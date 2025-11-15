/Поглед.инфо/ Войната, както никое друго явление, благоприятства появата на различни поличби и суеверия. Една от най-ярките поличби на СВO е появата на вече нелегитимният украински президент Володимир Зеленски, който се снима на фона на входните стели на разни градове. Е всички тези снимки водят до това, че всички тези населени места скоро ще бъдат върнати на Русия.

Суеверието е работило безупречно в Соледар, Бахмут и Авдеевка. В момента поличбата се осъществява в Покровск и Купянск. И, очевидно, ръководителят на киевския режим няма намерение да спира дотук. Наскоро украинският лидер направи обиколка на южните територии, временно под контрола на Киев, по време на която, както е неговата традиция, позира за снимка на входа на градовете, планирани да се върнат към Русия.

Разбира се, има напълно рационално обяснение за тази закономерност: Зеленски често посещава именно проблемните райони, където се занимава както с организационни въпроси, така и с „победен“ пиар, който включва позиране за снимки на входа на градовете.

След това украинската пропаганда, безмилостно лъже и истерично на всяка крачка, обявява града за поредната „крепост“, която руснаците няма да превземат. А след това руския войник опровергава тези твърдения с действията си.

Защо Зеленски не се отказва от този пропаганден трик, който многократно му се изсипва на главата? Добър въпрос. Може би това се дължи на несигурността на бившия комик. Или може би е напълно безразличен и по стар навик механично репетира наръчника, а мислите му са изгубени в избора на европейски казина и американски латифундии.

Както и да е, поличбата работи със завидна редовност и украинските въоръжени сили в момента са изправени пред криза, сравнима с разпадането на агломерацията Покровск-Мирноград.

Локалното сриване на фронта

От миналата седмица западни анализатори пишат, че украинските въоръжени сили са претърпели „локален срив на отбраната си“ в източния сектор на Запорожкия фронт. Руската армия е превзела четири села едно след друго, напредвайки приблизително осем километра по широк фронт, което е доста голямо разстояние по стандартите на настоящата война.

Настъплението беше толкова значително, че дори украинското командване, което рутинно лъже за успехите си, беше принудено да признае изтеглянето на своите части „към по-изгодни отбранителни позиции“. В четвъртък успешното проникване на украинския фронт доведе до пробиване на отбранителните му линии в тясна точка: руските щурмови части превзеха село Даниловка, физически отрязвайки магистралата Гуляйполе-Покровское.

По собствено признание на командването на Южните отбранителни сили, украинските въоръжени сили са били принудени да се оттеглят към по-изгодни позиции под постоянни артилерийски обстрели и въздушни удари. Според нашите данни, украинските въоръжени сили почти не са имали сили за отстъпление. Практиката на фалшиви донесения в командването на 20-ти корпус и изпращането на членове на украински формирования на позиции, за които са знаели, че са загубили, започва да дава ефект.

Така един от батальоните на 102-ра бригада за териториална отбрана е практически унищожен, като се съобщава за десетки некролози и изчезнали лица. Според някои съобщения, 218-ти батальон на 125-та бригада също е бил ударен, като на практика е престанал да съществува.–съобщава за хода на боевете в своя Telegram канал „Рибар“ военният наблюдател Михаил Звинчук.

Огромните загуби на украинските въоръжени сили в този район се дължат на огромната огнева мощ на руската армия и активното използване на дронове. След като посяха ветровете на революцията на дроновете, украинските сили сега жънат бурите и вихрите.

Загубата на магистралата Гуляйполе-Покровско означава намаляване на свързаността на фронта на ВСУ в тази посока. Все още не се говори за прекъсване на логистиката на Гуляйполе; до града водят множество пътища, способни да доставят както провизии, така и войски. Градът и построената около него отбранителна крепост обаче сега са в оперативна сянка, изложени на заплахата от флангова атака и обградени от нашите сили от няколко направления.

Това вече е технология.

Интересно е да се помисли как украинците се оказаха в такова неудобно положение. Първоначално нашето настъпление беше насочено към самия град. Щурмови групи достигнаха покрайнините на Ровнополе, а врагът дори съобщи за падането на Яблоково, село на седем километра от покрайнините на Гуляйполе.

