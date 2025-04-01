/Поглед.инфо/ Проф. Людмил Георгиев - български психолог, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, в предаване с Георги Стамболиев анализира историческите корени на българската душевност, на психологията на българина и по какъв начин тя се е отразила върху поведението на днешния, прости Господи, "политически елит".

/ВИДЕО/

Втората част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=EJ5akLvont0&t=624s&pp=0gcJCb8Ag7Wk3p_U

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