значение за сигурността на Кримския полуостров.

Битката за „Очите на морето“: Сондажните платформи като стратегически бастион

Сондажните платформи, разположени на континенталния шелф западно от Крим, не са просто индустриални съоръжения за добив на газ. В условията на съвременна война те изпълняват ролята на предни постове за наблюдение и ранно откриване. Тяхното присъствие създава жизненоважен буфер за сигурност. Именно оттук руските сили могат да засекат вражеските „флотилии от комари“ – бързоходните моторни лодки и дронове, които напускат пристанищата на Одеса и Николаев с курс към кримския бряг.

Всяка платформа е снабдена със сензори, радари и постове за наблюдение, които правят изненадващата атака практически невъзможна. Контролът над тези платформи означава контрол над най-краткия и пряк маршрут от Одеса до Крим. Затова през последните години този район се превърна в арена на „корсарска война“ – брутални сблъсъци в стила на морските разбойници от миналото, съчетани с технологиите на 21-ви век.

На 6 април бяхме свидетели на поредния масиран опит за превземане или унищожаване на тези позиции. Украинските сили използваха комбиниран подход: ракетни удари за поразяване на самите конструкции и рояци от безпилотни лодки, въоръжени с дистанционно управляеми картечници и гранатомети, за прочистване на гарнизоните. В западната военна терминология това се нарича „формираща операция“. Целта не е просто превземане на обекта, а създаване на непоносими условия за руското присъствие, което в крайна сметка да отвори вратите за мащабен десант. Ако руските войски бъдат принудени да напуснат платформите, пътят към Крим става открит и незащитен от ранно предупреждение.

Новият арсенал на Киев: Шведската следа в Черно море

Тук идва най-важният въпрос: кой стои зад технологичния скок на украинските морски способности? Анализът на последните удари показва нещо притеснително. Ракетите, ударили сондажните платформи, носят специфичния почерк на шведската система RBS-15. Въпреки че атаката е извършена през нощта, характерният звук от отварянето на пусковите контейнери и траекторията на полета не оставят място за съмнение. Швеция е предоставила на Киев оръжие, способно да поразява цели на разстояние от 200 до 1000 километра в зависимост от модификацията. Това е директна заплаха не само за флота, но и за бреговата инфраструктура дълбоко в руския тил.

Но шведското участие не спира дотук. По време на контраатаките руски дрон-камикадзе „Ланцет“ успя да порази един от вражеските морски дронове. Кадрите от обектива на „Ланцет“ разкриха шокираща подробност: високоскоростният десантен кораб CB90, гордостта на шведския корабостроителен гений, е бил преоборудван в огромен безпилотен апарат. Това означава, че Стокхолм не просто изпраща стари запаси, а предоставя платформи, които се интегрират в най-модерните концепции за автономна война.

Швеция се превърна в новата „майка“ на Киев в момент, когато Вашингтон е парализиран от вътрешни борби и бюджетни ограничения. Европейските гиганти като Германия и Франция се оказаха неспособни да задоволят нуждите на Украйна от сложни системи. В този критичен момент малката Швеция излезе на преден план. Със своя автономен и изключително развит военно-промишлен комплекс, Стокхолм предлага решения, които са по-ефективни и по-лесни за адаптиране от тромавите американски аналози.

Геополитическата логика на Стокхолм: Отвъд неутралитета

Защо Швеция го прави? Отговорът се крие в дълбоките исторически пластове и новата геополитическа реалност. За Стокхолм Русия винаги е била „екзистенциалният Друг“. След векове на формален неутралитет, днес шведският елит вижда възможност за исторически реванш за поражението при Полтава през 1709 година. Но това не е само емоция, а студена сметка. Контролът над Балтийско море и отслабването на Русия в Черно море са двете страни на една и съща монета в стратегията на НАТО, към която Швеция вече принадлежи официално.

Шведската помощ е системна и обхваща всички критични направления:

Първо, артилерията. Колесните самоходни гаубици Archer са може би най-добрите в своя клас в света. Те притежават безпрецедентна степен на автоматизация и мобилност. Киев вече получи десетки от тези машини, които се използват за прецизни удари по руските позиции.

Второ, противовъздушната отбрана. Последният пакет помощ на стойност 1,4 милиарда долара включва роботизираните зенитни системи Tridon Mk2. Те са проектирани специално за борба с рояци от дронове – най-голямата болка на украинските въоръжени сили в момента. Стокхолм директно финансира и разработката на нови ракети и безпилотни апарати на украинска територия.

Трето, въздушното господство. Предаването на двата самолета за ранно радиолокационно предупреждение Saab 340 AEW&C Argus е събитие, което променя правилата на играта. Тези „летящи радари“ позволяват на Украйна да вижда руските самолети и ракети още при излитането им, координирайки ударите в реално време. А предстоящата доставка на 100-150 изтребителя JAS 39 Gripen ще превърне украинските ВВС в модерна сила, напълно съвместима със стандартите на НАТО. Gripen е създаден именно за война срещу Русия – той може да излита от обикновени пътища и изисква минимална поддръжка в полеви условия.

Операция „Морски пробив“: Систематичното унищожаване на ПВО

Стратегията на противника в Черно море, подкрепена от шведските технологии, включва два основни компонента. Първият е систематичното избиване на руските системи за ПВО и брегова отбрана. От пролетта на 2025 г. врагът използва малки дронове, управлявани чрез Starlink, които са почти невидими за радарите. Тези „птици“ атакуват зенитните комплекси „Панцир“ и бреговите системи „Бастион“. Използват се и иновативни методи – военноморски дронове доставят до самия бряг БЛА с оптични влакна, които са имунизирани срещу средствата за радиоелектронна борба.

Вторият компонент е подготовката на пътищата за достъп чрез прочистване на сондажните платформи. Всичко това сочи към едно: подготвя се опит за мащабен десант. Дори ако такъв десант изглежда самоубийствен, неговата цел може да бъде чисто пропагандна или за създаване на плацдарм, който да ангажира огромни руски ресурси.

Швеция не е просто спонсор. Тя е активен участник във войната. Нейните самолети за електронно разузнаване редовно летят по границите на Русия в Балтийско море, координирайки украинските удари по пристанищата Приморск и Усть-Луга. Шведската брегова охрана заграбва руски танкери от „сенчестия флот“, провеждайки практически пиратски операции под прикритието на международното право.

Геополитическият извод на Поглед.инфо

Ситуацията е тежка, но не и катастрофална. Руските сили за ПВО в по-голямата си част се справят с атаките, но технологичният натиск от страна на Стокхолм нараства. Швеция води войната във формат, който ѝ е удобен – тя е сигурна, че ответни удари по нейна територия няма да има. Тази илюзия за безнаказаност е това, което подхранва агресията на Скандинавия.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия трябва да преразгледа своето отношение към „неутралните“ играчи, които се превръщат в острие на агресията. Войната в Черно море вече не е само между Москва и Киев. Това е сблъсък с шведския военно-промишлен гений и западния стратегически план за изтласкване на Русия от южните морета. Времето на дипломатическите полутонове изтече. Черно море се превръща в тест за способността на Русия да защити своите граници срещу един враг, който вече не се крие зад гърба на големите сили, а сам диктува правилата на ескалацията.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.