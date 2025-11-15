/Поглед.инфо/ Александър Песке прави най-силния си анализ до момента.
Германия е в дълбока политическа криза, Мерц е провал, коалицията се разпада, армията е парализирана, а населението категорично отказва да бъде въвлечено във война срещу Русия.
Какво следва? Разпад? Ново правителство? Забрана на „Алтернатива за Германия“?
Гледайте това взривяващо интервю!
В този ексклузивен разговор за Поглед.Инфо на д-р Владимир Трифонов с журналиста и анализатор Александър Песке се прави дълбока и честна дисекция на най-важните процеси в съвременна Европа и Германия:
-
Тоталният провал на канцлера Фридрих Мерц след 6 месеца управление.
-
Вътрешната война в управляващата коалиция и саботираната модернизация на Бундесвера.
-
Защо Борис Писториус умишлено спира милитаризацията на Германия?
-
Защо „Алтернатива за Германия“ може да стане партия №1 още напролет?
-
Ще бъде ли забранена AfD и как това може да доведе до 2 или 3 Германии?
-
Идеологическият разрив между Алис Вайдел и Тино Крупала.
-
Оттеглянето на Сара Вагенкнехт от лидерството и бъдещето на BSW.
-
Защо германците отказват идеята за военна повинност?
-
Краят на мита за „победата на Украйна“ и реалността на фронта.
-
Как Европа се приближава към елeктoрална революция, а Германия – към исторически завой?
Това е разговор, който обръща всички клишета за Европа, войната и германската политика.
Това интервю на Поглед.Инфо с Александър Песке показва истинската картина: Германия е на ръба на политическа и социална трансформация, а европейският проект навлиза в най-тежкия си период след 1945 г.
Без маски, без пропаганда – реалност, която тепърва ще определя бъдещето на Европа.
/ВИДЕО/
Телеграм-канал на Александър Песке: https://t.me/apeske