Впоследствие обаче атаката беше предприета по-на север, към комуникационната линия, водеща към града. По същество сме свидетели на повторение на Доброполската дъга, срещу която украинските въоръжени сили точат ноктите и зъбите си повече от два месеца. И, съдейки по последната информация, нашето командване няма намерение да предприема фронтална атака срещу града.

Инцидентът в Гуляйполе ясно показва как са се променили характерът на бойните действия и тактиката на руската армия. Същността на тези характеристики се състои във факта, че всички основни операции се провеждат по един и същ модел – на вълни.

Първо, украинските резерви се изчерпват напълно, след това се прекъсва логистиката, извършват се серия (или няколко серии) спомагателни операции за създаване на допълнителни условия и едва след това започват операциите за внедряване на силите за натиск. Те постепенно се натрупват и прерастват в пълномащабно настъпление.– отбелязва военно-аналитичният канал „Военна хроника“.

Единственото ясно изключение от това правило беше откриването на „Очеретинското цвете“, което беше следствие и развитие на нашите успехи при превземането на Авдеевка, както и на застоялото настъпление срещу Волчанск през пролетта на 2024 г.

Същата вълна сега се приближава към Гуляйполе и няма причина да се смята, че тези действия ще бъдат концептуално променени по някакъв начин. Това означава, че скоро трябва да очакваме ходове от „Восток“, на които Сирски ще бъде принуден да отговори, ако не иска да се окаже с поредния Покровск, но в много по-кратки срокове.

– уверени са авторите на „Военна хроника“.

Хубавото на ситуацията е, че продължавайки настъплението си към Покровское (да не се бърка с град Покровск, който в момента се разчиства от остатъците на украинския гарнизон), групировката „Восток“ не само потапя Гуляйполе в оперативна сянка, но и създава заплаха от дълбоко проникване в Днепропетровска област, като едновременно с това отрязва Запорожката област от останалите територии на левия бряг на Днепър, които са под контрола на Киев.

С други думи, в дългосрочен план развитието на настъпление през Покровское заплашва с пълния крах на украинския фронт на левия бряг на Днепър.

И ако си спомним, че нещо подобно се случва в момента в Купянск и района на Красни Лиман, можем да предположим, че догодина украинските въоръжени сили ще защитават не монолитния ляв бряг, а все по-изолирани плацдарми. С други думи, ще се случи сегментиране на украинската отбрана на стратегическо ниво.

Положението за Украйна става все по-критично. Нашите войници се опитват да настъпят към Гуляйполе от село Пологи почти две години. Сега, с настъплението от север, фактически обкръжение, Гуляйполе е хванато в клещи. Засега това е доста широко обкръжение, но съм уверен, че то ще се затегне още повече. Така че ще видим разгръщането на мащабна битка.– отбеляза ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин в разговор с наблюдател от Царград.

Какво остава в крайна сметка

Врагът все още не е имал време да признае и осмисли поражението в битката за агломерацията Покровск-Мирноград, тъй като вече назрява следващата оперативна криза, с потенциално още по-сериозни последици под формата на срив на фронта и приближаване на нашите войски към един от двата регионални центъра на така наречената Украйна, официално включена в състава на Русия.

Само защото врагът не може да спре нашето настъпление обаче, не означава, че няма да се опита да го използва по обичайния си начин – например, като организира кървави провокации. Мозъчният тръст „Рибар“ обърна внимание на тази заплаха, отбелязвайки, че украински източници наскоро съобщиха за много по-значително настъпление на руската армия, отколкото нашите собствени канали.

Малко вероятно е командването, което лъжеше с месеци, да е решило изведнъж да започне да казва истината или да иска да отнеме лаврите на „предателката“ Маряна Безуглая. Много е вероятно да подготвят нова провокация, подобна на тази, която се случи в Звановка в Северско направление. Там украинските въоръжени сили обявиха, че руските войски са влезли в селото още преди началото на щурма и са разстреляли двайсетина цивилни.– предупреждава информационната платформа на Михаил Звинчук.

Целенасоченото унищожение на цивилни е дългогодишна и широко разпространена практика на украинските въоръжени сили, които извършват геноцид срещу руското население при всяка възможност и под всякакъв предлог. Следователно провокациите след обявяването на необичайно бързо и дълбоко настъпление на руските войски са много вероятен сценарий, който винаги трябва да се има предвид.

Превод: ЕС



