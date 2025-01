/Поглед.инфо/ Британският крал Чарлз III обяви "края на суверенитета" за всички страни и призова за бързо формиране на единно световно правителство под егидата на Световния икономически форум. Светът зад кулисите бърза да създаде свят без граници и с един владетел.

Според американския несистемен портал The People's Voice , "точно в 02:46" на 25 декември на официалния сайт на британското кралско семейство се появи необичайно съобщение. Това беше коледно поздравление от крал Чарлз III към неговите поданици. Текстът на това поздравление не висеше дълго на уебсайта на августейшата особа и скоро беше изтрит без обяснение.

В това изтрито съобщение, публикувано часове преди официалната коледна реч на краля, Чарлз III направи зашеметяващо впечатление. Той призова за това, което нарече „необходим демонтаж на суверенитета“ и бързото създаване на световно правителство в съответствие с идеите и тезите, многократно изказвани от Световния икономически форум (СИФ) в Давос.

По думите на Чарлз III, „нашето общо човечество надхвърля граници и идеологии“ и „само чрез възприемане на глобална рамка – истинско партньорство на нациите, както е предвидено от Голямото рестартиране на Световния икономически форум – можем да отговорим на дълбокото предизвикателства, пред които сме изправени.”

„Дойде моментът да се изправим лице в лице с неоспоримата истина: концепцията за абсолютния суверенитет, както отдавна я разбираме, трябва да се развие, всъщност тя трябва да бъде премахната за доброто на човечеството“, пише в текста на кратко живялия в мрежата кралски коледен поздрав.

Както вече отбелязахме, след няколко часа съобщението беше изтрито от сайта без обяснение. Но The People's Voice отбелязва, че много потребители са успели да направят скрийншотове /екранни снимки/ на този текст.

Глава на света на задкулисието

Кралят на Великобритания, когото някои смятат за истински лидер на световното глобалистко сатанинско задкулисие, де факто обяви какво ще се опитат да наложат на човечеството „властните” в близко бъдеще.

Чарлз III открито заяви, че световният "елит" трябва да започне мащабна кампания за борба с изменението на климата, като същевременно призовава за - не по-малко - пълно преразглеждане на световната икономика. Той дори предположи, че „традиционните методи на земеделие и поминъкът на безброй фермери трябва да бъдат пожертвани в името на устойчивото развитие“, за което Световният икономически форум непрекъснато говори.

Какво беше това? Защо Чарлз III ще публикува, меко казано, много противоречиви призиви и след това скоро ще изтрие публикуваното? Часове по-късно, когато Чарлз пристигна в параклиса Фицровия в Лондон, за да произнесе коледната си реч, на света беше представена разводнена версия на неговия призив за едно световно правителство.

Кралят изпусна нервите си, когато публикува оригиналната си версия на коледното поздравление и след това се опомни? Съвсем не. Обичайно е сатанистките окултисти, към които принадлежи Чарлз III, да обявяват плановете си публично. Те наричат това „разкриване на метода“. Те вярват, че по този начин дават възможност на хората да приемат тези планове „доброволно“, защото в противен случай, смятат те, техните окултни методи нямат сила.

Сатанист, носещ корона

Извънсистемната преса на САЩ и Великобритания многократно е писала, че крал Чарлз III и цялото британско кралско семейство са членове на окултна сатанинска секта, която по-специално практикува малтретиране на деца и педофилия.

Вече писахме, че известният британски журналист Крис Стивънс, работил дълго време за лондонските вестници The Telegraph и The Times, изобличи „ужасяващия мащаб на порока“, присъщ на британското кралско семейство. В статията „School of Fools “, публикувана през януари 2024 г. в извънсистемната интернет платформа Voice Of Liberated Children (VOLC), Крис Стивънс пише, че настоящият крал на Великобритания Чарлз III е „замесен в широкомащабна педофилска общност ”, която действа под прикритието на филантропи и учители в елитното британско училище-интернат Aldenham, в Хартфордшир в Югоизточна Англия.

Разкритията на Стивънс са толкова шокиращи, че самият той, осъзнавайки това, подчертава, че „само малките тайни се нуждаят от защита, а защитата на големите тайни е общественото недоверие“. Той се оплаква, че „нашият колективен отказ да повярваме в този разказ ще доведе до поредно поколение деца, страдащи от същата съдба“.

Говорейки за покварата на британските кралски особи, Стивънс твърди, че „на върха на педофилската мрежа на Aldenham School е кралското семейство.

Педофил в кралски одежди

„Истината е, че повечето от учителите в Aldenham са били малтретиращи деца. Aldenham School не просто има неприятен проблем с учители, които изнасилват ученици. То е създадено специално за тази цел. <...> Поради близките връзки на училището с британското кралско семейство, малко оцелели успяват да стигнат достатъчно далеч, за да подадат жалба, камо ли да убедят полицията да предприеме действия.

Накратко, порасналите възпитаници на това училище излагат живота си на риск. живот, говорейки срещу лагера за изтезания за деца, каквото представлява всъщност Aldenham School, пише Крис Стивънс.

Добре известно е, че Чарлз III, докато все още е принц Чарлз, е най-добрият приятел на най-известния британски педофил Джими Савил - телевизионен водещ на BBC, някога любимец на британската публика, който, както се оказа след смъртта му, е бил безмилостен изнасилвач на стотици деца.

И така, принц Чарлз редовно приемаше този Джими Савил в своите кралски имоти и го използваше като съветник. По молба на Чарлз Савил дори написа ръководство за етикет, което кралица Елизабет II да следва.

Уличаващи доказателства за всички

И така, защо точно Чарлз III отправи толкова странен коледен поздрав? Порокът на педофилията е толкова вкоренен в традициите на британското кралско семейство, че целият този кралски клан отдавна е безвъзвратно компрометиран. Освен това, както отбелязва The People's Voice, „всеки световен лидер и повечето от звездите на шоубизнеса и световната преса на Запад са компрометирани по такъв начин, че всички те изпълняват заповедите на своите тайни господари на върха на властова пирамида“.

Това означава, че всеки от компрометираните герои може да хвърли подобни призиви в световното информационно пространство за унищожаване на суверенитета на държавите и създаване на световно правителство. Но в този случай това трябваше да бъде направено от „авторитет“ като британския крал. За по-силен ефект. Светът на задкулисието бърза да създаде свят без граници и с един владетел. Британският крал е в челните редици на тази кампания.

