/Поглед.инфо/ С пускането на ваксини в ход човечеството изглежда ще спечели битката срещу коронавируса. Но някои елити, планиращи пост-коронавирусkrs "Голям рестарт" не искат да се върнат към нормалното. Ето какво са планирали вместо това.

Тъй като локдауните и задължителните маски станаха част от ежедневието през последната година, политиците по целия свят помолиха своите граждани да приемат "новото нормално".

Фразата стана повсеместна, но когато ваксините се приближиха до масовото си разпространение, тази фраза беше заменена с нова - "голямото нулиране", използвана за описание на монументалните промени в човешкото общество, необходими в света след коронавирусната пандемия.

Разкрита през май от британския принц Чарлз и Клаус Шваб от Световния икономически форум, концепцията за "Големия рестарт" е амбициозен план за създаване на по-равно, безкешово, интегрирано и устойчиво глобално общество.

Световните лидери на пръв поглед се присъединиха към плана, с неговата крилата фраза "да изградим отново по-добре" , включена на видно място в посланията за кампанията на новоизбрания президент на САЩ Джо Байдън.

Просрочена либерализация или технократичен Нов световен ред?

Мнението за плана е разделено между тези, които смятат, че това е козът в ръката, от който се нуждае светът, и тези, които смятат, че планът ще направи Cyberpunk 2077 (полска компютърна футуристична и постапокалиптична игра, бел.р.) да изглежда като утопичен свят на мечтите.

Каквото и да е вашето мнение, ето поглед към "новата нормалност", която очакваме през 2021 г. и след това.

Ваксинационни паспорти за всички

Дори Световният икономически форум (СИФ) призна, че издаването на имунитетни паспорти за гражданите или удостоверения за ваксинация може да се окаже "противоречиво".

Това обаче не спря правителствата да се заиграват с идеята.

Великобритания "проучва" идеята за създаване на цифрова база данни за "паспорт на свободата", която би предоставила достъп до обществени места само на хора, които могат да докажат отрицателен тест за Ковид.

Ирландия и Израел от своя страна обсъждат забрана за достъп на неваксинирани до определени пространства. Франция може да забрани на неваксинираните достъпа до обществения транспорт.

Такива ходове са яростно критикувани от защитниците на гражданските свободи, но тези, които ги тласкат напред, очевидно не ги интересува общественото мнение.

"Пригответе се за форма на здравен паспорт вече", написа миналата седмица бившият британски премиер Тони Блеър.

"Знам всички възражения, но това ще се случи. Това е единственият начин, по който светът ще функционира, и локдауните вече да не са единственият начин на действие", добави той.

Правителствата може да не са в състояние да принудят гражданите да вземат една прибързана и изпълнена със странични ефекти ваксина насилствено, но няма и да се налага.

Въздушно-транспортната индустрия вече заяви, че ще изисква доказателство за ваксинация, за да лети човек през следващата година. По този начин от нея оставят на пътуващите един лесен избор: да вземат инжекцията или да останат у дома.

Бюджетната авиокомпания Ryanair свежда идеята до откровена крилата фраза:

"Джаб енд гоу!" (Инжектирай се и тръгвай!)

Дигитални лични документи и социален кредит

Вашият ваксинационен архив е само един аспект от самоличността ви, до който архитектите на Великия рестарт искат достъп.

В публикация в навечерието на Коледа от Световния икономически форум изложиха амбициозен план за създаване на приложение за цифрова идентичност, целящо да даде официална самоличност на повече от милиард души по света, за които се твърди, че са без такава.

Регистрирането на световното население е цел, споделена от ООН, а предложеното от Световния икономически форум приложение би позволило на потребителите да се свържат с "интелигентни градове", здравни и финансови услуги, доставчици на пътувания и пазаруване и правителствени служби.

World Economic Forum

A billion people have no legal identity - but a new app plans to change that https://wef.ch/3puEfst #Identity #Tech

10:40 PM · Dec 25, 2020

Заедно с идеята за здравни паспорти, човек може лесно да си представи свят, в който неваксинираните могат да бъдат изключени от тези жизненоважни услуги.

Международният валутен фонд обаче направи една крачка напред, предлагайки този месец алгоритмите за изкуствен интелект да могат да бъдат използвани за сканиране на публикациите на човек в социалните медии, за да се определи неговият кредитен рейтинг.

Направили сте твърде много антиваксърски публикации във Фейсбук? Извинявай приятелю, отказваме ти заема!

Неравенство на стероиди

Привържениците на Голевия рестарт говорят за изграждането на по-равноправна, справедлива икономика след Ковид. Но ако настоящите тенденции са нещо, което е показателно, то тази икономика изглежда по-скоро като средновековен феодализъм, с малка група милиардери отгоре, а останалите отдолу.

Локдауните са пагубни за собствениците на малките бизнеси. Например в Сан Франциско близо половината от малкия бизнес е затворил, докато Ню Орлиънс, който е силно зависим от туризма и гостоприемството, е загубил 45 процента от дребния си бизнес.

Ситуацията е същата по целия свят, като страни като Ирландия, които въведоха втори локдаун тази зима, станаха свидетели на тенденция, при която все повече фирми фалират.

Милиардерите в света обаче се справят зрелищно добре. Американските титани с три запетаи, увеличиха своето богатство с близо трилион долара от началото на пандемията.

Амазон например са постигнали смазващи резултати за втората четвърт на 2020 година, печелейки 89 милиарда долара през този кратък период. По този начин богатството на изпълнителния директор на Амазон, Джеф Безос, е нараснало до почти 200 милиарда долара.

