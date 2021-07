/Поглед.инфо/ Иран разположи два военни кораба в Атлантическия океан за първи път в историята на страната тази пролет, предизвиквайки страхове в американските медии относно това къде отиват корабите, какво носят и дали Вашингтон има правомощието по международното право да опита да ги спре.

Иранският миноносец „Саханд“ и корабът за поддръжка „Макран“ са пътували на север от централния Атлантически океан, след което си проправих път към Ламанша, съобщават USNI News и TankerTrackers.com, позовавайки се на сателитни изображения и разузнаване с отворен код.

Two Iranian Warships Spotted Near English Channel - USNI News

news.usni.org

Иранските кораби, приближаващи се до Ламанша, снимка USNI News

USNI News вярва, че двата военни кораба може да са на път към Балтийско море, за да участват в руски военноморски парад в Санкт Петербург на 25 юли.

Иранските и руските военни служители не са коментирали директно въпроса. Иранските медии обаче съобщават, че командващият ВМС контраадминистратор Хосейн Ханзади и иранският посланик в Русия Казем Джалали ще участват в тържествата на Деня на ВМС на Русия.

Миналата седмица руският министър на отбраната Сергей Шойгу посочи, че в парада ще участват 54 кораба, включително неуточнени кораби от Иран, Индия и Пакистан, като самият парад включва над 4000 военнослужещи.

TankerTrackers съобщава, че е забелязал Макран да се навърта край северозападното крайбрежие на Франция, като корабът е бил разположен на около 65 км западно и югозападно от Пенмарч в Бретан в един момент.

Двукорабната иранска флотилия предизвика лека паника в американските медии, когато за пръв път проникна в Атлантическия океан през май, като търговските обекти подробно докладваха за движението на корабите и изразяваха опасения, че те могат да носят оръжие до Венецуела.

"Форин полиси" дори обсъди дали САЩ имат законната власт да се опитат да спрат корабите да стигнат до местоназначението си, но стигна до заключението, че Вашингтон не може по никакъв начин да ги „докосне“ - дори ако те плават директно в американски води с неутрални намерения.

Миналата седмица Ханзади посочи, че Иран е взел решение да разположи своята флотилия в Атлантическия океан, за да изпрати „специално послание“ относно подкрепата на Техеран за потиснатите народи по света и отчасти да докаже на САЩ, че Ислямската република има такива способности.

„Разбира се, част от това присъствие е, защото американците казаха, че иранците не могат да присъстват в Атлантическия океан", заяви той.

"Американците са създали бази около нас през годините и днес са ужасени, когато сме на 5000 км. Този страх е, защото присъствието на Иран нарушава хегемонията на Съединените щати “, каза командирът.

„Саханд“ е есминец от клас „Мудж“ с водоизместимост от 2500 тона, дълъг е 95 метра и има екипаж от 140 офицери и моряци. Корабът е оборудван с радар с голям обсег, системи за електронна война и примамки, военноморски оръдия, оръдия и картечници, както и ракети "земя-въздух", ракети "земя-земя" и противоподводни торпеда и един хеликоптер.

PressTV, Есминецът Саханд.

Макран е нов вид военен кораб, поръчан от военноморските сили на Иран през януари, и е изграден от преустроена петролна платформа, за да служи като мобилна морска база, способна да извършва морски операции на далечни разстояния.

Корабът с водоизместимост над 111 000 тона е дълъг 230 метра и може да превозва оборудване на стойност десетки хиляди тонове, вариращо от моторни лодки и автомобилни превозни средства до малки подводници, безпилотни летателни апарати и хеликоптери.

Въоръжението на кораба включва военноморски крилати ракети Кадир и Абу-Махди, усъвършенствани радарни и телекомуникационни системи и контингент от четири малки лодки, въоръжени с ракетни установки тип Катюша.

На палубата на кораба могат да бъдат паркирани зенитно-ракетни системи Хордад, като тази, която свали стелт американски шпионски безпилотен самолет, както и почти всяка друга система, която Иран има в големия си арсенал от родно военно оборудване.

Иранският кораб Макран е засечен близо до остров Ларак, Иран. Сателитна снимка, взета на 10 май, 2021 година. Ройтерс, Махар Технолоджис.

Иран преобразува Макран от търговски петролен кораб за период от само шест месеца, с идеята да използва търговски съдове за военни цели - концепция разглеждана от флота от 90-те години на миналия век.

Превод: СМ

