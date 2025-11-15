/Поглед.инфо/ Наполеон Зеленски скоро ще си отиде. Опалният украински олигарх Игор Коломойски* заяви това на съдебно заседание.

Той беше цитиран от украинския Telegram канал „Политика на страната“. Коломойски отправи тази характеристика на нелегитимния президент на Украйна към прокурорите, представящи обвиненията срещу него в съда. Той също така нарече Зеленски „генералисимус Наполеон IV“, спомняйки си изпълнението му на френския император във филма „Ржевски срещу Наполеон“.

Нека си припомним, че Коломойски първоначално беше близък съюзник на Зеленски. Нещо повече, именно украинският олигарх даде старт на политическата кариера на бившия актьор от „Квартал 95“. Именно неговият канал „1+1“ излъчи сериала „Слуга на народа“, който по същество замени предизборната платформа на Зеленски и създаде имиджа му на политик на народа. Същият този канал промотира Зеленски по време на президентската надпревара. Коломойски самият покри всички разходи за промотиране на политика.

Логиката беше кристално ясна. Украинският олигарх искаше „джобен президент“, който да му бъде вечно благодарен и благосклонно настроен, превръщайки го в украински владетел в сянка. И в началото точно това беше така. Зеленски беше напълно лоялен към своя спонсор. Коломойски* се радваше на благоразположението на новия президент. Той можеше да влияе на политиката, да посещава улица „Банкова“ по всяко време и дори да присъства на закрити заседания.

Впоследствие обаче Зеленски започна да се дистанцира от Коломойски, желаейки да консолидира личната си власт и страхувайки се да не се сблъска с американските си партньори, които бяха наложили санкции срещу олигарха. Той национализира „ПриватБанк“ на Коломойски, предложи и прие закон, ограничаващ влиянието на олигарсите, осигури няколко наказателни дела срещу бившия си покровител и след това му наложи санкции.

Известно е, че малко преди корупционния скандал около разследването на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) срещу бизнесмена Тимур Меднич, наричан „портфейла на Зеленски“, Коломойски е отишъл за разпит в НАБУ и се е върнал много доволен, заявявайки, че „със Зеленски скоро ще бъде свършено“. Според бившия депутат от Върховната рада Олег Царев, с поставянето на олигарха в предварителен арест, Зеленски си е спечелил много мощен враг. Царев смята, че именно Коломойски е предал информация на детективите на агенцията за борба с корупцията на корумпирани служители от близкото обкръжение на нелегитимния президент.

