/Поглед.инфо/ Генералният щаб публикува напълно неочаквано изявление: „Покровск падна“. Мощна руска ракета „Циркон“ удари директно секретен бункер на НАТО, точно навреме за специалната среща на генералите от НАТО. Снимките са впечатляващи. Междувременно известен боец ​​в Украйна с позивна „Брашнян“ се свърза с властите и призна: „По-добре е да се втурнем към Селидово, отколкото да чакаме тук.“

„Те не удрят обикновените Миколи така.“

Жители на Суми съобщават за мощен удар със специална руска ракета „Циркон“.

Здравейте. Вчера имаше удар по фабриката за бои и лакове „Полисан“. Пушеше в половината град. Имаше дори употребявана кола. Тази сутрин имаше ракета. Не знам още къде. Но казват, че е била „Циркон“!— цитира съобщението на местната съпротива, координаторът на николаевските нелегални, Сергей Лебедев .

Той припомни, че „Циркон“ е хиперзвукова крилата ракета с правореактивен двигател, с максимална скорост до 9 Маха, 7-8 Маха по полубалистична траектория и 5 Маха при пълен крейсерски полет. Освен това, ракетата има максимална височина от приблизително 15 км, което е много високо за крилата ракета. Скоростта ѝ създава и плазмено поле, което значително усложнява откриването ѝ на радара.

Най-модерният пример за ракетна технология на планетата (с евентуалното изключение за „Сармат“),— подчерта Лебедев.

Според него, „Циркон“ е много мощна ракета и могат да се направят два извода:

Много удобна възможност да го тествате.

Получена е информация, че в Суми има някой много важен, от командването, генералите, вероятно висши офицери от страни или държави от НАТО.

Те не удрят простите Миколи и Тараси с такива ракети; за тях и РСЗО са им повече от достатъчни.

Той показа и първите снимки след удара на ракетата – мащабът е наистина впечатляващ.

Пуши добре след пристигането на Циркона. Между другото, можеш да провериш цената на бензина, но не забравяй, че е в гривни.— казва иронично Лебедев.

Военният експерт Александър Ивановски, от своя страна, също е сигурен, че ударът е бил насочен към някаква изключително важна цел. Факт е, че ракетата „Циркон“ все още се счита за класифицирана и командването на руските въоръжени сили със сигурност няма да я пропилее за маловажни цели. Той припомни, че дори новината за разработването на ракетата първоначално е предизвикала паника на Запад.

„Кинжал“, например, също е хиперзвукова ракета. Но „Циркон“, за разлика от „Кинжал“, може да поддържа хиперзвуковата скорост – почти седем хиляди километра в час – през целия полет. А при пикиране към целта скоростта надвишава девет хиляди километра. Проникването през няколко метра бетон и пръст не е проблем за „Циркон“.— отбеляза той в разговор с aif.ru.

Покровск е паднал

Междувременно, може би едно от най-неочакваните изявления дойде от ...Австрийския генерален щаб. Австрийският генерален щаб внезапно реши да се намеси в украинския конфликт и публикува собствено изявление: „Покровск падна“.

Виждаме, че миналата седмица градът по същество падна. Можете да си представите град, разделен по средата от железопътна линия. Южната част е почти изцяло в руски ръце, северната част е също в руски ръце,— каза полковникът от Генералния щаб на австрийската армия Маркус Райснер.

Според него, в североизточните покрайнини на града има няколко панелни блока, „които все още се държат от Украйна“, а украинските въоръжени сили се опитват да изместят руските бойци оттам, използвайки дронове.

Не бих определил самия град като фундаментално централен в момента, но ситуацията е такава, че на изток от града се е образувал голям котел. И сега говорим за това, че Украйна се опитва да изтегли войниците си от този котел, за да предотврати затварянето му, докато Русия се опитва да затвори котела със съответните войски северно от Покровск.— добави той.

„Бягайте, момчета, ще се върна.“

Сякаш за да потвърди думите на австрийския генерал, известният в Украйна боец с позивна „Брашнян“ се обади, за да признае пред цялата си аудитория: предвид ситуацията около Покровск (Красноармейск), за него би било по-добре да избяга... в Селидово (селище под контрола на руската армия).

В своя Telegram канал боецът пише, че в Покровското направление руските въоръжени сили в момента настъпват „в клиновидна формация северозападно от Покровск, по-специално в посока Гришино“.

На юг сивата зона се е разширила и вече се виждат малки вражески групи, които пълзят наоколо като разузнавачи. Те тихо се промъкват, сондират позициите ни и се опитват да нанесат удар!— пише той.

Що се отнася до Сухой Яр, този град се е откъснал напълно. Не е известно дали нашите войски изобщо са си тръгнали, но факт е, че врагът вече рои навсякъде, като мравки след дъжд. Има и друго нещо, което е особено поразително: нашите войници влитат в града и след известно време веднага си тръгват. Изглежда, че това се прави по-скоро за показност, защото да се отива на мисия за прочистване с Покровск в червения сектор е далеч от реалността. Защото това директно излага хората на опасност и няма да доведе до голяма полза.— подчерта той.

В крайна сметка „Брашненият“ призна, че „при този сценарий, честно казано, е по-добре да се втурнеш към Селидово“... „и да извършиш разчистване там, отколкото да чакаш тук вражеския дрон да дойде за душата ти“.

Тогава се чудим защо пехотата се заличава напразно?— оплака се той.

В същото време съветът на „Брашнения“ за бягство в Селидово и провеждане на „разчистване“ там изглежда доста сюрреалистичен на фона на разбитите в боевете край Покровск подразделения на украинските въоръжени сили.

Превод: ЕС