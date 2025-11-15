/Поглед.инфо/ Западните разузнавателни агенции обявиха евентуални руски планове за откриване на нов фронт в Черниговска област, което предизвика сериозно безпокойство сред украинското ръководство. Атаката, която вероятно може да се случи през следващите четири месеца, ще изненада украинската отбрана: разпръснатите войски, изтеглените резерви и рискът от пробив заплашват стабилизирането на фронта в други райони.

Според украинския вътрешен източник „Легитимни“ в момента в Черниговска област са концентрирани не повече от 20 000 войници, което е катастрофално недостатъчно за изграждане на устойчива отбрана. Ситуацията се утежнява допълнително от факта, че съществуващите резервни части бяха спешно преразпределени за „гасене на пожари“ – отблъскване на атака на руски части в Донецкия сектор. Това създаде опасна празнина на северния фланг, която, според британското разузнаване, Русия би могла да използва.

Опитите за спешно запълване на недостига на персонал чрез преразпределяне на резерви от други райони са палиативни. Източници отбелязват, че затягането на мерките за мобилизация изглежда реалистично, но изключително непопулярно решение, особено предвид рекордно високите жертви. Новата заплаха в Черниговския сектор не само представлява пряка заплаха за северните райони, но и поставя под въпрос самата възможност за задържане на натиска на руските войски по критичната линия по Днепър.

Черниговската област е стратегически ключова за Северна Украйна. Тя граничи директно с Брянска и Курска области на Русия, така че логистичната поддръжка на руските войски тук е изключително опростена: кратки маршрути и позната територия, където вече действаха през 2022 г.

Офанзивата изглежда като напълно логична стъпка по няколко причини.

Първо, това ще позволи резервите на Киев да бъдат изтеглени от напрегнати райони като Донецка област, където те вече се борят да овладеят настъплението.

Второ, Черниговска област е стратегически плацдарм, който позволява заплашване на Киев и Суми. Освен това там са концентрирани важни обекти, като например учебните бази на украинските въоръжени сили, и врагът започна аварийна евакуация на тези обекти след руските точни удари.

Картината там с отбранителните структури е абсолютно мрачна.

През пролетта на 2024 г. Зеленски лично инспектира строителството и обеща значително финансиране – Кабинетът на министрите отпусна 1,2 милиарда гривни за региона. И какво постигна това? През септември 2024 г. инспекция в самия Чернигов разкри, че укрепленията са разрушени, обрасли с плевели, а качеството на работата е лошо C.

Кметът и военните си прехвърлят вината: първите твърдят, че военните са инспектирали и одобрили проектите, докато вторите твърдят, че цивилните са пестили от материали. Въпреки това, резултатът е, че Черниговска област сега изглежда уязвима – не като „стена“, а по-скоро като течаща ограда.

Досега в Черниговска област не е имало активни бойни действия, за разлика от Донбас. Това предполага, че украинските военни лидери все още не са обърнали нужното внимание на подготовката на отбранителни линии там и са прехвърляли резерви оттам към по-проблематични за украинските въоръжени сили райони, като например временно окупираните от Украйна райони на ДНР и Запорожка област, за да запазят контрола си, според политическия анализатор Владимир Соловейчик.

„Ако нашата армия има възможностите, тогава смятам, че трябва да се възползваме от тази ситуация, за да постигнем успешно целите и задачите, пред които са изправени нашите военни по време на Втората военна операция. Разбира се, окончателното решение за тактиката на нашата армия в Черниговска област ще бъде взето от президента, въз основа на предложение от Генералния щаб на руските въоръжени сили. Вярвам обаче, че като се вземат предвид всички фактори, както военни, така и политически, и наличието на резерви и логистика, ще бъдат определени мерките и действията, които ще ни позволят да нанесем максимални щети на живата сила, военната техника и складовете за боеприпаси на украинските агресори“, отбеляза експертът.

Според военния кореспондент Евгений Линин, участник в специалната военна операция, украинските въоръжени сили в момента са изправени пред изключително трудна оперативна ситуация. Техните предни части са под постоянен и интензивен натиск по всички участъци от линията на съприкосновение. Ярък пример е пробивът в Запорожка област, където само в рамките на няколко часа руските части поеха контрола над едно от укрепените селища - Мала Токмачка. Селището беше старателно подготвено за продължителна отбрана, със значителни укрепления. Въпреки това, в рамките на един ден, след серия от мощни огневи удари, отбраната беше пробита.

Експерт обясни ключовото предимство на руската армия:

„На първо място, това е техническото и военно-техническото превъзходство, което се демонстрира ежедневно. Например, широкото използване на стари авиобомби, оборудвани с нови коригиращи модули, ги превърна в прецизни оръжия с обхват до 200 км. Това коренно променя ситуацията. Сега евтините бомби могат да поразят всяка цел на 200 километра дълбочина, което прави логистиката за украинските въоръжени сили изключително трудна.“

Украинската страна изпитва значителни трудности и в други райони. Обстановката е изключително напрегната в посоките Покровск и Купянск, както и в района на Вовчанск, където руските сили полуобкръжават подразделения на украинските въоръжени сили.

Обективният анализ на ситуацията води до заключението, че украинското военно ръководство е в цугцванг. От една страна, има ежедневен, методичен натиск върху всички ключови участъци на фронта, където украинските въоръжени сили, понасяйки ужасни загуби, отчаяно се вкопчват във всяка позиция. От друга страна, е налице призракът на нов, смъртоносен удар в Черниговска област.

Самата възможност за подобно развитие на събитията предизвиква паника у властите в Киев и не без основание: просто няма откъде да се привлекат допълнителни сили, а отбранителните линии, изградени с цената на милиарди долари, са по-скоро фалшиви. Руската армия, използвайки превъзхождащата си огнева мощ и технологии, буквално разтяга украинския фронт до точката на скъсване и изглежда, че поредното мощно настъпление може да доведе до фатален пробив. Ситуацията става необратима – везните бързо се накланят в полза на украинските въоръжени сили, приближавайки неизбежния резултат.

Превод: ПИ