Комбинираното богатство на дванадесетте най-богати американци, включително изпълнителните директори на Фейсбук Марк Цукърбърк и ваксинационният проповедник и собственик на Майкрософт Бил Гейтс, са нараснали с колосалните 40 процента.

С локдауните, продължаващи до 2021 г., няма индикации, че тази тенденция ще бъде обърната скоро.

Всичко това вещае за идването на света, представен от Световния икономически форум. Според прословутото промоционално видео на организацията до 2030 г. обикновеният човек "няма да притежава нищо и ще бъде щастлив".

Вместо това стоките и услугите ще бъдат взимани под наем от корпорации и доставяни с безпилотен летателен апарат - опция, която само подобните на Амазон ще могат да предоставят.

Нов натиск за зелените еко идеи и политики

Преди Ковид да удари, изменението на климата - истински, но силно политизиран проблем, беше любимият казус на правителствата по целия свят, тъй като лидерите наддаваха един срещу друг, за да обявят по-близки дати за поетапното спиране на въглеводородните горива.

Привържениците на Големия рестарт не се различават. Те предвиждат глобална система за данък върху въглеводородите до 2030 г.

Нещо повече те предвиждат гражданите да ядат месо като "случайно лакомство, а не като основна храна."

Това, разбира се, е "за доброто на околната среда".

Световните лидери вероятно ще започнат 2021 г., като подновят ангажиментите си към бъдещето без въглеводороди, независимо от цената.

Джо Байдън, от една страна, обеща да върне САЩ обратно към Парижкото споразумение за климата веднага след встъпването си в длъжност.

Докато обикновеният човек може да плати малко повече за привилегията да шофира кола или да яде пържола през следващите месеци и години, реалната промяна, според Световния икономически форум, ще се почувства до 2030 г.

Тогава според тях, изменението на климата ще измести един милиард души, създавайки безпрецедентна бежанска вълна. По условията на Големия рестарт:

"Ще трябва да свършим по-добра работа в приветстването и интегрирането на бежанците."

За Запада вълната от климатични бежанци означава по-голяма конкуренция за работа и нарастваща ниска класа в страните, които ги приемат.

Те обаче ще получат и възможността да "не притежават нищо и да бъдат щастлив", точно както и останалите от нас .

Освен това, Световният икономически форум може да разчита, че легиони от "низови" активисти, че ще прокарат тези политики върху масите. Това е младежкото крило - Общността на глобалните шейпъри.

То беше включено в миналогодишните климатични маршове, а лидерите на общността бяха обучени от Проекта за климатична реалност, който представлява активистка организация, ръководена от попечителя на довереника на СИФ, Ал Гор.

Очаквайте тези активисти да поискат климатични действия, когато Световният икономически форум се срещне в Давос, Швейцария, през януари.

Истинското и нереално замъгляване - цензура на дискусията

Тъй като членовете на Световния икономически форум буквално финансират собствените си активистки движения, ще бъде трудно да различим коя промяна идва отгоре и коя отдолу. В случая с настояването на Световния икономически форум за нов екологизъм, Грета Тунберг и Бритиш Петролиъм са в един и същ екип.

Що се отнася до преосмислянето на капитализма, папа Франциск и Мастъркард работят заедно, за да дадат на корпорациите по-голяма дума в културните и политическите въпроси.

По отношение на здравната политика, Световният икономически форум и всъщност голяма част от световните медии изглеждат окей, когато позволяват на Бил Гейтс да решава бъдещето на медицината и профилактиката на заболяванията.

Обсъдете някое от противоречията и проблемите, присъщи на тези прогнози след Ковид, и вие ще бъдете етикетиран като теоретик на конспирацията.

Тъй като световните гиганти в сферата на социалните мрежи предприемат мерки срещу конспиративното съдържание, остава да се види къде ще бъде поставена границата между "опасната" дезинформация и законната критика през 2021 г.

Въпреки това, не е трудно и преувеличено да се каже, че през 2021 година, Силиконовата долина ще казва много повече относно това какво имаме право да дискутираме или не. Само през 2020 г. Туитър цензурира президента на Съединените щати и забрани на национален вестник да съобщава информация, която евентуално може да навреди на конкурента му.

Що се отнася до съдържанието, брандирано като "теория на конспирацията", дискусията по всяка вероятност ще бъде повече, а не по-малко, ограничена оттук нататък.

На фона на глобалното сътресение, предизвикано от пандемията на коронавируса, е лесно да си представим световни лидери и корпорации да се възползват от хаоса, за да наложат повече контрол върху населението.

Самият принц Чарлз дори описа бурните ни времена като "златна възможност" да се възползваме от "големите визии за промяна".

Астивистите и шейкърите, които пътуват всяка година до срещата на върха на Световния икономически форум в Давос, се хвалеха със своите "велики" планове и преди. Тези планове включват много неща от "формиране на следкризисния свят" през 2009 г. до "Великата трансформация" от 2012 г.

Действителното прилагане на "Големия рестарт" ще зависи от въображението и амбициите на правителствата и техните корпоративни партньори.

Освен това, зависи и от това колко добре тези неща ще се изправят срещу икономическата необходимост и обществената съпротива.

Най-вероятният резултат е, че рестартът ще се разгръща на части.

Независимо от това, предложенията на Световния икономически форум със сигурност ще продължат да формират дискусия дълго след като заплахата от коронавируса отшуми.

Превод: СМ

