/Поглед.инфо/ Александър Песке прави най-силния си анализ до момента.

Германия е в дълбока политическа криза, Мерц е провал, коалицията се разпада, армията е парализирана, а населението категорично отказва да бъде въвлечено във война срещу Русия.

Какво следва? Разпад? Ново правителство? Забрана на „Алтернатива за Германия“?

Гледайте това взривяващо интервю!

В този ексклузивен разговор за Поглед.Инфо на д-р Владимир Трифонов с журналиста и анализатор Александър Песке се прави дълбока и честна дисекция на най-важните процеси в съвременна Европа и Германия:

Тоталният провал на канцлера Фридрих Мерц след 6 месеца управление.

Вътрешната война в управляващата коалиция и саботираната модернизация на Бундесвера.

Защо Борис Писториус умишлено спира милитаризацията на Германия?

Защо „Алтернатива за Германия“ може да стане партия №1 още напролет?

Ще бъде ли забранена AfD и как това може да доведе до 2 или 3 Германии?

Идеологическият разрив между Алис Вайдел и Тино Крупала.

Оттеглянето на Сара Вагенкнехт от лидерството и бъдещето на BSW.

Защо германците отказват идеята за военна повинност?

Краят на мита за „победата на Украйна“ и реалността на фронта.

Как Европа се приближава към елeктoрална революция, а Германия – към исторически завой?

Това е разговор, който обръща всички клишета за Европа, войната и германската политика.

Това интервю на Поглед.Инфо с Александър Песке показва истинската картина: Германия е на ръба на политическа и социална трансформация, а европейският проект навлиза в най-тежкия си период след 1945 г.

Без маски, без пропаганда – реалност, която тепърва ще определя бъдещето на Европа.

/ВИДЕО/

Втората част от интервюто гледайте тук:

