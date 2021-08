/Поглед.инфо/ Секторът Handloom е символ на богатото и разнообразно културно наследство на Индия. Handloom е важен източник на препитание в селските и полуселските части на Индия. Това е сектор, който директно се занимава с овластяването на жените, като над 70% от всички тъкачи и съюзници са жени.

Вкоренен в природата, той има екологично чисти производствени процеси с минимални изисквания за капитал и мощност и осигурява присъща гъвкавост за иновации, за да отговори на промените в модните тенденции и бързо променящите се предпочитания на клиентите.

Движението Swadeshi, което беше стартирано на 7 август 1905 г., насърчи местните индустрии и по -специално тъкачите на ръчни тъкани. През 2015 г. правителството на Индия реши да обяви 7 -ми август всяка година за Национален ден на ръката. Първият национален ден на ръчния ръст бе открит на 7 август 2015 г. от премиера Нарендра Моди в Ченай.

На този ден правителството на Индия почита руската тъкаческа общност и подчертава приноса на този сектор в социално-икономическото развитие на Индия. Правителството се стреми да осигури устойчиво развитие на сектора на ръчните тъкани, като по този начин дава възможност на нашите тъкачи и работници да изработват ръчно, финансово и да внушава гордост от тяхното изящно майсторство.

India Celebrating 7th National Handloom Day on 7Th August

Handloom sector is a symbol of India’s rich and varied cultural heritage. Handloom is an important source of livelihood in rural and semi-rural parts of India. It is a sector that directly addresses women’s empowerment with over 70% of all weavers and allied workers being female.

Rooted in nature, it has eco-friendly production processes with minimal requirement of capital and power, and provides inherent flexibility to innovate to meet changes in fashion trends and fast-changing customer preferences.

Swadeshi Movement which was launched on 7th August, 1905 had encouraged indigenous industries and in particular handloom weavers. In 2015, the Government of India decided to designate the 7th August every year, as the National Handloom Day. The first National Handloom Day was inaugurated on 7 August 2015 by Prime Minister Narendra Modi in Chennai.

On this day, Government of India honours handloom weaving community and highlight the contribution of this sector in the socio-economic development of India. The Government endeavours to ensure sustainable development of the handloom sector thereby empowering our handloom weavers and workers financially and instilling pride in their exquisite craftsmanship.

