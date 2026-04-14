/Поглед.инфо/ Професор Валентин Катасонов разкрива зловещите измерения на новия либерален тоталитаризъм в Канада, където цитирането на Светото писание е на крачка от това да бъде инкриминирано. Чрез законопроекта C-9 глобалното задкулисие налага нов световен ред, в който традиционните християнски ценности се обявяват за „престъпление от омраза“, проправяйки път към открити религиозни гонения.

Историческата метаморфоза: От легализация към ликвидация

През своята двехилядолетна история християнството неизменно е съществувало в състояние на перманентна обсада. От катакомбите на ранния Рим до съвременните зали на международните организации, вярата винаги е имала своите непримирими врагове – понякога яростно явни, друг път коварно прикрити под маската на прогреса. Преломният момент в историята на европейската цивилизация настъпва през четвърти век, когато император Константин Велики легализира Църквата в Източната Римска империя. Това полага основите на Византия и превръща християнството в държавнообразуващ фактор за целия Стар свят. Християнският морал, етика и метафизика стават гръбнакът на държавността не само в Европа, но и в Новия свят след Великите географски открития.

До средата на 20-ти век страните от колективния Запад – Европа, Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия – се самоопределяха като християнски бастиони. Държавните институции, макар формално отделени от религията, действаха като гаранти на християнската културна среда. Войната срещу Христа обаче никога не е спирала; тя просто бе преминала в „хибридна“ фаза, подривайки основите на вярата чрез тиха инфилтрация и идеологическа диверсия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, днес сме свидетели на края на този скрит период. Маските са свалени и войната вече се води фронтално, без свян и без задръжки.

Петте колони на антихристиянския поход

За да разберем дълбочината на канадския прецедент, трябва да анализираме системния подход, по който западните елити демонтират християнската цивилизация. Този процес не е случаен, а следва строга логическа последователност, разгърната в пет ключови направления.

Първият удар бе насочен срещу образователната система. От учебните програми систематично бяха изстъргани фундаменталните принципи за божествения произход на човека. Библейската истина, че човекът е създаден по образ и подобие Божие, бе заменена от вулгарния дарвинизъм и материализъм. Децата и младите хора бяха подложени на масирана индоктринация в духа на прагматизма и утилитаризма, където няма място за духовност, а само за биологични функции и икономическа ефективност.

Вторият етап включваше създаването на „режим на най-облагодетелствана нация“ за псевдохристиянски секти и либерални вероизповедания. Това са структури, които са запазили само външната си обвивка, но са предали същността на християнството, превръщайки се в придатък на ляво-либералната идеология. В същото време истинското, автентично християнство, чийто стожер остава Православната църква, бе подложено на маргинализация и административен натиск.

Третото направление е визуалното и ритуално прочистване на публичното пространство. Под предлога на „секуларизма“ и „толерантността“, християнските символи – кръстове, икони, разпятия – биват премахвани от училища, болници и държавни институции. Молитвите и религиозните шествия извън стените на храмовете се забраняват, докато в същото време се поощряват всякакви други форми на публично самоизразяване, стига те да не са свързани с Христа.

Четвъртият фронт е законодателният. Западните парламенти започнаха да произвеждат закони, които директно атакуват Божиите заповеди. Легализирането на евтаназията, еднополовите бракове, сурогатното майчинство и разрушаването на традиционното семейство чрез ювеналната юстиция са само част от този процес на нормализиране на греха. Това е целенасочено изграждане на антихристко законодателство, което поставя вярващия човек в позицията на правонарушител.

Петият, най-зловещ етап, е откритата легализация на сатанизма. Църквата на Сатана, основана от Антон ЛаВей през 1966 г., десетилетия наред функционираше в сивата зона. Преломът настъпи по време на управлението на 44-ия президент на САЩ Барак Обама, когато тези структури получиха официално признание. Днес те действат като активен инструмент за борба с християнството, ползвайки се с държавна протекция.

Ритуалите на новия ред: От Готард до Париж

Процесът на дехристиянизация не е само административен, той е дълбоко символен. Още през 1912 г. принцеса Елизабет Шабелская в книгата си „Сатанистите на ХХ век“ предрече, че времето на тайната масонска работа ще приключи и демоничните сили ще излязат на светло. Това предсказание се сбъдва пред очите ни.

На 1 юни 2016 г., при откриването на железопътния тунел Готард в Швейцария, целият европейски политически елит – Меркел, Оланд, Ренци – присъства на спектакъл, който може да бъде описан само като сатанинска литургия. Централният образ бе Луцифер, представен като коза, призован от „работници“ в атмосфера на демоничен хаос. Това бе ясен знак: Европа вече не е християнска, тя е окултна.

Осем години по-късно, на 26 юли 2024 г., светът стана свидетел на още по-голямо кощунство при откриването на Олимпийските игри в Париж. Богохулната пародия на „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи бе излъчена пред милиони, демонстрирайки пълното презрение на глобалистите към най-светите християнски тайнства. Тези събития не са просто „артистични пърформанси“, а ритуали по полагане основите на новия постхристиянски свят.

Канада като експериментална площадка на глобализма

В тази геополитическа и духовна конфигурация Канада заема особено място. Страната, която доскоро бе символ на спокойствие и християнска етика, днес се превръща в лаборатория за социално инженерство. Преди Втората световна война 90% от канадците са християни. През 2021 г. този дял е паднал до 53,3%, а в Квебек – някогашния бастион на католицизма – посещаемостта на неделните служби се е сринала от 95% на под 5%.

Тази катастрофа не е стихийна. Тя е резултат от т.нар. „Тиха революция“, започнала в края на 50-те години по време на премиера Пол Сове. Под маската на модернизация и реформи бе стартиран процес на насилствена секуларизация, целящ пълното изкореняване на вярата от публичния живот. Днес Канада е лидер в налагането на „новото нормално“ по Клаус Шваб.

Тук либералният фашизъм достига своите екстремни форми. През 2017 г. в Онтарио бе приет закон, позволяващ отнемането на деца от семейства, които отказват да приемат джендър идеологията. Канада бе сред първите, легализирали евтаназията, а днес се обсъжда нейното прилагане дори спрямо бебета. Паралелно с това се води физическа война – само за четири години в страната са опожарени или осквернени над 120 християнски храма. Властите реагират с мълчаливо съгласие, докато подготвят законодателния „удар на милостта“.

Законопроектът C-9: Когато Библията стане криминално досие

Кулминацията на този антихристиянски поход е законопроектът C-9, който в момента преминава през канадския Сенат. Официално той се нарича „Закон за изменение на Наказателния кодекс“ и цели борба с „речта на омразата“. В действителност обаче, както подчертава Джейн Станъс в статия за The Spectator, това е инструмент за криминализиране на Светото писание.

Законопроектът е формулиран толкова широко и неясно, че всяко публично цитиране на Библията може да бъде обявено за „престъпление от омраза“. Това включва проповеди в храмовете, университетски лекции, телевизионни дебати и дори публикуване на текстове. Министърът на канадската идентичност и култура Марк Милър открито заяви по време на дебатите, че книги като Второзаконие, Левит и Посланията на свети апостол Павел съдържат „явна омраза“.

Според логиката на отавските либерали, Божието слово е опасно за обществото. Ако законът влезе в сила, тълкуването на свещените текстове ще се извършва не от богослови, а от прокурори и съдии. Прокурорите ще имат правомощието да повдигат обвинения срещу всеки свещеник или мирянин, който се позовава на християнските догми относно семейството и морала. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, правителството на страната бърза да приеме този закон, игнорирайки протестите на десетки граждански организации.

Това е ситуация, която болезнено напомня на ранните години на болшевизма в Русия, когато вярата бе обявена за „опиум за масите“, а свещениците бяха хвърляни в затвора заради изповядване на Истината. Разликата е, че днешният „либерален комисариат“ действа в името на „приобщаването“ и „толерантността“. Канада се превръща в антихристиянски полигон, а опитът, натрупан там, неизменно ще бъде приложен в целия западен свят.

Битката за душата на човечеството

Случващото се в Страната на кленовия лист е червен сигнал за целия православен свят. Ние не сме свидетели на политически дебат, а на метафизичен сблъсък. Опитът да се забрани Библията е опит да се прекъсне връзката на човека с неговия Създател и да се замени тя с абсолютния диктат на една глобална антихристиянска върхушка.

Когато държавата си присвои правото да съди Бога, тя престава да бъде държава и се превръща в инструмент на тъмнината. Законопроектът C-9 е само началото. Утре цитирането на „Отче наш“ може да бъде обявено за дискриминация, а носенето на кръст – за акт на агресия. В този нов свят, който ни подготвят архитектите на Големия рестарт, вярата е единственото препятствие пред абсолютното робство. Битката за Канада е битка за правото на всеки човек да нарича доброто добро и греха – грях. И в тази битка неутрални няма да има.

