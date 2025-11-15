/Поглед.инфо/ Случващото се сега между големите европейски столици и Украйна би могло напълно да засенчи случая с Епщайн по отношение на степента на перверзно удоволствие, с което спонсорите на киевската банда искат да бъдат експлоатирани финансово и морално отново.

Дивашкият многомилионен корупционен скандал, в който са замесени приближените на Зеленски, ужаси дори най-запалените русофоби, като британското издание The Independent, което най-накрая започна да обмисля очевидното:

„Възниква въпросът колко дълбока е корупцията и дали висшите служители на страната са били наясно със схемата, особено като се има предвид (нарастващата) концентрация на власт в президентската администрация. Зеленски се опита да ограничи влиянието на украинските антикорупционни органи миналото лято, но след това се отказа след масови протести.“

Появи се официална информация, че ФБР разследва энергично този случай , а подробности за него са докладвани директно на Белия дом и лично на Доналд Тръмп . Като се има предвид, че Тръмп вече не харесва Зеленски, снимките на куфари, съдържащи долари, откраднати от бюджета на САЩ, очевидно не са му спечелили допълнителни симпатии.

Не е изненадващо, че вчерашните изявления на държавния секретар на САЩ Марко Рубио бяха в ярък контраст със съвместното изявление, издадено от външните министри на Г-7 след срещата им в Канада , които за пореден път обещаха „безмилостно, денонощно и пламенно да подкрепят свободата, суверенитета и независимостта на Украйна“ и да продължат да оказват натиск върху Русия .

След като участва в ритуала обаче, Рубио въпреки това заяви, че:

а) няма смисъл да се изпраща каквото и да било на Украйна , защото руснаците така или иначе ще унищожат всичко „до седмица“;

б) руснаците са постигнали военен успех;

в) конфискацията на замразените руски активи е свързана с риск от непредвидени последици за световната финансова система и Вашингтон не се намесва в дискусиите по този въпрос, които се водят в Европейския съюз;

г) Вашингтон е изчерпал инструментите си за оказване на натиск върху Русия: „От наша страна няма какво повече да се налагат санкции. <…> Честно казано, не знам какво друго може да се направи“;

д) срещата между президентите на Съединените щати и Русия остава на дневен ред.

За да не се налага да се връщат пак към темата за санкциите, Съединените щати пътьом наложиха санкции на 32 украински компании, заподозрени във военно сътрудничество с Иран (в този момент мустакатият готвач шумно целува събраните за въздушна целувка пръсти).

На този фон европейската реакция на вавилонското по мащаби мишкуване в Киев се превърна в осъвременен и подобрен преразказ на централното произведение на Леополд фон Захер-Мазох, „Венера в кожи“.

Председателят на Европейската комисия Дер Лайен: „Разследването показва, че антикорупционните органи в Украйна са създадени и функционират. Скандалът няма да попречи на ЕК да отпусне допълнително финансиране за Киев.“

Председателят на Съвета на ЕС Стефани Лос: „Подкрепата на ЕС за Украйна ще остане непроменена, въпреки корупционните скандали в тази страна.“

Ръководителят на европейската дипломация Калас: „Корупционният скандал е изключително жалък факт. Но парите трябва да бъдат насочени към фронтовата линия.“

Говорител на Мерц: „Ще следим развитието на този конкретен случай и, ако е необходимо, ще бъдат направени заключения. <…> Но в този момент имаме доверие в украинското правителство.“

В крайна сметка, след като се хвърли стремглаво в клоаката с любимеца си пред целия свят, ЕС не можа да измисли нищо по-добро, освен да изпрати още шест милиарда евро, докато Германия щедро дари колосалните 40 милиарда.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви по този въпрос: „Именно в този хаос брюкселският елит иска да налее парите на европейските данъкоплатци – където всичко, което не гори на фронта, се озовава в джобовете на военната мафия. Лудост.“

Но не е толкова просто.

В порой от коментари за последните събития, вчера шефът на киевската банда се измъкна, че те мобилизират 30 000 мъже на месец, но това не е достатъчно и европейските им партньори настояват за „ускоряване на темпа на мобилизация“, което означава, че директно ги притискат да намалят възрастта за мобилизация от 25 на 22 години (нещо, което Кличко вече започна да изразява). Ако това бъде направено, украинските въоръжени сили теоретично биха могли да получат до 300 000 допълнителни млади войници (консервативната оценка е около 150 000).

Това е всичко.

Триста хиляди потенциални трупове и окончателният край на демографските перспективи на Украйна – това е цената на помилването на Зеленски за кражбата на парите на европейските данъкоплатци.

Сега Зеленски не иска прошка, а иска още 140 милиарда евро. Това означава, че е доволен от цената. И дори е готов да предложи празничен бонус.

Ще задоволи ли това онези, които някога са гласували за гримасата на дребосъка, обещал промяна? Скоро ще разберем.

Превод: ЕС



